EU se lanza contra capos emergentes de Sinaloa: gran jurado federal finca cargos a 26

La Fiscal de EU calificó la acusación como un golpe histórico al narcoterrorismo, y refrendó el compromiso de proteger a las y los estadounidenses.

Los Ángeles, 25 de septiembre (LaOpinión).- Un gran jurado federal de Estados Unidos (EU) presentó ayer una acusación formal contra 26 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa ​​que participaron presuntamente en el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína en una red de distribución de drogas desde México hacia el sur de Illinois, así como en lavado de dinero.

“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista, mientras cumplimos la misión del Presidente Trump de desmantelar y destruir los cárteles”.

Cabe recordar que la Administración del Presidente Trump designó al Cártel de Sinaloa como una “Organización Terrorista Extranjera (OTE)” el pasado 20 de febrero, por lo que el Fiscal federal Steven D. Weinhoeft, para el Distrito Sur de Illinois, acusó al cártel de ser una organización internacional “despiadada que siembra el terror mediante la intimidación, la tortura y el asesinato”, la cual “se financia a través de una red de distribución de drogas que abarca el sur de Illinois”, declaró.

The Sinaloa Cartel relies on drug trafficking to finance its terrorism against the American people while spreading poison in our communities. Today’s indictment is a significant blow against this terrorist organization’s infrastructure as we carry out President Trump’s mission of… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 24, 2025

“La acusación formal sustitutiva de hoy se dirige contra algunos de los líderes más importantes de Sinaloa, lo que demuestra nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas posibles para aplastar a este cártel, desmantelar sus operaciones y proteger a nuestra comunidad del narcoterrorismo”, sentenció.

En complemento, Terrance Cole, encargado de la Administración para el Control de Drogas (DEA), dijo que: “El extraordinario trabajo de la División de Campo de St. Louis y sus socios resultó en la incautación de más de 360 kilos de fentanilo y expuso una red de lavado de dinero que movía millones de dólares en ganancias del cártel a través de bancos estadounidenses. Esta no es una operación callejera, sino una red de tráfico de drogas del cártel que ha inundado el Medio Oeste con cantidades significativas de fentanilo, metanfetamina y cocaína. Continuamos la lucha, utilizando todos los recursos del Gobierno de EU, para destruir al Cártel de Sinaloa”.

El Departamento de Justicia (DOJ) reiteró el compromiso de Washington de utilizar todas las herramientas posibles para “aplastar al cártel”, desmantelar sus operaciones y “proteger a la comunidad estadunidense del narcoterrorismo”.

High-Ranking Members of Sinaloa Cartel Charged with Material Support of a Foreign Terrorist Organization and Narcoterrorism “The Sinaloa Cartel relies on drug trafficking to finance its terrorism against the American people while spreading poison in our communities,” said… pic.twitter.com/sai9lEqgyC — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 24, 2025

Además, publicó un comunicado con la lista de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa acusados de narcoterrorismo en Illinois:

Próspero Coronel Sánchez, alias “Pro”

José Luis Angulo Soto, conocido como “José Luis Angulo-Cázares” o “El Mi Niño”

Ángel Alemán Alatorre-Monge

Leobardo Alcaraz-Ibarra

Miguel Ángel Aramburo Jr.

Manuel Buenrostro

Óscar Bryan Castro

Carlos Díaz Jr.

Alejandro Flores

Armando Gallardo

Karen L. Gandarillas-Carreño

Roberto J. González Jr.

Sabrina Danielle Herrera

Mauro Armando Luna-Rentería

Lucía Viridiana Montano

David Alonso Pereda

Memo Pérez, alias “Demecia Pérez”

Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras

Miguel Ríos

Richard Ruiz Jr.

Evan Sánchez

Julio Villa Morales

José Espino Zavala

Martín Ismael Zúniga-López

Conde Frank

Michael Pennel

