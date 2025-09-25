Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

La legisladora expuso que el Partido Verde tiene mucha fuerza en el estado, por lo que incluso podría contender por el Gobierno estatal sin ir en alianza con Morena.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Senadora Ruth González Silva declaró este miércoles que el Partido Verde Ecologista de México (PEVM), donde ella milita, puede contender sin Morena por la gubernatura de San Luis Potosí, estado que actualmente gobierna su esposo, Ricardo Gallardo Cardona, algo que podría ser un camino para sus aspiraciones políticas ante a la prohibición que impulsa el partido guinda contra el nepotismo para las elecciones de 2027.

“En Morena está en sus estatutos, en el Partido Verde no. Es respetable por supuesto la opinión de nuestra Presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es la que va a decidir y lo va a hacer en un par de años todavía”, señaló a medios de comunicación cuestionada al respecto.

Cabe destacar que fue la propia negativa del Partido Verde de aprobar la reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir en nepotismo para las elecciones intermedias de 2027 la que obligó a fijar la prohibición de dicha práctica hasta 2030 en la Constitución. Morena, por el contrario, decidió que sí aplicará las reglas dentro su partido en los próximos comicios.

La legisladora expuso que el Partido Verde tiene mucha fuerza en el estado, por lo que incluso podría contender por el Gobierno estatal sin ir en alianza con Morena, aunque lo ideal sería mantenerla.

“Lo ideal es que vayamos juntos en todo, como lo hemos hecho desde los poderes legislativos. Somos aliados. Eso es lo ideal. Pero los acuerdos y los panoramas pueden ser diversos en cada uno de los estados. El Partido Verde está listo para ir en coalición o para ir solo”, subrayó.

Respecto a su aspiración, González Silva prefirió no adelantar su postura. “Ahorita, si ustedes me lo preguntan, yo les voy a decir que no. Ya dentro de un par de años, en 2027, las cosas podrán continuar o podrán cambiar”, apuntó.