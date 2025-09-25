FGJ-CdMx lanza número para atender a personas afectadas por explosión en Iztapalapa

Si fuiste afectada o afectado de alguna manera por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, la Fiscalía de la Ciudad de México ofrecerá apoyo jurídico de manera gratuita. Aquí te decimos qué tipo de ayuda estará brindando la Fiscalía y a dónde podrás dirigirte.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) habilitó una línea telefónica para apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la explosión de la pipa de gas registrada en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

"Si fuiste afectado por la explosión en el Puente de la Concordia, si eres familiar de alguna de las víctimas o si tu vivienda o vehículo sufrió daños, en la Fiscalía de la Ciudad de México, estamos para apoyarte", indicó la dependencia en sus redes sociales.

¿Cómo puedes solicitar apoyo por explosión en Iztapalapa?

La Fiscalía capitalina detalló que hay dos formas para ponerse en contacto y solicitar apoyo en caso de haber resultado afectado por la explosión, tanto para víctimas directas y familiares, como para aquellas personas cuyos vehículos o inmuebles resultaron dañados.

La línea única de atención a la que puedes comunicarte a través del 55 4609 4432.

El módulo de atención presencial en Dr. Río de la Loza 156, 5º piso, colonia Doctores, donde las o los afectados podrán dirigirse para ser atendidos directamente por personal de la dependencia.

Si fuiste afectado por la explosión en el Puente de la Concordia, si eres familiar de alguna de las víctimas o si tu vivienda o vehículo sufrió daños, en la #FiscalíaCDMX estamos para apoyarte. Nuestro compromiso es brindarte orientación, asistencia y representación jurídica… pic.twitter.com/6eq154yvQO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 24, 2025 "Nuestro compromiso es brindarte orientación, asistencia y representación jurídica gratuita para garantizar la reparación integral del daño", afirmó la dependencia.

La Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, reiteró que cada una de las víctimas cuenta con acompañamiento legal personalizado y gratuito, y que se mantiene comunicación constante y directa con las personas afectadas para proporcionarles información sobre el avance del caso y su situación particular.

Además, la dependencia apoyará a las y los afectados que lo requieran con apoyo psicológico y social. También se documentarán las afectaciones para determinar la reparación integral del daño.

Aumenta a 30 el número de decesos por explosión en Iztapalapa

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana", una mujer se encontraba hospitalizada desde el día del accidente y permanecía en calidad de no identificada.

En su corte de las 22:00 horas de ayer, la dependencia detalló que "Geovana", de aproximadamente 21 años de edad, perdió la vida en el Hospital de Traumatología "Victorio de la Fuente Narváez", ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las graves lesiones sufridas durante el siniestro del pasado 10 de septiembre.

⚠️ Actualización #Iztapalapa

🏥 15 personas siguen hospitalizadas, 39 ya fueron dadas de alta y, con mucha tristeza, confirmamos el fallecimiento de 30 personas. Acompañamos a las familias y a quienes continúan en atención.

📌 Desde mañana compartiremos la información a las 9:00… pic.twitter.com/VNm4Eczdyh — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 24, 2025

De acuerdo con los reportes, la joven presentaba múltiples quemaduras y se encontraba en estado crítico desde su ingreso. Su identidad se había mantenido sin confirmación plena, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) había difundido señas particulares para facilitar su identificación.