Con flores, velas y coronas, dan el último adiós a estudiante del CCH Sur en Veracruz

Después de tener un velorio en Iztapalapa, los restos de Jesús Israel llegaron a la casa de sus abuelos, en Perote, para darle el último adiós.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Familiares y amigos velaron a Jesús Israel, el estudiante de 16 años que fue asesinado en el estacionamiento del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El cuerpo fue llevado desde Iztapalapa, en la Ciudad de México (CdMx), hasta Perote, Veracruz, de donde es originaria su familia. En la casa de sus abuelos, donde fue recibido ayer, colocaron flores, velas y coronas alrededor del féretro blanco para despedirlo.

Antes de llegar a Veracruz, se realizó un primer funeral en su domicilio ubicado en la capital del país, donde sus seres queridos hicieron un pequeño altar y encendieron veladoras en su memoria.

Jesús Israel estudiaba el tercer semestre y fue atacado mientras estaba con su novia comiendo botanas en el plantel.

El agresor fue identificado como Lex Ashton, de 19 años, quien habría planeado el ataque y advertido de lo que sucedería en redes sociales. Aunque paramédicos llegaron al lugar, el joven murió por las heridas provocadas por arma blanca.

Este jueves se realizará una misa de cuerpo presente y después el sepelio en el panteón local. Su familia y la comunidad escolar piden justicia y más seguridad para estudiantes como Jesús Israel.

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día

Ayer, padres y estudiantes del CCH Sur encabezaron, por segundo día consecutivo, una marcha rumbo a la Rectoría de la UNAM para exigir justicia y mayor seguridad tras el asesinato de su compañero.

La movilización partió de las instalaciones del plantel, ubicado en Jardines del Pedregal, Alcaldía Coyoacán, y se llevó a cabo de manera silenciosa, acompañada por familiares y estudiantes de otras escuelas y facultades de la universidad.

Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “No me quiero morir en CCH Sur” y “¿Cuántas vidas más a manos de la violencia?”, mostrando su preocupación por la seguridad dentro del plantel.

La Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario abordó el caso en una sesión reciente y acordó revisar de manera integral los protocolos de seguridad, proponer medidas de control y acceso, mejorar la infraestructura del plantel, y reforzar estrategias de apoyo psicosocial para la comunidad escolar.

Por su parte, la FGJ-CdMx inició la investigación correspondiente por homicidio calificado y lesiones dolosas, confirmando la identidad del agresor y avanzando en la indagatoria del ataque ocurrido dentro del CCH Sur.