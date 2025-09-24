VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

Un socavón de 50 metros de profundidad frente al Hospital Vajira, en Bangkok, obligó a evacuar edificios, suspender servicios médicos y cerrar vialidades en la zona.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La ciudad de Bangkok, Tailandia, enfrentó este miércoles una emergencia, cuando un tramo de la avenida Samsen, frente al Hospital Vajira, colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados de extensión, según medios locales.

El incidente ocurrió a las 07:13 horas de hoy, en medio de las obras para la construcción de la estación de metro Vajira Hospital, parte de la expansión de la MRT Purple Line. El hundimiento dejó un cráter que obligó a evacuar edificios cercanos y a interrumpir la circulación vehicular en una de las avenidas más transitadas de la capital tailandesa.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la superficie se hundía de forma gradual, arrastrando cables eléctricos, postes de alumbrado y corrientes de agua que fluían desde tuberías dañadas. Algunos de los postes y materiales terminaron acumulados en el fondo del hoyo.

❗️🇹🇭 - A massive sinkhole opened on a road near Vajira Hospital in Bangkok, Thailand, causing panic among pedestrians and drivers. The 50-meter deep, 900-square-meter wide crater appeared on September 24, devastating the surrounding area. Official images show rescue teams… pic.twitter.com/8ogYklh1p1 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 24, 2025

Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas, pero el colapso ocasionó daños materiales en tres automóviles, incluido un vehículo policial, y otros que quedaron detenidos en los bordes del vacío.

Al respecto, el Gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, informó que el socavón se originó tras el derrumbe de un túnel ferroviario, lo que provocó el desplazamiento en la tierra. Además, señaló que la situación se agravó por la rotura de tuberías de agua que permitió el ingreso de grandes volúmenes de líquido al cráter, acelerando el deslizamiento del suelo.

A causa de ello, el Hospital Vajira suspendió durante al menos dos días sus servicios ambulatorios, aunque mantiene activos los de urgencias y hospitalización.

This morning, look at the rescuers as a huge sinkhole appeared, collapsing sections of a busy road in Bangkok, Thailand. pic.twitter.com/xVcto523gT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 24, 2025

A su vez, dio a conocer que más de tres mil 500 pacientes fueron reubicados en distintas áreas del complejo y en otros centros médicos de la ciudad, mientras se aseguraba la integridad de las instalaciones.

Los residentes de edificios aledaños y el personal de la comisaría también fueron evacuados como medida preventiva, luego de que las autoridades locales interrumpieron temporalmente los servicios de agua potable y energía eléctrica en el área.

En tanto, equipos de emergencia y técnicos de la Autoridad Metropolitana de Electricidad continúan con las labores en el lugar para controlar filtraciones de agua, retirar escombros y evitar nuevos deslizamientos, por lo que se establecieron reuniones de monitoreo dos veces al día con el fin de evaluar la zona y prevenir mayores afectaciones.

🔴 #AHORA | Tailandia: Se abre un enorme cráter en Bangkok, tragando partes de una calle muy transitada. pic.twitter.com/jAV5w8a8Vg — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 24, 2025

Finalmente, las autoridades pidieron a la población evitar el perímetro afectado y atender las rutas alternas de tránsito habilitadas. Se mantendrá la vigilancia permanente con drones y cámaras de monitoreo, mientras las brigadas avanzan en los trabajos de seguridad y reparación.