Trump culpa a la "izquierda radical" del tiroteo contra la oficina del ICE en Dallas

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 2:42 pm

Después de ser cuestionado sobre el tiroteo ocurrido en Dallas contra una oficina del ICE, el Presidente Donald Trump culpó a la "izquierda radical" del hecho.

Artículos relacionados

Luego de ser cuestionado sobre el tiroteo ocurrido en Dallas contra una oficina del ICE que dejó saldo de un migrante muerto, Donald Trump culpó a la "izquierda radical" del hecho y advirtió que, si continúan este tipo de acciones, la derecha podría reaccionar de forma muy violenta.

Ciudad de México/Los Ángeles, (SinEmbargo/LaOpinión).- El Presidente Donald Trump atribuyó directamente a la "izquierda radical" y a la retórica demócrata el mortal tiroteo ocurrido ayer en una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, donde un francotirador mató a un detenido y dejó heridos a dos más. Asimismo, advirtió que, a raíz de este tipo de acciones, la derecha podría reaccionar de forma violenta, por lo que, dijo, no debe provocársele.

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario de Estados Unidos (EU) fue cuestionado por un reportero sobre "el aumento de la violencia que está experimentando el país", ante lo cual no dudó en responder que es "la izquierda" quien está detrás de todo.

"Retórica de la izquierda radical. La izquierda radical está causando el problema. Están fuera de control, dicen cosas, y son gente realmente tonta [...] veo a algunas de estas personas... tienen un coeficiente intelectual muy bajo", fueron las palabras emitidas por el republicano.

Trump añadió que la derecha no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido, pero sugirió que ésta podría reaccionar de forma muy violenta si continúan las provocaciones, lo cual no sería nada bueno para la izquierda, pues "la derecha es mucho más dura".

"Más vale que no les provoquen porque no será bueno para la izquierda [...] Llegará un punto en que la gente no lo soportará más y eso no será bueno para la izquierda radical", apuntó el Presidente de EU, quien indicó que "pasan cosas malas cuando se juegan estos juegos", aunque afirmó que no le gustaría ver una situación así, ya que es el "Presidente de todo el país".

El ataque que desencadenó los comentarios del republicano tuvo lugar ayer por la mañana cuando, de acuerdo con autoridades locales y federales, el sospechoso, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, abrió fuego desde un tejado adyacente contra una furgoneta sin distintivos que transportaba a detenidos migrantes en la entrada segura del centro. Una de las víctimas fatales fue un nacional mexicano, mientras que las otras dos personas heridas, también detenidas, se encuentran en estado crítico.

Jahn, quien actuó solo, se suicidó tras el ataque. Horas más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió un par de imágenes de las instalaciones, una de balas donde se lee “anti ICE”, además del impacto de una bala en una bandera de Estados Unidos.

Ante lo ocurrido, la Secretaria de Seguridad, Kristi Noem, compartió una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), en la cual achacó el ataque a los discursos que algunos políticos y medios de comunicación mantienen sobre los agentes del ICE.

"Este tiroteo debe servir de lección para la extrema izquierda: su retórica contra el ICE tiene consecuencias”, dijo Noem. “Comparar a los agentes del ICE con la Gestapo nazi, la policía secreta o las patrullas esclavistas tiene consecuencias. Los hombres y mujeres del ICE son padres, madres, hijos e hijas”, añadió.

Noem aseguró que existe una deshumanización sobre los agentes federales, quienes han sido criticados por la agresividad de sus operaciones, detener a personas sin orden judicial, romper cristales de autos, ingresar a viviendas sin órdenes de Juez y, principalmente, operar con el rostro cubierto.

“Como cualquier persona, [los agentes de ICE] sólo desean regresar a casa con sus familias por la noche. La violencia y la deshumanización de quienes simplemente hacen cumplir la Ley deben cesar”, agregó.

El DHS reforzará seguridad en instalaciones del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que “aumentará de inmediato la seguridad” en las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas en todo el país, después del tiroteo mortal del miércoles en la oficina de campo del ICE en Dallas, donde un migrante detenido murió y otros sufrieron lesiones críticas.

El DHS compartió la información en una publicación de X: “Ante el terrible tiroteo de hoy, que parece estar motivado por el odio hacia el ICE, la Secretaria Noem ha ordenado al DHS que comience a reforzar de inmediato la seguridad en las instalaciones del ICE en todo el país. Este tiroteo debe servir como una llamada de atención para la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fiesta

"Así velamos las cenizas de Antonio Calera en La Bota, o, mejor dicho, su sueño. Y no...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La nueva SCJN ha admitido un recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, contra una deuda fiscal.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
2

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

3

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
4

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
5

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
6

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

“Tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país”, dijo NYT el 31 de agosto de 2016. Y no sólo fueron burlas. Eran amenazas y humillaciones.
7

Las humillaciones de Trump a México pagan... a Videgaray: ya es socio de los Kushner

Protestan por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
8

Encapuchados tiran puerta y queman camión en Campo Militar 1 en protesta por los 43

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, amenazó a Sheinbaum con demandarla tanto en México como en EU.
9

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

10

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

11

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Valle de Bravo
12

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

EU ordena investigar la fundación de George Soros.
13

El Departamento de Justicia de EU pidió investigar a Fundación de Soros, reporta NYT

El registro en línea para la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, un apoyo para los estudiantes de universidades, se abrirá próximamente.
14

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Aquí fechas y requisitos para hacer tu registro

Un gran jurado federal de Estados Unidos (EU) presentó el miércoles una acusación formal contra 26 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.
15

EU se lanza contra capos emergentes de Sinaloa: gran jurado federal finca cargos a 26

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Después de ser cuestionado sobre el tiroteo ocurrido en Dallas contra una oficina del ICE, el Presidente Donald Trump culpó a la "izquierda radical" del hecho.
1

Trump culpa a la "izquierda radical" del tiroteo contra la oficina del ICE en Dallas

Banxico disminuye en 25 puntos la tasa de interés interbancaria
2

Banxico recorta tasa de interés a 7.50% y alcanza su nivel más bajo en últimos 3 años

EU ordena investigar la fundación de George Soros.
3

El Departamento de Justicia de EU pidió investigar a Fundación de Soros, reporta NYT

Protestan por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
4

Encapuchados tiran puerta y queman camión en Campo Militar 1 en protesta por los 43

La nueva SCJN ha admitido un recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, contra una deuda fiscal.
5

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

El registro en línea para la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, un apoyo para los estudiantes de universidades, se abrirá próximamente.
6

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Aquí fechas y requisitos para hacer tu registro

A menos de un año de que comience el certamen más importante de la FIFA a nivel de selección, la Copa del Mundo 2026, se revelaron las mascotas oficiales.
7

VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que ha insistido con el Gobierno de Israel en la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la AIC.
8

Sheinbaum insiste en la extradición de Zerón; destaca envío de varias cartas a Israel

Un gran jurado federal de Estados Unidos (EU) presentó el miércoles una acusación formal contra 26 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.
9

EU se lanza contra capos emergentes de Sinaloa: gran jurado federal finca cargos a 26

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) vio con buenos ojos el hecho de que el 25 por ciento de Banamex haya sido adquirido por Fernando Chico Pardo.
10

CSP celebra que 25% de Banamex regrese a manos de un mexicano; es buena noticia, dice

Aviones militares rusos son detectados en Alaska
11

El Comando Aeroespacial de América del Norte detecta 4 aviones rusos cerca de Alaska

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
12

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas