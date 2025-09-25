CSP celebra que 25% de Banamex regrese a manos de un mexicano; es buena noticia, dice

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 10:55 am

Sheinbaum respalda compra del 25 por ciento de Banamex por parte del empresario mexicano Fernanco Chico

Artículos relacionados

En su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el anuncio de que el empresario mexicano Fernando Chico adquirió el 25 por ciento de Banamex.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum vio con buenos ojos el hecho de que el 25 por ciento de Banamex haya sido adquirido por Fernando Chico Pardo, al calificar como una "buena noticia" el que la institución bancaria regrese a un empresario mexicano.

"Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento, y yo considero que es una muy buena, una buena noticia", declaró la mandataria federal en su conferencia matutina de este 25 de septiembre.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fiesta

"Así velamos las cenizas de Antonio Calera en La Bota, o, mejor dicho, su sueño. Y no...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
2

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
3

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Sheinbaum respondió a los ataques de Salinas Pliego con preguntas de su "pasado oscuro".
4

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

“Tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país”, dijo NYT el 31 de agosto de 2016. Y no sólo fueron burlas. Eran amenazas y humillaciones.
5

Las humillaciones de Trump a México pagan... a Videgaray: ya es socio de los Kushner

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
6

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
7

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, amenazó a Sheinbaum con demandarla tanto en México como en EU.
8

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

9

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
10

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

CloudHQ anuncia inversión en México para construir un centro de datos en Querétaro
11

CloudHQ anuncia inversión de 4 mil 800 mdd; construirá centro de datos en Querétaro

12

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Valle de Bravo
13

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
14

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

La reforma a la Ley de Amparo propuesta por Claudia busca desmantelar la única herramienta jurídica que durante siglo y medio limitó la arbitrariedad del poder.
15

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum respalda compra del 25 por ciento de Banamex por parte del empresario mexicano Fernanco Chico
1

CSP celebra que 25% de Banamex regrese a manos de un mexicano; es buena noticia, dice

Aviones militares rusos son detectados en Alaska
2

El Comando Aeroespacial de América del Norte detecta 4 aviones rusos cerca de Alaska

Sheinbaum respondió a los ataques de Salinas Pliego con preguntas de su "pasado oscuro".
3

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

“Tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país”, dijo NYT el 31 de agosto de 2016. Y no sólo fueron burlas. Eran amenazas y humillaciones.
4

Las humillaciones de Trump a México pagan... a Videgaray: ya es socio de los Kushner

CloudHQ anuncia inversión en México para construir un centro de datos en Querétaro
5

CloudHQ anuncia inversión de 4 mil 800 mdd; construirá centro de datos en Querétaro

Familiares y amigos dieron el último adiós a Jesús Israel, estudiante de 16 años asesinado en el estacionamiento del CCH Sur de la UNAM, en Perote, Veracruz.
6

Con flores, velas y coronas, dan el último adiós a estudiante del CCH Sur en Veracruz

7

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

José Luis Abarca obtuvo un amparo que le evitaría cumplir la condena de 92 años por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
8

José Luis Abarca obtiene un amparo para frenar condena de 92 años en su contra

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
9

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

10

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

Celaya: se reporta asesinato de policía y su hijo
11

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.
12

Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico