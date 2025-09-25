Trump culpa a la "izquierda radical" del tiroteo contra la oficina del ICE en Dallas

Luego de ser cuestionado sobre el tiroteo ocurrido en Dallas contra una oficina del ICE que dejó saldo de un migrante muerto, Donald Trump culpó a la "izquierda radical" del hecho y advirtió que, si continúan este tipo de acciones, la derecha podría reaccionar de forma muy violenta.

Ciudad de México/Los Ángeles, (SinEmbargo/LaOpinión).- El Presidente Donald Trump atribuyó directamente a la "izquierda radical" y a la retórica demócrata el mortal tiroteo ocurrido ayer en una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, donde un francotirador mató a un detenido y dejó heridos a dos más. Asimismo, advirtió que, a raíz de este tipo de acciones, la derecha podría reaccionar de forma violenta, por lo que, dijo, no debe provocársele.

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario de Estados Unidos (EU) fue cuestionado por un reportero sobre "el aumento de la violencia que está experimentando el país", ante lo cual no dudó en responder que es "la izquierda" quien está detrás de todo.

"Retórica de la izquierda radical. La izquierda radical está causando el problema. Están fuera de control, dicen cosas, y son gente realmente tonta [...] veo a algunas de estas personas... tienen un coeficiente intelectual muy bajo", fueron las palabras emitidas por el republicano.

Trump añadió que la derecha no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido, pero sugirió que ésta podría reaccionar de forma muy violenta si continúan las provocaciones, lo cual no sería nada bueno para la izquierda, pues "la derecha es mucho más dura".

🚨LIVE: Meeting @WhiteHouse https://t.co/f3fGqrRhtt — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 25, 2025

"Más vale que no les provoquen porque no será bueno para la izquierda [...] Llegará un punto en que la gente no lo soportará más y eso no será bueno para la izquierda radical", apuntó el Presidente de EU, quien indicó que "pasan cosas malas cuando se juegan estos juegos", aunque afirmó que no le gustaría ver una situación así, ya que es el "Presidente de todo el país".

El ataque que desencadenó los comentarios del republicano tuvo lugar ayer por la mañana cuando, de acuerdo con autoridades locales y federales, el sospechoso, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, abrió fuego desde un tejado adyacente contra una furgoneta sin distintivos que transportaba a detenidos migrantes en la entrada segura del centro. Una de las víctimas fatales fue un nacional mexicano, mientras que las otras dos personas heridas, también detenidas, se encuentran en estado crítico.

Jahn, quien actuó solo, se suicidó tras el ataque. Horas más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió un par de imágenes de las instalaciones, una de balas donde se lee “anti ICE”, además del impacto de una bala en una bandera de Estados Unidos.

Ante lo ocurrido, la Secretaria de Seguridad, Kristi Noem, compartió una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), en la cual achacó el ataque a los discursos que algunos políticos y medios de comunicación mantienen sobre los agentes del ICE.

For months, we’ve been warning politicians and the media to tone down their rhetoric about ICE law enforcement before someone was killed. These horrendous killings must serve as a wake-up call to the far-left that their rhetoric about ICE has consequences. Comparing ICE Day-in… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

"Este tiroteo debe servir de lección para la extrema izquierda: su retórica contra el ICE tiene consecuencias”, dijo Noem. “Comparar a los agentes del ICE con la Gestapo nazi, la policía secreta o las patrullas esclavistas tiene consecuencias. Los hombres y mujeres del ICE son padres, madres, hijos e hijas”, añadió.

Noem aseguró que existe una deshumanización sobre los agentes federales, quienes han sido criticados por la agresividad de sus operaciones, detener a personas sin orden judicial, romper cristales de autos, ingresar a viviendas sin órdenes de Juez y, principalmente, operar con el rostro cubierto.

“Como cualquier persona, [los agentes de ICE] sólo desean regresar a casa con sus familias por la noche. La violencia y la deshumanización de quienes simplemente hacen cumplir la Ley deben cesar”, agregó.

El DHS reforzará seguridad en instalaciones del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que “aumentará de inmediato la seguridad” en las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas en todo el país, después del tiroteo mortal del miércoles en la oficina de campo del ICE en Dallas, donde un migrante detenido murió y otros sufrieron lesiones críticas.

In light of today's horrific shooting that appears to be motivated by a hatred for ICE, Secretary Noem has ordered DHS to immediately begin increasing security at ICE facilities across the country. This shooting must serve as a wake-up call to the far-left that their rhetoric… pic.twitter.com/PKZRc8F8jZ — Homeland Security (@DHSgov) September 24, 2025

El DHS compartió la información en una publicación de X: “Ante el terrible tiroteo de hoy, que parece estar motivado por el odio hacia el ICE, la Secretaria Noem ha ordenado al DHS que comience a reforzar de inmediato la seguridad en las instalaciones del ICE en todo el país. Este tiroteo debe servir como una llamada de atención para la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias”.