Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 9:44 pm

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.

Artículos relacionados

El Tesoro de EU anunció que negocia un "salvavidas" económico de unos 20 mil mdd para Argentina, mientras Milei elogiaba en la ONU a Trump y acusaba que el Estado no crea riqueza, sino que "la roba y la destruye".

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Argentina, Javier Milei, elogió a Donald Trump este miércoles en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su radical agenda antimigrante, por su guerra arancelaria y por "limpiar" la burocracia del Estado "infiltrada por facciones de izquierda", que ha puesto en jaque a todo el mundo, incluidos a los aliados de Estados Unidos (EU), un día después de que el Gobierno estadounidense le lanzara un "salvavidas" ante la debacle del programa económico aplicado en el país sudamericano, que no tendrá otra que endeudarse aún más.

"El Presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global", dijo Milei ante la Asamblea General de la ONU, ante la radical agenda antimigrante acusada de racista por parte del Gobierno de EU.

"Su férrea y exitosa política en términos de poner un freno a la migración ilegal lo deja más que claro, entiende que debe hacer lo necesario aunque a muchos no les guste, antes que sea demasiado tarde. En otros países, por ejemplo, ya es demasiado tarde para esta decisión", presumió el argentino.

Unas horas antes, el Departamento del Tesoro de EU anunció que negocia una línea swap de 20 mil millones de dólares con funcionarios argentinos, así como la compra de deuda procedente de este país, para "evitar una mayor volatilidad" en Argentina, en lo que ha sido visto como un "salvavidas" económico para el Gobierno de Milei, a unas semanas de unas cruciales elecciones locales en el país sudamericano.

"El Tesoro negocia actualmente con funcionarios argentinos una línea swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", escribió el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

Estados Unidos también está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria "cuando las condiciones lo justifiquen", además de negociar con el Gobierno de Javier Milei para poner fin a la 'tax holiday' para los productores de materias primas que convierten divisas.

Además, el Tesoro estadounidense confirmó su predisposición a conceder "un importante" crédito contingente a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y ha añadido que mantiene activas conversaciones con el equipo del presidente Milei para hacerlo.

Bessent aseguró que Argentina dispone de las herramientas necesarias "para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que pretenden desestabilizar los mercados argentinos con objetivos políticos". En el plano empresarial, el Secretario del Tesoro de EEUU ha asegurado haber contactado con numerosas compañías estadounidenses que tienen la intención de realizar importantes inversiones extranjeras directas en distintos sectores de Argentina "en caso de que el resultado de las elecciones sea positivo", en referencia a los próximos comicios legislativos que tendrán lugar en el mes de octubre.

De hecho, acerca de las elecciones, Bessent señaló lo siguiente: "Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus principales reembolsos". La administración Trump concedió su apoyo a Milei en un "raro respaldo de un funcionario extranjero", en palabras de Bessent, por confiar en sus planes económicos y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina.

El país reiteró su interés de "hacer lo que sea necesario" para apoyar a Argentina por haber dado "pasos importantes hacia la estabilización". "Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad", escribió Bessent.

Trump limpió de izquierdistas al Estado: Milei

Milei también elogió desde la ONU este miércoles la "reestructuración sin precedentes de los términos del comercio internacional", es decir, la guerra arancelaria que Trump ha librado con el mundo entero, incluido con sus principales aliados, algo que el mandatario argentino calificó como "una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón".

Trump negocia un "salvavidas" económico para la Argentina de Milei.
Trump negocia un "salvavidas" económico para la Argentina de Milei. Foto: X @WhiteHouse

El tercer elogio de Milei a las políticas de Trump estuvo relacionado con lo que llamó una "limpieza de la captura institucional del Estado americano", afirmando que "se habían infiltrado facciones de izquierda que atentaban contra cualquier programa de reforma por más necesario que fuera". Los recortes realizados dentro del propio Gobierno federal estadounidense han sido duramente cuestionados por recortar sectores clave, como ciencia y salud, y porque ha sido usado como un arma de censura y para expulsar a los críticos de la administración.

"Este tipo de desafíos que tanto el Presidente Trump como yo estamos abordando tienen un denominador común que todos los países y organizaciones del mundo deben enfrentar: deben recuperar un interés por el futuro, no sucumbir a sólo atender el presente. Hace falta volver a las bases, debemos recuperar una noción de lo prioritario, hacer lo difícil y correcto por encima de lo fácil y cómodo", concluyó Milei, que ocupó poco más de 15 minutos en leer su discurso, prácticamente sin levantar la cabeza y en tono monótono, muy diferente a su usual rabia y con la que se presenta en los mítines políticos en Argentina.

"El Estado no crea riqueza, roba y la destruye"

A pesar de recibir un salvavidas de parte de EU ante la debacle económica argentina, Milei advirtió ante la Asamblea General que "la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas". "El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye", afirmó ante un salón "bastante vacío", de acuerdo con el reporte de agencias.

Milei aprovechó su turno de palabra para arremeter contra la clase política tradicional, a la que ha acusado de no tener "interés" en respetar los intereses individuales y sí en "agrandar" el Estado "a costa de las libertades".

"Lamentablemente las medidas de expansión fiscal, monetaria, y el poder estatal sobre los individuos se está repitiendo en todos los países, sobre todo de aquellos del mundo libre", dijo Milei, quien insistió en que su país es el ejemplo del supuesto fracaso de este tipo de políticas que otros insisten en aplicar.

Milei no se refirió al reconocimiento de un Estado palestino ni al genocidio que comete Israel en Gaza.
Milei no se refirió al reconocimiento de un Estado palestino ni al genocidio que comete Israel en Gaza. Foto: Khaled Omar, Xinhua

Malvinas argentinas y nada sobre Gaza

El Presidente argentino también retieró la reclamación "legítima e irrenunciable" de Argentina sobre la soberanía del archipiélago de las Malvinas, "ocupadas ilegalmente" por Reino Unido.

"A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas", reprochó Milei, que ha instado a Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales sobre esta cuestión, en base a las propias resoluciones de la ONU.

Islas Malvinas es una de las "cuatro cuestiones sensibles y de vital importancia" para Argentina que Milei recordó antes de poner punto y final a su discurso, junto a su denuncia contra el aumento de la violencia política que achaca a la izquierda y "las expresiones de violencia fundamentalista".

En el discurso de Milei estuvo conspicuamente ausente el genocidio que Israel comete en Gaza contra la población palestina, ni tampoco se ha referido al reconocimiento de varias potencias de un Estado palestino, uno de los objetivos principales de la reunión internacional, aunque sí reclamó en el final de su discurso por la liberación de rehenes israelíes que continúan bajo cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza.

–Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
2

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
3

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
4

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
5

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
6

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

7

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Adán se derrumba, él y su grupo
8

Adán se derrumba, él y su grupo

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
9

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Valle de Bravo
10

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
11

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.
12

¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
13

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

14

#PuntosYComas ¬ Un eventual juicio Político contra Adán Augusto duraría 3 meses

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
15

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Celaya: se reporta asesinato de policía y su hijo
1

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.
2

Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.
3

¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

4

#PuntosYComas ¬ Un eventual juicio Político contra Adán Augusto duraría 3 meses

La FGJ-CdMx informó en un boletín su disposición a apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa.
5

FGJ-CdMx lanza número para atender a personas afectadas por explosión en Iztapalapa

La problemática de las fugas de aguas negras en la Zona Metropolitana de Monterrey es imparable
6

Monterrey se hunde en aguas negras: reportan más de 793 mil fugas desde 2019

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.
7

SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
8

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

9

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

Nuevos lineamientos para transportar gas LP
10

Sener publica nuevos lineamientos para transportar gas LP tras tragedia en Iztapalapa

11

Estatuas de Trump y Epstein tomados de la mano se instalan cerca de la Casa Blanca

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
12

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...