Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 7:04 pm

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.

Artículos relacionados

El Secretario de Hacienda apuntó que es “inconcebible” que las factureras evadan o eludan impuestos, pues son recursos que deberían de ir a la Hacienda pública.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, afirmó este miércoles desde la Cámara de Diputados que hasta no combatir los delitos como la evasión fiscal no se subirán impuestos.

“No vamos a subir los impuestos, no les vamos a dar el gusto. Vamos a hacer nuestro trabajo primero, porque no tenemos derecho a tocar los impuestos si en el sector aduanero hay personas que están evadiendo impuestos de comercio exterior, tenemos que hacer nuestro trabajo. Ayúdenos ustedes por favor, señoras y señores diputados de la oposición y de los aliados. Ayúdenos con la reforma a la Ley Aduanera y con las reformas al Código Fiscal. Queremos tener mayores facultades y mayores capacidades para que los reguladores y las autoridades de recaudación hagan su trabajo”, expuso en su comparecencia por el primer informe del Gobierno Federal.

En ese sentido, Amador Zamora afirmó que es “inconcebible” que las factureras evadan o eludan impuestos, y que con ello se vayan a bolsillos privados recursos que deberían de ir a la Hacienda pública. “Pensamos que no tenemos derecho de pensar en tocar la estructura impositiva de este país mientras haya factureras allá afuera eludiendo, y llevándose recursos que deberían de estar en las arcas públicas”, sostuvo.

"Estamos seguros de que todavía hay un potencial muy importante en la recaudación del comercio exterior", añadió al respecto.

SHCP Edgar Amador protesta
Comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. Foto: Cámara de Diputados

El Secretario de Hacienda reportó que la recaudación relacionada con el comercio exterior ha registrado un incremento muy significativo. "Al cierre de julio de 2025 se presentó un incremento anual de más de 22 por ciento en términos reales, beneficiándose, principalmente, de los ingresos recaudados en las aduanas gracias a un fortalecimiento del combate al contrabando y una mejora en la infraestructura tecnológica, legal y operativa", comentó.

Hizo notar que esos esfuerzos recaudatorios son muestra de que el Gobierno está comprometido a trabajar de la mano con sus contribuyentes para construir una "política recaudatoria justa, equitativa y eficiente".

En materia fiscal, dijo que se ha demostrado la disciplina financiera es una de las "virtudes" del segundo piso de la Cuarta Transformación. "En este año se mostró que el garantizar un nivel mínimo de bienestar a la población puede convivir con finanzas públicas sanas y que promover el desarrollo de la economía no es excluyente de una política fiscal responsable, sino al contrario, es una condición y un resultado", subrayó Amador.

Mencionó que durante 2025 se logró transitar a una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida. "Se espera alcanzar un superávit primario al cierre de 2025 equivalente al 0.2 por ciento del PIB, mientras que la expectativa respecto del déficit presupuestario al cierre del ejercicio se reduzca de 5.7 por ciento en 2024 a 4.3 del PIB en 2025, garantizando su convergencia hacia un nivel y una trayectoria sostenibles", detalló el Secretario.

Amador Zamora afirmó que la disciplina presupuestaria y el manejo responsable de los pasivos públicos que se han instrumentado en este año, han logrado estabilizar la deuda del Gobierno de México en niveles sanos y sostenibles, y con una comparación muy favorable respecto de países de economías de desarrollo similar e incluso respecto de economías avanzadas, “manteniendo un nivel de endeudamiento muy congruente con los objetivos de largo plazo del país”.

Luego de rendir protesta, el titular de la SHCP indicó que durante el primer año de Gobierno la política económica se orientó a atender las necesidades de la población bajo tres principales pilares: garantizar y fortalecer el ingreso de los hogares mediante la ampliación de los programas del bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos laborales de los trabajadores.

También, agregó, se promovió el crecimiento a través de la inversión en infraestructura estratégica con alto impacto en la productividad y la conectividad bajo la Estrategia del Plan México, y se mantuvo una conducción responsable de las finanzas públicas.

Amador destocó que se ha priorizado el acompañamiento a las familias a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la infancia con becas universales que incentivan la permanencia escolar, hasta la fase de adulto mayor con programas que aseguren pensiones dignas. “Esta visión permite asegurar un piso social mínimo, mientras se conduce la economía hacia un bienestar compartido con crecimiento sostenido, manteniendo, al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal como anclas”, declaró.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, afirmó este martes desde la Cámara de Diputados que hasta no combatir los delitos como la evasión fiscal no se subirán impuestos.
Édgar Amador Zamora afirmó que por primera vez en la historia las personas en situación de pobreza en México representan menos del 30 por ciento de la población. Foto: Cámara de Diputados

En el primer año de esta Administración —añadió— el Gobierno de México continuó fortaleciendo los programas del bienestar y ampliando las estrategias de educación, salud y vivienda social con una visión humanista.

Los recursos del Ramo 11 destinados a educación ascendieron a 149 mil millones de pesos, 36 por ciento mayor en términos reales a lo ejercido en 2024, y fueron destinados principalmente a los programas Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, La Escuela es Nuestra y Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

En salud, la inversión de recursos presupuestales hizo énfasis en la prevención sin descuidar las fases de atención médica, asegurando un presupuesto de 904 mil millones de pesos para el Sistema Nacional de Salud que se destinó a ampliar la cobertura médica mediante programas de atención y la construcción de hospitales y clínicas.

Además, los recursos destinados a elevar el ingreso de los hogares y reducir la pobreza ascendieron a más de un billón de pesos en 2025. “Esta estrategia enfocada en fortalecer la solidez financiera de la población de menores recursos ha probado ser la correcta", destacó.

Muestra de ello, dijo, es que la pobreza disminuyó en 13.4 millones de personas entre 2018 y 2024, y el día de hoy la cuarta transformación ha logrado lo que ningún Gobierno neoliberal alcanzó: "por primera vez en la historia las personas en situación de pobreza en México representan menos del 30 por ciento de la población”.

Ese logro —puntualizó— se ha materializado fundamentalmente al incremento de más del 10 por ciento en el ingreso corriente promedio por hogar con los deciles más bajos siendo los más beneficiados, reflejando la propiedad redistributiva de las transferencias sociales, mientras que garantizan un piso mínimo de bienestar en el país.

Finalmente, expuso que la Secretaría de Hacienda ha tomado medidas importantes para mejorar el perfil financiero de Petróleos Mexicanos. Durante este año se diseñó y ejecutó una estrategia de capitalización y financiamiento a la empresa, mismas que también han mejorado su perfil de vencimientos, optimizado su gestión de pasivos y fortalecido el financiamiento en sus proyectos de inversión. “Petróleos Mexicanos ha visto un incremento, una mejora, en sus calificaciones crediticias por primera vez en prácticamente 12 años”, agregó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
1

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
3

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
4

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
5

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

6

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
7

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

8

Estatuas de Trump y Epstein tomados de la mano se instalan cerca de la Casa Blanca

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
9

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

Valle de Bravo
10

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

11

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

La Conagua reveló que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades.
12

Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
13

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

14

Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
15

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Destacadas

Ver sección
Destacadas
SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
1

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

2

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

Nuevos lineamientos para transportar gas LP
3

Sener publica nuevos lineamientos para transportar gas LP tras tragedia en Iztapalapa

4

Estatuas de Trump y Epstein tomados de la mano se instalan cerca de la Casa Blanca

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
5

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
6

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

7

Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un mexicano resultó herido en el tiroteo registrado en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas.
8

Un mexicano fue herido de gravedad durante tiroteo en oficina del ICE en Dallas: SRE

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó en la ONU que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia".
9

El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia, dice Zelenski

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
10

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Si ya cuentas con tu tarjeta y tienes una de las Becas para el Bienestar, es importante que estés al tanto de los depósitos del ciclo escolar 2025–2026.
11

Becas para el Bienestar: Checa el calendario de pagos para el ciclo escolar 2025–2026

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE en Dallas son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.
12

Un francotirador abre fuego contra ICE en Dallas; mata a 2 migrantes y hiere a otro