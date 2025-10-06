DATOS ¬ No es ciudad para gente en silla de ruedas. Javo lo comprueba en esta CRÓNICA

El día a día para las personas con alguna discapacidad en la Ciudad de México es un riesgo constante. Si la situación en la que están el transporte público, las banquetas y las calles, hacen la vida difícil para millones de personas a diario, para quienes tienen limitaciones de movilidad significan un peligro para su integridad física. Este es el caso de Javo, quien va por las calles, a diario, en su silla de ruedas.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Javo tiene tatuado en su brazo izquierdo un ojo que le dibujó la cantante Natalia Lafourcade, y en la muñeca derecha el título de “Hasta La Raíz”, canción que le dio tranquilidad cuando estuvo en el hospital y la atendieron un cáncer. Sus tatuajes se alcanzan a observar cuando se sujeta con fuerza de los pasamanos en las escaleras eléctricas en el Metro de la Ciudad de México, para sostener su cuerpo, pero también el peso de su silla de ruedas en una de sus travesías diarias para ir al trabajo, a comprar algo o simplemente para visitar amistades.

El “Pinche Javo”, como le dicen sus amigos y se nombra en sus redes sociales, nació sin piernas pero eso no lo confinó ni le amargó la vida. Al contrario. Es un tipo dinámico, elocuente y bromista. Melómano. En su carrete de fotos de Instagram se puede ver el recuerdo de sus viajes a la playa, a fiestas o a conciertos. Trabaja como guionista pero además aprendió a hacer bordados, es tiktoker e incluso en una ocasión ya lo invitaron a actuar en una serie.

“Hay mucha gente capacitista que cree que eres discapacitado y no puedes hacer nada, y que eres un inútil, que porque estás en una silla de ruedas no puedes ir a un concierto, no puedes moverte ni hacer cosas, y yo quiero demostrar que sí, que sí se puede”, relata.

A sus 43 años, no se compadece por su condición, incluso dice que está agradecido con ella, porque lo impulsó a superar sus propios miedos y límites, sin depender de nadie. “Tienes que salir a vivir, a disfrutar, a ser libre”, menciona. Aunque eso sí, en cada ocasión al salir a la calle tiene que enfrentar obstáculos, y el reto se hace más difícil en temporada de lluvias.

Así lo atestiguamos en un recorrido que hicimos con él en calles de la colonia Juárez, como Tokio, Hamburgo y Varsovia, en la Alcaldía Cuauhtémoc. En apenas un pequeño cuadrante cerca de la Diana Cazadora se topó con calles con baches; banquetas colapsadas o con adoquines que dificultan el avance de su silla; puestos ambulantes y mesas de restaurantes que impiden el paso, y sitios como restaurantes o incluso oficinas del IMSS que no tienen rampas para silla de ruedas.

Todo es cuesta arriba. En un momento del recorrido que hicimos con él, en un vagón del Metro Constitución de 1917, el Javo nos dice que es agotador tener que calcular tantos riesgos y factores, simplemente para regresar a casa.

Cómo bajar del Metro o del Metrobús, si hay tanta gente y además hay un hueco entre el vagón y el andén. Ver si sirven los elevadores y si están limpios. A veces pelearse con personas que no tienen discapacidad y quieren usarlos. Y ya que logró hacer el recorrido en Metro, salir a la calle y enfrentar el problema de los baches y las banquetas rotas. Ah y si llueve, en muchas ocasiones esperar horas a que escampe, o si tiene suerte que alguien pueda acercarlo a casa en su auto.

El pasado 31 de agosto, el atleta en silla de ruedas Marco Antonio Caballero, que quedó en segundo lugar en la prueba de Maratón, denunció que por los baches en las calles de la Ciudad de México dos de sus compañeros deportistas habían sufrido accidentes.

Y días antes, el 27 de julio, el comunicador Guz Guevara tuvo una caída al circular en su silla de ruedas por una protuberancia o zona irregular sobre Paseo de la Reforma, antes de llegar a la Estela de Luz.

Guevara padece osteogénesis imperfecta, así que por sufrió varias fracturas. Desde su cama de hospital, el también activista pidió donativos para su atención médica pero también un llamado al que se sumaron Javo y millones en el país: #ArreglenLasPinchesCalles.

Faltan elevadores, y hay baches y banquetas que son un peligro para ‘rodar’

Al menos el 7 por ciento de la población de México vive con discapacidad. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en aquel año esto era equivalente a 8.9 millones de personas.

En el caso de la Ciudad de México, del total de la población el 8.1 por ciento reportó tener alguna discapacidad. La quinta entidad con el porcentaje más alto, sólo por debajo de Zacatecas, Durango, Tabasco y Oaxaca.

Javo menciona que aunque ha existido un avance en años recientes aún falta mucho para garantizar la accesibilidad y una movilidad segura.

En el caso del Metro, por ejemplo, el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportó en 2024 que tenía 215 elevadores para personas con discapacidad, pero estos no cubren toda la red. No tienen elevador estaciones como Impulsora, en la Línea B, o Los Reyes en la Línea A.

Según el Director del Metro, Adrián Rubalcava, los elevadores y escaleras tenían una disponibilidad cercana al 90 por ciento, y el objetivo era elevarla a más del 96.

Además, Javo cuenta que en varios momentos se ha enfrentado con que hay un mal olor o líquidos derramados en los elevadores, por lo que a veces, aunque estén operando, tampoco son opción.

“Los elevadores son una gran ayuda pero a veces no funcionan, porque a pesar de que tienen señalamientos de uso exclusivo, o de que no pueden subir bultos o diablitos, a la gente no le importa, y sus necesidades quedan por encima de las de personas con discapacidad”, menciona Javo.

El Sistema tiene 467 escaleras eléctricas, pero son recurrentes las fallas y dejan de funcionar. En su primer informe, el Gobierno de Clara Brugada reconoció que el Metro ha tenido dificultades para asegurar la accesibilidad, aunque se sigue invirtiendo para lograr un funcionamiento adecuado.

“El sistema de transporte público de la Ciudad de México enfrenta retos significativos derivados del desgaste acumulado en su infraestructura, la obsolescencia tecnológica de trenes y equipos, y una creciente demanda ciudadana por un servicio más seguro, eficiente y accesible…”, se lee en el informe.

“A estos desafíos se suma el deterioro de elementos clave para la accesibilidad, como escaleras eléctricas y elevadores, cuya falta de mantenimiento impacta directamente a personas con discapacidad, personas adultas mayores y usuarias frecuentes”.

El Gobierno de Brugada implementó un programa especial para la rehabilitación de 60 escaleras electromecánicas, “con énfasis en aquellas que se encontraban fuera de servicio por falta de refacciones”.

En su primera etapa, se apunta, “de mayo a diciembre de 2025, se prioriza la intervención de 53 escaleras ubicadas en las líneas 1, 2, 3, 4 y 7. Las acciones contemplan el suministro de refacciones, mantenimiento correctivo especializado y su reincorporación a la operación continua.

Para este propósito, se destinó una inversión inicial de 228 millones de pesos, como parte de un contrato multianual por un total de 828 millones de pesos, que también considera la atención a elevadores, salvaescaleras y otros mecanismos complementarios de movilidad”.

El Metro de la Ciudad, refiere Javo, se construyó en una época donde la visibilidad era menos visible, y su adaptación ha sido lenta.

“No había personas con discapacidad que salieran a las calles para tener vida, entonces con el paso del tiempo en la mayoría de las estaciones han puesto elevadores, pero en un 30 por ciento hay y en un 70 por ciento no, sólo hay escaleras. Salir y entrar del Metro es de lo más complicado para personas con discapacidad”.

Además, al pedir apoyo ahí policías u otros trabajadores del Metro, se hace evidente que en muchos casos no están capacitados para ayudar a personas que están en sillas de ruedas.

Otro tema son los baches. El Sistema Unificado de Atención Ciudadana de la Ciudad de México registró en el último mes 9 mil solicitudes para repararlos, y sólo se resolvió el 30 por ciento de los casos.

En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo aseguró en X que en lo que va de su administración han tapado 7 mil 842. Aunque en septiembre de 2024, antes de que iniciara su gobierno, un 76.7 por ciento dijo en la encuesta ENSU del INEGI que había identificado baches en esta alcaldía, y para junio de 2025 el indicador subió a 83.5 por ciento.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene un Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad donde se especifica que la franja de circulación peatonal en las banquetas de la Ciudad de México debe medir entre 120 y 150 centímetros, considerando el área mínima que necesita una silla de ruedas u otro implemento que requiera una persona con discapacidad, como una andadera.

Pero en el recorrido que hicimos con Javo, encontramos espacios reducidos por árboles o puestos de comida, banquetas o rampas colapsadas que impedían su paso seguro, e incluso la mesa afuera de un restaurante obstruyendo la banqueta, en la calle Tokio.

En el Artículo 33 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México se apunta que “es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad”.

Consultado por SinEmbargo, el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc dijo que “avanzan en la limpieza y retiro de obstáculos en banquetas”, para garantizar la accesibilidad.

Aunque entre abril y junio de 2025, la Alcaldía recibió 58 quejas o reportes sobre obstáculos o mal uso de la vía pública, y sólo atendió el 55 por ciento, según datos del Centro de Servicios y Atención Ciudadana.

Personas con discapacidad ganan hasta 40 por ciento menos

La discriminación contra las personas con discapacidad incluye que muchas empresas o instituciones no confían en ellas para contratarlas y que sus ingresos son bajos.

“Hay gente que tiene discapacidad y que no sale de su casa, ¿por qué? Porque la gente no les da trabajo, o tu único trabajo es trabajar en el aeropuerto metiendo un boletito en la maquinita, me parece una estupidez que la gente sea limitada de esa manera, porque creen que no puedes aportar algo”, refiere Javo.

Él también forma parte de la población LGBTI+. Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, de las 3 millones 116 mil 471 con orientación sexual LGBTI+ y empleo, sólo 3 mil 484 (el 0.1 por ciento) dijeron ser funcionarias públicas; el 4.5 por ciento directoras o jefes, y 18.4 por ciento trabajar como técnicos o profesionistas.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2024 una persona sin discapacidad en México obtuvo un ingreso promedio trimestral de 31 mil 098 pesos. Pero en el caso de las personas con discapacidad, el ingreso promedio baja a 20 mil 782. Es decir, 33.17 por ciento menos.

Las que tienen dificultades para ver incluso usando lentes tuvieron un ingreso promedio trimestral de 21 mil 458 pesos. Y las personas con dificultades para caminar, subir o bajar usando sus piernas, como es el caso de Javo, ganaron 18 mil 941. Esto es, 39 por ciento menos.

En la Ciudad de México, el ingreso promedio para las personas sin discapacidad fue de 38 mil 645 pesos. Y en el caso de aquellas con discapacidad (738 mil 859 personas), el ingreso promedio trimestral fue de 25 mil 770 pesos. Es decir, 33 por ciento menos. Para las personas con dificultades para caminar, el ingreso promedio fue aún más bajo, de 22 mil 442. Es decir, 42 por ciento menos.

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se estableció el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025 benefició a 1 millón 397 mil 426 derechohabientes, con 3 mil 200 pesos bimestrales. Pero como ya mencionamos, hay al menos 9 millones de personas con discapacidad en el país.