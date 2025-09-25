FGJ-CdMx lanza número para atender a personas afectadas por explosión en Iztapalapa

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 9:00 pm

La FGJ-CdMx informó en un boletín su disposición a apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa.

Artículos relacionados

Si fuiste afectada o afectado de alguna manera por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, la Fiscalía de la Ciudad de México ofrecerá apoyo jurídico de manera gratuita. Aquí te decimos qué tipo de ayuda estará brindando la Fiscalía y a dónde podrás dirigirte.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) habilitó una línea telefónica para apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la explosión de la pipa de gas registrada en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

"Si fuiste afectado por la explosión en el Puente de la Concordia, si eres familiar de alguna de las víctimas o si tu vivienda o vehículo sufrió daños, en la Fiscalía de la Ciudad de México, estamos para apoyarte", indicó la dependencia en sus redes sociales.

¿Cómo puedes solicitar apoyo por explosión en Iztapalapa?

La Fiscalía capitalina detalló que hay dos formas para ponerse en contacto y solicitar apoyo en caso de haber resultado afectado por la explosión, tanto para víctimas directas y familiares, como para aquellas personas cuyos vehículos o inmuebles resultaron dañados.

  • La línea única de atención a la que puedes comunicarte a través del 55 4609 4432.
  • El módulo de atención presencial en Dr. Río de la Loza 156, 5º piso, colonia Doctores, donde las o los afectados podrán dirigirse para ser atendidos directamente por personal de la dependencia.

La Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, reiteró que cada una de las víctimas cuenta con acompañamiento legal personalizado y gratuito, y que se mantiene comunicación constante y directa con las personas afectadas para proporcionarles información sobre el avance del caso y su situación particular.

Además, la dependencia apoyará a las y los afectados que lo requieran con apoyo psicológico y social. También se documentarán las afectaciones para determinar la reparación integral del daño.

Aumenta a 30 el número de decesos por explosión en Iztapalapa

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana", una mujer se encontraba hospitalizada desde el día del accidente y permanecía en calidad de no identificada.

En su corte de las 22:00 horas de ayer, la dependencia detalló que "Geovana", de aproximadamente 21 años de edad, perdió la vida en el Hospital de Traumatología "Victorio de la Fuente Narváez", ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las graves lesiones sufridas durante el siniestro del pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, la joven presentaba múltiples quemaduras y se encontraba en estado crítico desde su ingreso. Su identidad se había mantenido sin confirmación plena, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) había difundido señas particulares para facilitar su identificación.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
1

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
3

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
4

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
5

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
6

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

7

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Valle de Bravo
8

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
9

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.
10

SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
11

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
12

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

13

Estatuas de Trump y Epstein tomados de la mano se instalan cerca de la Casa Blanca

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
14

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

15

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

#PuntosYComas ¬ Un eventual juicio Político contra Adán Augusto duraría 3 meses

La FGJ-CdMx informó en un boletín su disposición a apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa.
2

FGJ-CdMx lanza número para atender a personas afectadas por explosión en Iztapalapa

La problemática de las fugas de aguas negras en la Zona Metropolitana de Monterrey es imparable
3

Monterrey se hunde en aguas negras: reportan más de 793 mil fugas desde 2019

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.
4

SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
5

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

6

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

Nuevos lineamientos para transportar gas LP
7

Sener publica nuevos lineamientos para transportar gas LP tras tragedia en Iztapalapa

8

Estatuas de Trump y Epstein tomados de la mano se instalan cerca de la Casa Blanca

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
9

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
10

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

11

Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un mexicano resultó herido en el tiroteo registrado en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas.
12

Un mexicano fue herido de gravedad durante tiroteo en oficina del ICE en Dallas: SRE