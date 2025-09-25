Sarkozy es declarado culpable de asociación delictuosa por financiamiento libio

Europa Press

25/09/2025 - 8:11 am

Nicolás Sarkozy fue declarado culpable de asociación delictuosa en un juicio relacionado a la obtención de fondos por parte de Libia para su campaña de 2007.

Artículos relacionados

El expresidente francés Nicolás Sarkozy fue declarado culpable de asociación delictuosa en un juicio relacionado con la obtención de fondos por parte del Gobierno libio para su campaña presidencial de 2007. El exmandatario ya cumple una condena por corrupción y tráfico de influencias.

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS).- Un tribunal de París declaró culpable este jueves al expresidente francés Nicolás Sarkozy por un delito de asociación delictuosa en la causa que juzga los fondos que recibió durante la campaña electoral de 2007 del régimen de Muamar Gadafi, aunque el antiguo mandatario salió absuelto de los cargos de corrupción pasiva y de encubrimiento de malversación de fondos públicos.

Los hechos se remontan a un acuerdo suscrito en el año 2005, en virtud del cual la campaña de Sarkozy se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia. Teniendo en cuenta todos los cargos que se le imputaban, la Fiscalía había pedido siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y 300 mil euros de multa para el expresidente, al que consideraban el cerebro de una trama que también ha llevado al banquillo a los exministros Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant.

En el caso de Woerth, el extesorero de la campaña electoral fue absuelto de los cargos que se le imputaban, aunque para Guéant, exdirector de esa misma campaña, sí se confirmaron varios delitos, entre ellos corrupción pasiva, falsificación y tráfico de influencias. Por su parte, Hortefeux fue condenado por asociación delictuosa, al igual que Sarkozy, según Franceinfo.

No es el único frente judicial abierto contra Sarkozy, sobre quien ya pesa una condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obliga a llevar una pulsera electrónica para evitar entrar en la cárcel.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fiesta

"Así velamos las cenizas de Antonio Calera en La Bota, o, mejor dicho, su sueño. Y no...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
1

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
3

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
4

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
5

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

6

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

7

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Valle de Bravo
8

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
9

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
10

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

11

Trump en la ONU

12

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

13

Distantes y distintos

14

Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup

Celaya: se reporta asesinato de policía y su hijo
15

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

José Luis Abarca obtuvo un amparo que le evitaría cumplir la condena de 92 años por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
2

José Luis Abarca obtiene un amparo para frenar condena de 92 años en su contra

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
3

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

4

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

Celaya: se reporta asesinato de policía y su hijo
5

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.
6

Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.
7

¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

8

#PuntosYComas ¬ Un eventual juicio Político contra Adán Augusto duraría 3 meses

La FGJ-CdMx informó en un boletín su disposición a apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa.
9

FGJ-CdMx lanza número para atender a personas afectadas por explosión en Iztapalapa

La problemática de las fugas de aguas negras en la Zona Metropolitana de Monterrey es imparable
10

Monterrey se hunde en aguas negras: reportan más de 793 mil fugas desde 2019

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.
11

SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
12

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador