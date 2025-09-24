VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 4:10 pm

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Artículos relacionados

Un socavón de 50 metros de profundidad frente al Hospital Vajira, en Bangkok, obligó a evacuar edificios, suspender servicios médicos y cerrar vialidades en la zona.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La ciudad de Bangkok, Tailandia, enfrentó este miércoles una emergencia, cuando un tramo de la avenida Samsen, frente al Hospital Vajira, colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados de extensión, según medios locales.

El incidente ocurrió a las 07:13 horas de hoy, en medio de las obras para la construcción de la estación de metro Vajira Hospital, parte de la expansión de la MRT Purple Line. El hundimiento dejó un cráter que obligó a evacuar edificios cercanos y a interrumpir la circulación vehicular en una de las avenidas más transitadas de la capital tailandesa.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la superficie se hundía de forma gradual, arrastrando cables eléctricos, postes de alumbrado y corrientes de agua que fluían desde tuberías dañadas. Algunos de los postes y materiales terminaron acumulados en el fondo del hoyo.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas, pero el colapso ocasionó daños materiales en tres automóviles, incluido un vehículo policial, y otros que quedaron detenidos en los bordes del vacío.

Al respecto, el Gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, informó que el socavón se originó tras el derrumbe de un túnel ferroviario, lo que provocó el desplazamiento en la tierra. Además, señaló que la situación se agravó por la rotura de tuberías de agua que permitió el ingreso de grandes volúmenes de líquido al cráter, acelerando el deslizamiento del suelo.

A causa de ello, el Hospital Vajira suspendió durante al menos dos días sus servicios ambulatorios, aunque mantiene activos los de urgencias y hospitalización.

A su vez, dio a conocer que más de tres mil 500 pacientes fueron reubicados en distintas áreas del complejo y en otros centros médicos de la ciudad, mientras se aseguraba la integridad de las instalaciones.

Los residentes de edificios aledaños y el personal de la comisaría también fueron evacuados como medida preventiva, luego de que las autoridades locales interrumpieron temporalmente los servicios de agua potable y energía eléctrica en el área.

En tanto, equipos de emergencia y técnicos de la Autoridad Metropolitana de Electricidad continúan con las labores en el lugar para controlar filtraciones de agua, retirar escombros y evitar nuevos deslizamientos, por lo que se establecieron reuniones de monitoreo dos veces al día con el fin de evaluar la zona y prevenir mayores afectaciones.

Finalmente, las autoridades pidieron a la población evitar el perímetro afectado y atender las rutas alternas de tránsito habilitadas. Se mantendrá la vigilancia permanente con drones y cámaras de monitoreo, mientras las brigadas avanzan en los trabajos de seguridad y reparación.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acusó a Sheinbaum de ser una "gobiernícola" y amenazó con demandarla.
1

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

3

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
4

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
5

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
6

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán.
7

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE en Dallas son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.
8

Un francotirador abre fuego contra ICE en Dallas; mata a 2 migrantes y hiere a otro

Valle de Bravo
9

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
10

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un mexicano resultó herido en el tiroteo registrado en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas.
11

Un mexicano fue herido de gravedad durante tiroteo en oficina del ICE en Dallas: SRE

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
12

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

13

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
14

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Jimmy Kimmel
15

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
1

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
2

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

3

Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un mexicano resultó herido en el tiroteo registrado en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas.
4

Un mexicano fue herido de gravedad durante tiroteo en oficina del ICE en Dallas: SRE

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó en la ONU que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia".
5

El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia, dice Zelenski

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acusó a Sheinbaum de ser una "gobiernícola" y amenazó con demandarla.
6

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Si ya cuentas con tu tarjeta y tienes una de las Becas para el Bienestar, es importante que estés al tanto de los depósitos del ciclo escolar 2025–2026.
7

Becas para el Bienestar: Checa el calendario de pagos para el ciclo escolar 2025–2026

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE en Dallas son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.
8

Un francotirador abre fuego contra ICE en Dallas; mata a 2 migrantes y hiere a otro

Sheinbaum indicó que la principal hipótesis sobre el ataque contra la camioneta donde viajaba la nieta del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el robo de la camioneta.
9

Investigan el ataque a nieta de Rocha Moya; apunta a robo de auto, dice CSP

México dio a conocer este miércoles que mandó una nota diplomática a Estados Unidos por la muerte de Ismael Ayala-Uribe bajo custodia del ICE en California.
10

México exige a EU explicar cómo murió un paisano bajo custodia del ICE en California

La Conagua reveló que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades.
11

Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán.
12

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo