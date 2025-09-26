La confianza en el Gobierno de Sheinbaum me animó a comprar Banamex, dice Chico Pardo

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, que vuelve a manos mexicanas, reveló que hizo esta inversión por la confianza en el Gobierno de Sheinbaum; recomendó invertir en México "por sus grandes posibilidades y su gente".

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Fernando Chico Pardo, el nuevo socio mayoritario del Banco Nacional de México (Banamex), afirmó este jueves que se decidió a realizar esta inversión tan importante –y que será "para toda la vida"– debido a su confianza en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Estoy muy orgulloso de encabezar esta transacción, reconociendo lo que significa regresar al Banco Nacional de México a los mexicanos", indicó Chico Pardo en una rueda de prensa tras su adquisición del 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.

"Estoy haciendo una inversión personal relevante, y mucho me animó la confianza que tengo en el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum y su proyecto de país", añadió el empresario mexicano.

El miércoles, Citi anunció que Chico Pardo se había convertido en el socio mayoritario de Banamex. En la rueda de prensa de hoy, Ernesto Torres Cantú, el director de Citi International, indicó que en los próximos meses considerarán la participación de otros accionistas, pero que será "una participación minoritaria" a la que pactaron con el empresario mexicano.

En un comunicado el miércoles, Citi detalló que en esta transacción, Fernando Chico Pardo adquirirá aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias en circulación de Banamex a un precio fijo de 0.80 veces el valor contable, determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

"La inversión de Fernando Chico Pardo demuestra la confianza en el futuro de Banamex, y el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su relación con sus clientes actuales como con nuevos clientes. La operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026", explicó Citi.

En consecuencia, al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración de Banamex y a su vez Ignacio "Nacho" Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México. Por su parte, Manuel Romo continuará como director general de Banamex.

Inviertan en México, es la mejor opción: Chico Pardo

Chico Pardo, por su parte, señaló este jueves que siempre ha sido exitoso invirtiendo en México. "Les recomiendo que hagan lo mismo. A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México, y siempre he creído que es la mejor opción de inversión, por sus grandes posibilidades, pero sobre todo, por su gente", dijo a los medios.

El empresario señaló que, bajo su mando, Banamex seguirá apostando por convertirse en el banco líder de México, "poniendo en el centro al cliente en todo lo que hacemos".

Cuestionado sobre si en el futuro aumentaría su participación accionaria, Chico Pardo descartó esa posibilidad. "No estoy pensando en incrementar mi posición. Yo considero esta como una inversión de muy largo plazo, eso quiere decir que me voy a morir con ella", indicó. También es accionista en la empresa mexicana ASUR (Aeropuertos del Sureste).

Asimismo, contó detalles sobre su decisión de adquirir una cuarta parte de Banamex. "Las oportunidades pasan y suceden. La oportunidad de Banamex me ilusionó, dije: ‘Órale, ¿por qué no? Y entre más conocí más me entusiasmé, me enamoré del proyecto. El hecho de que digamos que Banamex regresa a manos mexicanas da orgullo, esa es una de las motivaciones que veo, me considero un emprendedor", destacó.

Sheinbaum celebra que Banamex vuelva a manos mexicanas

Por su parte, esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vio con buenos ojos el hecho de que el 25 por ciento de Banamex haya sido adquirido por Fernando Chico Pardo, al calificar como una "buena noticia" el que la institución bancaria regrese a un empresario mexicano.

"Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento, y yo considero que es una muy buena, una buena noticia", declaró la mandataria federal en su conferencia matutina.

Al hablar sobre el tema, Sheinbaum afirmó que fue informada sobre dicha transacción antes de que ésta fuera oficialmente anunciada, como ocurrió la tarde de ayer, cuando Citigroup lanzó un comunicado para dar a conocer que adquirirá aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias en circulación de Banamex.

"Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa: el día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día", mencionó la titular del Ejecutivo federal, quien se refirió al empresario mexicano como "un hombre de buena reputación".