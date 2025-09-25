Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

El Tesoro de EU anunció que negocia un "salvavidas" económico de unos 20 mil mdd para Argentina, mientras Milei elogiaba en la ONU a Trump y acusaba que el Estado no crea riqueza, sino que "la roba y la destruye".

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Argentina, Javier Milei, elogió a Donald Trump este miércoles en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su radical agenda antimigrante, por su guerra arancelaria y por "limpiar" la burocracia del Estado "infiltrada por facciones de izquierda", que ha puesto en jaque a todo el mundo, incluidos a los aliados de Estados Unidos (EU), un día después de que el Gobierno estadounidense le lanzara un "salvavidas" ante la debacle del programa económico aplicado en el país sudamericano, que no tendrá otra que endeudarse aún más.

"El Presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global", dijo Milei ante la Asamblea General de la ONU, ante la radical agenda antimigrante acusada de racista por parte del Gobierno de EU.

"Su férrea y exitosa política en términos de poner un freno a la migración ilegal lo deja más que claro, entiende que debe hacer lo necesario aunque a muchos no les guste, antes que sea demasiado tarde. En otros países, por ejemplo, ya es demasiado tarde para esta decisión", presumió el argentino.

Discurso del Presidente Javier Milei en la 80° sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Unas horas antes, el Departamento del Tesoro de EU anunció que negocia una línea swap de 20 mil millones de dólares con funcionarios argentinos, así como la compra de deuda procedente de este país, para "evitar una mayor volatilidad" en Argentina, en lo que ha sido visto como un "salvavidas" económico para el Gobierno de Milei, a unas semanas de unas cruciales elecciones locales en el país sudamericano.

"El Tesoro negocia actualmente con funcionarios argentinos una línea swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", escribió el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

Estados Unidos también está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria "cuando las condiciones lo justifiquen", además de negociar con el Gobierno de Javier Milei para poner fin a la 'tax holiday' para los productores de materias primas que convierten divisas.

Además, el Tesoro estadounidense confirmó su predisposición a conceder "un importante" crédito contingente a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y ha añadido que mantiene activas conversaciones con el equipo del presidente Milei para hacerlo.

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people. Under President Milei, Argentina has taken important strides…

Bessent aseguró que Argentina dispone de las herramientas necesarias "para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que pretenden desestabilizar los mercados argentinos con objetivos políticos". En el plano empresarial, el Secretario del Tesoro de EEUU ha asegurado haber contactado con numerosas compañías estadounidenses que tienen la intención de realizar importantes inversiones extranjeras directas en distintos sectores de Argentina "en caso de que el resultado de las elecciones sea positivo", en referencia a los próximos comicios legislativos que tendrán lugar en el mes de octubre.

De hecho, acerca de las elecciones, Bessent señaló lo siguiente: "Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus principales reembolsos". La administración Trump concedió su apoyo a Milei en un "raro respaldo de un funcionario extranjero", en palabras de Bessent, por confiar en sus planes económicos y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina.

El país reiteró su interés de "hacer lo que sea necesario" para apoyar a Argentina por haber dado "pasos importantes hacia la estabilización". "Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad", escribió Bessent.

Trump limpió de izquierdistas al Estado: Milei

Milei también elogió desde la ONU este miércoles la "reestructuración sin precedentes de los términos del comercio internacional", es decir, la guerra arancelaria que Trump ha librado con el mundo entero, incluido con sus principales aliados, algo que el mandatario argentino calificó como "una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón".

El tercer elogio de Milei a las políticas de Trump estuvo relacionado con lo que llamó una "limpieza de la captura institucional del Estado americano", afirmando que "se habían infiltrado facciones de izquierda que atentaban contra cualquier programa de reforma por más necesario que fuera". Los recortes realizados dentro del propio Gobierno federal estadounidense han sido duramente cuestionados por recortar sectores clave, como ciencia y salud, y porque ha sido usado como un arma de censura y para expulsar a los críticos de la administración.

"Este tipo de desafíos que tanto el Presidente Trump como yo estamos abordando tienen un denominador común que todos los países y organizaciones del mundo deben enfrentar: deben recuperar un interés por el futuro, no sucumbir a sólo atender el presente. Hace falta volver a las bases, debemos recuperar una noción de lo prioritario, hacer lo difícil y correcto por encima de lo fácil y cómodo", concluyó Milei, que ocupó poco más de 15 minutos en leer su discurso, prácticamente sin levantar la cabeza y en tono monótono, muy diferente a su usual rabia y con la que se presenta en los mítines políticos en Argentina.

"El Estado no crea riqueza, roba y la destruye"

A pesar de recibir un salvavidas de parte de EU ante la debacle económica argentina, Milei advirtió ante la Asamblea General que "la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas". "El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye", afirmó ante un salón "bastante vacío", de acuerdo con el reporte de agencias.

Milei aprovechó su turno de palabra para arremeter contra la clase política tradicional, a la que ha acusado de no tener "interés" en respetar los intereses individuales y sí en "agrandar" el Estado "a costa de las libertades".

"Lamentablemente las medidas de expansión fiscal, monetaria, y el poder estatal sobre los individuos se está repitiendo en todos los países, sobre todo de aquellos del mundo libre", dijo Milei, quien insistió en que su país es el ejemplo del supuesto fracaso de este tipo de políticas que otros insisten en aplicar.

Malvinas argentinas y nada sobre Gaza

El Presidente argentino también retieró la reclamación "legítima e irrenunciable" de Argentina sobre la soberanía del archipiélago de las Malvinas, "ocupadas ilegalmente" por Reino Unido.

"A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas", reprochó Milei, que ha instado a Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales sobre esta cuestión, en base a las propias resoluciones de la ONU.

Islas Malvinas es una de las "cuatro cuestiones sensibles y de vital importancia" para Argentina que Milei recordó antes de poner punto y final a su discurso, junto a su denuncia contra el aumento de la violencia política que achaca a la izquierda y "las expresiones de violencia fundamentalista".

En el discurso de Milei estuvo conspicuamente ausente el genocidio que Israel comete en Gaza contra la población palestina, ni tampoco se ha referido al reconocimiento de varias potencias de un Estado palestino, uno de los objetivos principales de la reunión internacional, aunque sí reclamó en el final de su discurso por la liberación de rehenes israelíes que continúan bajo cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza.

–Con información de Europa Press.