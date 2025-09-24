Un mexicano fue herido de gravedad durante tiroteo en oficina del ICE en Dallas: SRE

El Consulado General de México en Dallas localizó a la familia de la víctima, a quienes les brinda acompañamiento y asesoría legal.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un mexicano resultó herido en el tiroteo registrado la mañana de este miércoles en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, donde tres personas fueron lesionadas y una perdió la vida.

El Consulado General de México en Dallas informó que el connacional se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica y que sus familiares ya fueron localizados para brindarles acompañamiento y asesoría legal.

"El Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quiénes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica", indicó la Cancillería en un comunicado.

La Cancillería informó que está en contacto constante con los funcionarios estadounidenses que investigan el caso y espera la autorización para visitar al mexicano en el hospital.

COMUNICADO. “Comunicado sobre tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas”.https://t.co/lpUZHoMFvM pic.twitter.com/0RuluqYKaF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 24, 2025

"De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional", detalló la dependencia federal.

En tanto, la Jefatura de la Unidad para América del Norte expresó su preocupación mediante canales diplomáticos, pidiendo que se aclaren los hechos y se garantice acceso sin restricciones a la persona afectada.

La SRE reafirmó que su red consular en Estados Unidos está comprometida con proteger y defender los derechos de los mexicanos en el extranjero.

Francotirador abre fuego contra ICE en Dallas

Un tiroteo en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas, dejó una cifra preliminar de dos migrantes muertos y un herido, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Un francotirador abrió fuego desde un edificio cercano contra la oficina regional del ICE y una furgoneta con detenidos. El atacante murió por una herida autoinfligida.

Un tiroteo sacudió esta mañana las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas en Dallas, Texas. El ICE, como se conoce a la agencia federal por sus siglas en inglés, hace cumplir las leyes migratorias en estados Unidos e investiga delitos transnacionales ligados a la… pic.twitter.com/VrRTYk9QjV — DW Español (@dw_espanol) September 24, 2025

El director del FBI, Kash Patel, indicó que los indicios iniciales apuntan a un motivo ideológico, ya que uno de los casquillos tenía grabada la frase “Anti-ICE”. También señaló que ataques políticos contra fuerzas del orden no son aislados, recordando un incidente similar hace dos meses cerca de Prarieland, Texas.

Aunque la Secretaria del Departamento de Seguridad, Kristi Noem, afirmó que el ataque estaba dirigido contra agentes y no migrantes, las víctimas fueron personas bajo custodia. La funcionaria estadounidense destacó que la deshumanización de los agentes puede tener consecuencias graves y que la violencia debe cesar.

Por su parte, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que ningún agente resultó herido y relacionó el ataque con agresiones previas hacia oficiales federales, incluidas amenazas de bomba recientes en la misma oficina. En tanto, el FBI y otras agencias continúan la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.