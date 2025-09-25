Sarkozy es declarado culpable de asociación delictuosa por financiamiento libio

El expresidente francés Nicolás Sarkozy fue declarado culpable de asociación delictuosa en un juicio relacionado con la obtención de fondos por parte del Gobierno libio para su campaña presidencial de 2007. El exmandatario ya cumple una condena por corrupción y tráfico de influencias.

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS).- Un tribunal de París declaró culpable este jueves al expresidente francés Nicolás Sarkozy por un delito de asociación delictuosa en la causa que juzga los fondos que recibió durante la campaña electoral de 2007 del régimen de Muamar Gadafi, aunque el antiguo mandatario salió absuelto de los cargos de corrupción pasiva y de encubrimiento de malversación de fondos públicos.

Los hechos se remontan a un acuerdo suscrito en el año 2005, en virtud del cual la campaña de Sarkozy se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia. Teniendo en cuenta todos los cargos que se le imputaban, la Fiscalía había pedido siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y 300 mil euros de multa para el expresidente, al que consideraban el cerebro de una trama que también ha llevado al banquillo a los exministros Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant.

En el caso de Woerth, el extesorero de la campaña electoral fue absuelto de los cargos que se le imputaban, aunque para Guéant, exdirector de esa misma campaña, sí se confirmaron varios delitos, entre ellos corrupción pasiva, falsificación y tráfico de influencias. Por su parte, Hortefeux fue condenado por asociación delictuosa, al igual que Sarkozy, según Franceinfo.

No es el único frente judicial abierto contra Sarkozy, sobre quien ya pesa una condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obliga a llevar una pulsera electrónica para evitar entrar en la cárcel.