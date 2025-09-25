CSP celebra que 25% de Banamex regrese a manos de un mexicano; es buena noticia, dice
25/09/2025 - 10:55 am
Artículos relacionados
En su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el anuncio de que el empresario mexicano Fernando Chico adquirió el 25 por ciento de Banamex.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum vio con buenos ojos el hecho de que el 25 por ciento de Banamex haya sido adquirido por Fernando Chico Pardo, al calificar como una "buena noticia" el que la institución bancaria regrese a un empresario mexicano.
"Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento, y yo considero que es una muy buena, una buena noticia", declaró la mandataria federal en su conferencia matutina de este 25 de septiembre.