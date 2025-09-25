El Comando Aeroespacial de América del Norte detecta 4 aviones rusos cerca de Alaska

Aviones militares rusos fueron detectados y rastreados en una zona de identificación aérea de Alaska. El Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte indicó que las aeronaves nunca violaron el espacio aéreo de Estados Unidos o Canadá, además de que esta actividad rusa es regular y no representa una amenaza.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés) detectó y rastreó con éxito cuatro aviones militares rusos que operaban en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido hoy por el NORAD, el evento ocurrió el miércoles 24 de septiembre, cuando dos bombarderos Tupolev Tu-95 y dos cazas Sukhoi Su-35 de la fuerza aérea rusa ingresaron en la ADIZ de Alaska. En respuesta a ello, el Comando desplegó un avión de alerta temprana E-3, cuatro cazas F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135 para identificar e interceptar las aeronaves rusas.

Las autoridades enfatizaron que los aviones rusos se mantuvieron en todo momento en el espacio aéreo internacional y no violaron el espacio soberano de Estados Unidos o Canadá. "Esta actividad rusa en la ADIZ de Alaska es regular y no representa una amenaza", se indicó en el comunicado, subrayando que el NORAD monitorea estos incidentes como parte de su rutina operativa.

En el mismo informe se explicó que "una ADIZ comienza donde termina el espacio aéreo soberano y es una extensión definida del espacio aéreo internacional que requiere la rápida identificación de todas las aeronaves en beneficio de la seguridad nacional".

Por último, el Comando señaló que utiliza una red de defensa en capas, que incluye satélites, radares terrestres y aéreos, así como aviones de combate, para detectar, rastrear y responder a cualquier posible intrusión, manteniéndose preparado para defender su territorio.

PETERSON SPACE FORCE BASE, Colo. – The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked two Tu-95s and two Su-35s operating in the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ) on Sept. 24, 2025.

Este tipo de encuentros entre fuerzas aéreas de Estados Unidos y Rusia en regiones polares no son inusuales, y suelen interpretarse como maniobras de demostración de presencia en un contexto de tensiones geopolíticas globales.

Polonia derriba drones rusos por violar espacio aéreo

Otro evento relacionado con la presencia de aeronaves rusas en espacio aéreo de otra nación ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando autoridades de Polonia anunciaron la neutralización de drones que ingresaron al territorio polaco en el marco de un nuevo ataque del ejército ruso contra Ucrania, en una acción que denunciaron como “una violación sin precedentes”.

El ejército polaco informó en ese entonces de un operativo para “identificar y neutralizar” los artefactos. Indicó además que empleó “armas” e instó a la población, especialmente en las provincias de Podlasie, Mazovia y Lublin, “las más afectadas”, a que permanecieran en sus viviendas.

Las autoridades polacas decidieron cerrar el Aeropuerto Internacional de Varsovia, así como el de la localidad de Lublin, debido a “actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado”, de acuerdo con un aviso a pilotos y operadores aéreos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (NOTAM, por sus siglas en inglés) citado por la agencia de noticias Bloomberg.

El Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk, denunció que “el espacio aéreo polaco fue violado por un enorme número de drones rusos” y subrayó que “aquellos drones que supusieron una amenaza directa fueron derribados”. “Estoy en comunicación constante con el Secretario General de la OTAN y nuestros aliados”, manifestó.

