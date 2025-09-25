VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

Las mascotas acompañarán la Copa del Mundo 2026, la primera edición que se disputará en tres países, con sedes en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Ciudad de México, 25 de septiembre (ASMéxico).- A menos de un año de que comience el certamen más importante de la FIFA a nivel de selección, la Copa del Mundo 2026, se han dado a conocer las mascotas oficiales. Esta edición es histórica, ya que será la primera en la que tres países sean los anfitriones del torneo: Estados Unidos (EU), México y Canadá. La cuenta regresiva comienza y aquí te contamos todos los detalles sobre cómo se eligieron estos diseños.

"Estas mascotas rendirán homenaje a las culturas de cada país anfitrión y motivarán a los aficionados a celebrar una edición del Mundial que marcará un antes y un después. Las tres mascotas forman parte de un amplio programa de licenciatarios que incluirá productos oficiales, así como su incorporación como personajes interactivos en FIFA Héroes, dentro del ecosistema FIFA", explicó la organización a través de un comunicado oficial.

"El equipo del Mundial 26 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! 'Maple', 'Zayu' y 'Clutch' transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA. Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas", comentó el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Así son las mascotas oficiales para el Mundial 2026

"Clutch", por parte de Estados Unidos; "Maple", representando a Canadá; y "Zayu", para México, así son los nombres de las mascotas oficiales para la Copa del Mundo 2026. Es importante mencionar que la FIFA ha dejado saber que serán incluidas en playeras y otros productos oficiales para todos los aficionados que quieran tener un recuerdo de la competición.

El águila "Clutch", la mascota oficial de Estados Unidos para el Mundial. "El águila 'Clutch' recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, 'Clutch' predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. 'Clutch' tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo", explica la FIFA sobre la mascota de Estados Unidos para el Mundial 2026.

El alce "Maple" nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, y el jaguar "Zayu" habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país, añaden sobre las mascotas de Canadá y México, respectivamente, quienes conformarán esta histórica Copa del Mundo que arranca el mes de junio de 2026.

