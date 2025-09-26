PuntosYComas ¬ PAN y MC, en el límite mínimo de afiliados para mantener registro

El total de las personas afiliadas con que deberá contar el PAN, MC y todos los demás partidos para mantener su registro en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal que se utilizó en los comicios federales de 2024.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- A sólo seis meses de que deban cumplir con la verificación trianual, en la que tienen que demostrar que cumplen con el mínimo de afiliados que les exige la ley, dos partidos políticos nacionales, de los seis que aún conservan su registro, sufrirán para cumplir ese trámite: el Partido Acción Nacional (PAN) y el el Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Sólo los afiliados que estén formalmente reconocidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al 31 de marzo del 2026, contarán para probar que tienen, por lo menos 256 mil 30 militantes constantes y sonantes, que representarían el 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal que se utilizó en los comicios inmediatamente anteriores, realizados el 2 de junio del 2024, cuando había registrados 98 millones 472 mil 789 ciudadanos.

Pese a que en 2025 y 2026 los partidos políticos gastarán más de 7 mil millones de pesos, presupuestos que les comprometerían a trabajar con los ciudadanos para promover la cultura democrática y la participación política, hasta el último registro oficial de agosto del 2023, el PAN apenas tenía 277 mil 665 afiliados, mientras que el Partido Movimiento Ciudadano presumía 384 mil 5. Números muy pobres frente a una lista nominal de electores, de potenciales votantes, que hasta el reciente jueves 18 de septiembre del 2025 incluía 99 millones 434 mil 502 ciudadanos. Nadie podría garantizar que PAN y MC hubiesen conservado los afiliados que tenían en 2023 y mucho menos que pudieran haberlos aumentado.

La verificación trianual

El proceso de verificación trianual del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas para la conservación del registro como partido político, tiene por objeto que el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, constate que cuenten con un número de personas afiliadas equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral utilizado en los comicios federales ordinarios inmediatamente anteriores, distribuidos con la dispersión geográfica establecida por la ley de acuerdo con el ámbito que les corresponda.

Los Lineamientos para la Verificación de los Padrones de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos Nacionales, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 0el 19 de octubre del 2022 establecen que los padrones de afiliados que se tomarán en cuenta con corte al 31 de marzo del 2026.

Además, no habría que perder de vista que los afiliados a los partidos políticos nacionales deberán estar distribuidos en por lo menos 20 entidades federativas del país, con un mínimo de 3 mil ciudadanos en cada una de ellas; y en por lo menos 200 distritos electorales federales, en los cuales debe haber registrados un mínimo de 500 afiliados por cada uno de ellos.

El INE establece que dentro de los cinco días hábiles posteriores al 31 de marzo del 2026, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos eliminará de la base de datos los registros con inconsistencias detectadas durante el proceso de verificación permanente, en el supuesto de que los partidos políticos no hubiesen realizado las acciones necesarias para que en su oportunidad estos registros pudieran ser considerados en el estatus de “válidos”.

Estos registros que podrían ser borrados corresponderían a defunciones, a no encontrados, datos irregulares, pérdida de derechos político-electorales, así como duplicidades no aclaradas. En abril del 2026 se realizará la compulsa entre los registros presentados por los partidos políticos y el Padrón Electoral Nacional. Ese proceso de compulsa deberá terminar a más tardar el primer día hábil de mayo del 2026.

A partir de mayo del 2026 ya habrá registros válidos de militantes de los seis partidos políticos nacionales con registro oficial. Se considerarán “Registros válidos” los que fueran localizados en el padrón electoral y no presentara algún tipo de inconsistencia.

Estos registros, una vez concluida la primera compulsa con los nombres que aparecen en el Padrón Electoral del país, podrán ser publicados en la página de Internet del Instituto con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de afiliación y desafiliación que le asiste.

A partir de ese momento los partidos políticos podrán cancelar en el Sistema de verificación los datos de las personas que así lo soliciten. Los partidos políticos tendrán un plazo de 30 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga.

Una vez que se obtenga el “Total de Registros Válidos”, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral elaborarán un anteproyecto de resolución o informe general, que contenga la información a partir de la cual se pueda determinar si el partido político nacional verificado cumple con el número mínimo de personas afiliadas para la conservación de su registro. El anteproyecto de resolución o el informe general deberá ser presentado a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral para que este órgano colegiado lo someta a consideración del Consejo General del órgano electoral nacional a más tardar el 31 de agosto del 2026.

La fecha de afiliación

En los Lineamientos para la Verificación de los Padrones de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, se advierte en su Artículo 29 que poner la fecha de afiliación es obligatoria para todos los registros dado que la ausencia de esta información podría generar falta de reconocimiento de la antigüedad de la militancia, en perjuicio de la persona ciudadana. Asimismo, la fecha de afiliación es un elemento indispensable para determinar a qué partido político se reconocerá la militancia en caso de que exista doble afiliación.

A fin de realizar la verificación de la militancia de una persona, en caso de duplicidad de registros, se identificará la fecha de afiliación más reciente para ponderar a que partido le corresponde conservar la afiliación del ciudadano. Una vez que sean considerados como registros “válidos”, estos datos serán publicados en la página de Internet del INE, con excepción de la clave de elector.

Por supuesto que cuando una persona tenga conocimiento de que se encuentra afiliada a un partido político y pretenda cambiarse a otro, a fin de no actualizar el supuesto de duplicidad, deberá presentar su solicitud de baja ante el partido político en el cual se encuentra como registro “válido” o en las oficinas del INE en la entidad federativa en la cual radique, para la cancelación de datos en el Sistema de Verificación, previo a la solicitud de afiliación al nuevo partido político, y con ello, eliminar la posibilidad de encontrarse duplicada.

Cómo darse de baja

Los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales pueden ser consultados por los ciudadanos a través de un módulo de consulta electrónica localizado en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral. El INE no tiene atribuciones legales para dar de baja a los ciudadanos como militantes de un partido político, salvo por mandato de autoridad jurisdiccional. Los ciudadanos, cuando así lo decidan, deberán solicitar su baja del padrón de militantes ante los partidos políticos.

Sin embargo, el INE si puede recibir la solicitud de baja de un ciudadano que pretenda abandonar un partido político a efecto de facilitar el trámite a las personas que así lo soliciten. El personal del Instituto, al recibir del ciudadano la solicitud de baja, renuncia, desconocimiento de afiliación o cualquier otro motivo que se exprese para solicitar la baja del padrón de militantes de algún partido político, deberá informarle a la persona que el INE no cuenta con atribuciones para cancelar el registro, por lo que remitirá su escrito al partido político que corresponda, para el trámite de baja respectivo.

1.- Este trámite ante el INE es de manera personal, no se aceptarán solicitudes a nombre de más de una persona, ni de forma colectiva; por lo que, deberá constatarse que el mismo sea presentado por la persona ciudadana que solicita su baja, renuncia, desconocimiento o cualquier motivo para ya no estar en el padrón de militantes o, en su caso, por su representante legal debidamente acreditado mediante carta poder, en donde deberá anexarse copia de la credencial para votar de la persona ciudadana interesada.

2.- La solicitud deberá suscribirse de manera autógrafa (original) por la persona que se menciona en el documento. No deberá tramitarse aquella solicitud en la que se advierta más de un firmante.

3.- La solicitud se acompañará de la copia fotostática simple y legible de la credencial para votar de la persona que suscribe la solicitud.

4.- La solicitud deberá acompañarse del Comprobante de Búsqueda con Validez Oficial (CBVO) que acredite que la persona se encuentra en el padrón de militantes del partido político al que pretende desafiliarse. En caso de que no se acompañe dicho documento, el funcionariado del órgano delegacional le auxiliará para su obtención.

5.- La solicitud deberá señalar el partido político al cual se solicita desafiliarse, que a su vez deberá coincidir con el que especifica el Comprobante de Búsqueda con Validez Oficial (CBVO), en su caso.

6.- La solicitud deberá indicar un medio de contacto, a efecto de que, en caso de resultar procedente la baja del partido político, esta le sea notificada a la persona interesada.