Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

El Secretario de Hacienda apuntó que es “inconcebible” que las factureras evadan o eludan impuestos, pues son recursos que deberían de ir a la Hacienda pública.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, afirmó este miércoles desde la Cámara de Diputados que hasta no combatir los delitos como la evasión fiscal no se subirán impuestos.

“No vamos a subir los impuestos, no les vamos a dar el gusto. Vamos a hacer nuestro trabajo primero, porque no tenemos derecho a tocar los impuestos si en el sector aduanero hay personas que están evadiendo impuestos de comercio exterior, tenemos que hacer nuestro trabajo. Ayúdenos ustedes por favor, señoras y señores diputados de la oposición y de los aliados. Ayúdenos con la reforma a la Ley Aduanera y con las reformas al Código Fiscal. Queremos tener mayores facultades y mayores capacidades para que los reguladores y las autoridades de recaudación hagan su trabajo”, expuso en su comparecencia por el primer informe del Gobierno Federal.

En ese sentido, Amador Zamora afirmó que es “inconcebible” que las factureras evadan o eludan impuestos, y que con ello se vayan a bolsillos privados recursos que deberían de ir a la Hacienda pública. “Pensamos que no tenemos derecho de pensar en tocar la estructura impositiva de este país mientras haya factureras allá afuera eludiendo, y llevándose recursos que deberían de estar en las arcas públicas”, sostuvo.

"Estamos seguros de que todavía hay un potencial muy importante en la recaudación del comercio exterior", añadió al respecto.

El Secretario de Hacienda reportó que la recaudación relacionada con el comercio exterior ha registrado un incremento muy significativo. "Al cierre de julio de 2025 se presentó un incremento anual de más de 22 por ciento en términos reales, beneficiándose, principalmente, de los ingresos recaudados en las aduanas gracias a un fortalecimiento del combate al contrabando y una mejora en la infraestructura tecnológica, legal y operativa", comentó.

Hizo notar que esos esfuerzos recaudatorios son muestra de que el Gobierno está comprometido a trabajar de la mano con sus contribuyentes para construir una "política recaudatoria justa, equitativa y eficiente".

En materia fiscal, dijo que se ha demostrado la disciplina financiera es una de las "virtudes" del segundo piso de la Cuarta Transformación. "En este año se mostró que el garantizar un nivel mínimo de bienestar a la población puede convivir con finanzas públicas sanas y que promover el desarrollo de la economía no es excluyente de una política fiscal responsable, sino al contrario, es una condición y un resultado", subrayó Amador.

Mencionó que durante 2025 se logró transitar a una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida. "Se espera alcanzar un superávit primario al cierre de 2025 equivalente al 0.2 por ciento del PIB, mientras que la expectativa respecto del déficit presupuestario al cierre del ejercicio se reduzca de 5.7 por ciento en 2024 a 4.3 del PIB en 2025, garantizando su convergencia hacia un nivel y una trayectoria sostenibles", detalló el Secretario.

Amador Zamora afirmó que la disciplina presupuestaria y el manejo responsable de los pasivos públicos que se han instrumentado en este año, han logrado estabilizar la deuda del Gobierno de México en niveles sanos y sostenibles, y con una comparación muy favorable respecto de países de economías de desarrollo similar e incluso respecto de economías avanzadas, “manteniendo un nivel de endeudamiento muy congruente con los objetivos de largo plazo del país”.

Luego de rendir protesta, el titular de la SHCP indicó que durante el primer año de Gobierno la política económica se orientó a atender las necesidades de la población bajo tres principales pilares: garantizar y fortalecer el ingreso de los hogares mediante la ampliación de los programas del bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos laborales de los trabajadores.

También, agregó, se promovió el crecimiento a través de la inversión en infraestructura estratégica con alto impacto en la productividad y la conectividad bajo la Estrategia del Plan México, y se mantuvo una conducción responsable de las finanzas públicas.

Amador destocó que se ha priorizado el acompañamiento a las familias a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la infancia con becas universales que incentivan la permanencia escolar, hasta la fase de adulto mayor con programas que aseguren pensiones dignas. “Esta visión permite asegurar un piso social mínimo, mientras se conduce la economía hacia un bienestar compartido con crecimiento sostenido, manteniendo, al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal como anclas”, declaró.

En el primer año de esta Administración —añadió— el Gobierno de México continuó fortaleciendo los programas del bienestar y ampliando las estrategias de educación, salud y vivienda social con una visión humanista.

Los recursos del Ramo 11 destinados a educación ascendieron a 149 mil millones de pesos, 36 por ciento mayor en términos reales a lo ejercido en 2024, y fueron destinados principalmente a los programas Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, La Escuela es Nuestra y Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

En salud, la inversión de recursos presupuestales hizo énfasis en la prevención sin descuidar las fases de atención médica, asegurando un presupuesto de 904 mil millones de pesos para el Sistema Nacional de Salud que se destinó a ampliar la cobertura médica mediante programas de atención y la construcción de hospitales y clínicas.

Además, los recursos destinados a elevar el ingreso de los hogares y reducir la pobreza ascendieron a más de un billón de pesos en 2025. “Esta estrategia enfocada en fortalecer la solidez financiera de la población de menores recursos ha probado ser la correcta", destacó.

Muestra de ello, dijo, es que la pobreza disminuyó en 13.4 millones de personas entre 2018 y 2024, y el día de hoy la cuarta transformación ha logrado lo que ningún Gobierno neoliberal alcanzó: "por primera vez en la historia las personas en situación de pobreza en México representan menos del 30 por ciento de la población”.

Ese logro —puntualizó— se ha materializado fundamentalmente al incremento de más del 10 por ciento en el ingreso corriente promedio por hogar con los deciles más bajos siendo los más beneficiados, reflejando la propiedad redistributiva de las transferencias sociales, mientras que garantizan un piso mínimo de bienestar en el país.

Finalmente, expuso que la Secretaría de Hacienda ha tomado medidas importantes para mejorar el perfil financiero de Petróleos Mexicanos. Durante este año se diseñó y ejecutó una estrategia de capitalización y financiamiento a la empresa, mismas que también han mejorado su perfil de vencimientos, optimizado su gestión de pasivos y fortalecido el financiamiento en sus proyectos de inversión. “Petróleos Mexicanos ha visto un incremento, una mejora, en sus calificaciones crediticias por primera vez en prácticamente 12 años”, agregó.