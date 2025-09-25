El Departamento de Justicia de EU pidió investigar a Fundación de Soros, reporta NYT

George Soros es el fundador de Open Society Foundations, una red global de subvenciones que desde hace décadas financia iniciativas democráticas en todo el mundo, y también ha sido durante años blanco de los ataques de Trump. The New York Times dio a conocer que fiscales federales de todo de EU consideran una amplia gama de cargos contra su organización, como “crimen organizado, incendio provocado, fraude electrónico y apoyo material al terrorismo”.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) ha instruido a más de media docena de fiscalías estadounidenses para que elaboren planes para investigar a un grupo financiado por George Soros, el multimillonario donante demócrata que Donald Trump ha exigido que sea encarcelado, reporta este jueves The New York Times.

La misma información refiere que los mandos del Departamento de Justicia están siguiendo órdenes del Presidente Trump para investigar a personas o grupos específicos, lo que implica “una ruptura importante con décadas de prácticas pasadas destinadas a aislar al Departamento de Justicia de la interferencia política”.

El Times recuerda, por ejemplo, cómo Trump instó el fin de semana a la Fiscal General Pam Bondi a presentar cargos penales contra el exdirector del FBI James B. Comey, uno de sus rivales políticos, y la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien ha demandado a Trump y a sus empresas por cientos de millones de dólares.

Ahora, destaca el diario estadounidense, Trump ha centrado su atención en Soros en parte por su apoyo a causas progresistas. “Tras el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en Utah este mes, el Presidente amenazó con usar las herramientas del Gobierno para silenciar a los manifestantes liberales y a los donantes de grupos progresistas, incluido Soros”, ahonda el Times.

Soros es el fundador de Open Society Foundations, una red global de subvenciones que desde hace décadas financia iniciativas democráticas en todo el mundo. La organización financia a grupos que trabajan por los derechos humanos, la democracia y la equidad, pero Trump y algunos republicanos acusan, sin pruebas, que se trata de una red que promueve el malestar social, las protestas violentas y la destrucción de propiedad.

En una declaración, la Open Society Foundations denunció las acusaciones como “ataques con motivaciones políticas contra la sociedad civil, destinados a silenciar el discurso con el que la Administración no está de acuerdo y socavar el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda”. La organización afirmó que su trabajo en Estados Unidos estaba “exclusivamente dedicado a fortalecer la democracia y defender las libertades constitucionales”.

En ese sentido, The New York Times expone cómo el lunes, un abogado de la oficina del Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, emitió la directiva a las oficinas de los fiscales estadounidenses en California, Nueva York, Washington, DC, Chicago, Detroit y Maryland, entre otros.

A su vez, el abogado Aakash Singh, responsable de la comunicación con los fiscales federales de todo el país, habló de una amplia gama de cargos que los fiscales podrían considerar contra la Open Society Foundations. “Entre los posibles cargos se incluyen crimen organizado, incendio provocado, fraude electrónico y apoyo material al terrorismo”, según se lee en una copia de la directiva reseñada por el Times.

“Como prueba de dichas investigaciones, Singh mencionó un informe reciente de un grupo de vigilancia conservador conocido como Capital Research Center, que monitorea el dinero liberal en la política. Solicitó a los fiscales que determinaran si las acusaciones eran suficientes para justificar la apertura de causas penales, y añadió que debían estar preparados para presentar pronto sus planes de investigación”, destaca el reportaje.

El citado informe plantea que el grupo ha invertido más de 80 millones de dólares en grupos vinculados al terrorismo o la violencia extremista. Cita como ejemplo a Al-Haq, un grupo palestino de derechos humanos crítico con Israel y señala que el Gobierno israelí declaró en 2022 que Al-Haq era una fachada para actividades terroristas.

La Open Society Foundations criticó esa medida del Gobierno israelí diciendo que no se basaba en evidencia creíble y que tenía la intención de desacreditar y silenciar a los grupos palestinos de derechos humanos.

De hecho, la semana pasada, las Open Society Foundations se unieron a más de 100 organizaciones filantrópicas, en su mayoría liberales, para defenderse y condenar la violencia política.

“Las organizaciones no deben ser atacadas por llevar a cabo su misión ni expresar sus valores en apoyo a las comunidades a las que sirven”, declaró en una carta conjunta. “Rechazamos los intentos de explotar la violencia política para desvirtuar nuestra buena labor o restringir nuestras libertades fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de donar”.

No obstante, desde el asesinato de Charlie Kirk, Trump ha atacado a la “izquierda radical”, señalando a la fundación de Soros e instando a que lo encarcelaran. “El Sr. Soros es un tipo malo que debería ir a la cárcel”, declaró, por ejemplo, a NBC News.