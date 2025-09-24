Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup.

Luego de más de tres años de espera, este miércoles Citi anunció la venta del 25 por ciento de las acciones de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y su familia.

Ciudad de México,24 de septiembre (SinEmbargo).- El empresario aeroportuario Fernando Chico Pardo adquirió este miércoles el 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, informó este miércoles Citi.

En un comunicado, Citi detalló que en esta transacción, Fernando Chico Pardo adquirirá aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias en circulación de Banamex a un precio fijo de 0.80 veces el valor contable, determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

"La inversión de Fernando Chico Pardo demuestra la confianza en el futuro de Banamex, y el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su relación con sus clientes actuales como con nuevos clientes. La operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026", explicó Citi.

En consecuencia, al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex (Banamex). Ignacio (Nacho) Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México. Por su parte, Manuel Romo continuará como director general de Banamex.

Manuel Romo, Director General de Banamex, mostró su entusiasmo por la adquisición. "Fernando [Chico Pardo] conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento, afirmó.

“Junto con Fernando y con Citi, continuaremos muy enfocados en nuestra estrategia de crecimiento, transformación digital y expansión centrada siempre en brindar excelencia a nuestros clientes”, remarcó.

Por su parte, Fernando Chico Pardo afirmó estar muy comprometidos y contento de formar parte de Banamex, pues sostuvo que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor.

"Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto y que eso acelere aún más el crecimiento que ya iniciaron”, agregó.

“Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial. Nuestro compromiso de largo plazo es trabajar juntos para así conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos y con ello impulsar aún más a los sectores, empresas y personas en todo el país”, enfatizó.

Citi expuso que con la operación anunciada hoy se acerca al objetivo de desinvertirse por completo de sus negocios de consumo internacionales y simplificar la firma para enfocarse en sus cinco negocios interconectados. "Fuera de la desinversión de Banamex, con el reciente anuncio del acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de estos negocios de consumo ya está completa o cerca de completarse", subrayó..