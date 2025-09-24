Sener publica nuevos lineamientos para transportar gas LP tras tragedia en Iztapalapa

Las unidades que transporten gas LP, combustibles o petroquímicos deberán contar con sistemas de geolocalización (GPS) activos y certificados, así como con códigos QR para identificar la ruta de cada unidad.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Energía publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevos lineamientos para el almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo (LP), con el objetivo de reforzar la seguridad de la población y evitar otra tragedia como la ocurrida en el Puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde la explosión de una pipa ha dejado hasta el momento 30 muertos y más de 50 heridos.

A partir de ahora, las unidades que transporten gas LP, combustibles o petroquímicos deberán contar con sistemas de geolocalización (GPS) activos y certificados, que transmitan en tiempo real los recorridos de cada vehículo.

Además, deberán portar un código QR único e intransferible, visible en todo momento, que permitirá a las autoridades y a la ciudadanía identificar datos como la ruta, el permiso de operación y el volumen transportado.

Las disposiciones también establecen que las pipas, tractocamiones y semirremolques tendrán que estar balizados de forma permanente y visible, tanto de día como de noche, con materiales reflectantes y resistentes a condiciones climáticas adversas. El balizado se refiere al conjunto de distintivos físicos, visibles, permanentes impresos y adheridos en la carrocería de cada unidad vehicular.

El código QR tendrá que cumplir con los mismos estándares de durabilidad y visibilidad.

Otra de las medidas anunciadas es la obligación de conservar los registros de los trayectos durante al menos 12 meses, con acceso para las autoridades competentes a través de sistemas como el Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias (SIRACP), con el fin de reforzar la supervisión y agilizar las investigaciones en caso de accidentes.

El Congreso de la Ciudad de México, por su parte, anunció que revisará la normatividad local sobre el traslado y distribución de materiales peligrosos. Legisladores capitalinos adelantaron que se abrirán foros de análisis con bomberos, Protección Civil y especialistas para construir reformas legales que eviten que tragedias como la del Puente de la Concordia se repitan.

Aumenta a 30 el número de decesos por explosión en Iztapalapa

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana", una mujer se encontraba hospitalizada desde el día del accidente y permanecía en calidad de no identificada.

En su corte de las 22:00 horas de ayer, la dependencia detalló que "Geovana", de aproximadamente 21 años de edad, perdió la vida en el Hospital de Traumatología "Victorio de la Fuente Narváez", ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las graves lesiones sufridas durante el siniestro del pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, la joven presentaba múltiples quemaduras y se encontraba en estado crítico desde su ingreso. Su identidad se había mantenido sin confirmación plena, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) había difundido señas particulares para facilitar su identificación.