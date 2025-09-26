La confianza en el Gobierno de Sheinbaum me animó a comprar Banamex, dice Chico Pardo

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 7:10 pm

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, afirmó que invirtió por la confianza que tiene en el Gobierno de Sheinbaum.

Artículos relacionados

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, que vuelve a manos mexicanas, reveló que hizo esta inversión por la confianza en el Gobierno de Sheinbaum; recomendó invertir en México "por sus grandes posibilidades y su gente".

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Fernando Chico Pardo, el nuevo socio mayoritario del Banco Nacional de México (Banamex), afirmó este jueves que se decidió a realizar esta inversión tan importante –y que será "para toda la vida"– debido a su confianza en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Estoy muy orgulloso de encabezar esta transacción, reconociendo lo que significa regresar al Banco Nacional de México a los mexicanos", indicó Chico Pardo en una rueda de prensa tras su adquisición del 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.

"Estoy haciendo una inversión personal relevante, y mucho me animó la confianza que tengo en el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum y su proyecto de país", añadió el empresario mexicano.

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo (izquierda) y Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex.
El empresario mexicano Fernando Chico Pardo (izquierda) y Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

El miércoles, Citi anunció que Chico Pardo se había convertido en el socio mayoritario de Banamex. En la rueda de prensa de hoy, Ernesto Torres Cantú, el director de Citi International, indicó que en los próximos meses considerarán la participación de otros accionistas, pero que será "una participación minoritaria" a la que pactaron con el empresario mexicano.

En un comunicado el miércoles, Citi detalló que en esta transacción, Fernando Chico Pardo adquirirá aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias en circulación de Banamex a un precio fijo de 0.80 veces el valor contable, determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

"La inversión de Fernando Chico Pardo demuestra la confianza en el futuro de Banamex, y el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su relación con sus clientes actuales como con nuevos clientes. La operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026", explicó Citi.

En consecuencia, al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración de Banamex y a su vez Ignacio "Nacho" Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México. Por su parte, Manuel Romo continuará como director general de Banamex.

Citi seguirá buscando inversionistas, pero ninguno tendrá mayor participación accionaria que Chico Pardo.
Citi seguirá buscando inversionistas, pero ninguno tendrá mayor participación accionaria que Chico Pardo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Inviertan en México, es la mejor opción: Chico Pardo

Chico Pardo, por su parte, señaló este jueves que siempre ha sido exitoso invirtiendo en México. "Les recomiendo que hagan lo mismo. A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México, y siempre he creído que es la mejor opción de inversión, por sus grandes posibilidades, pero sobre todo, por su gente", dijo a los medios.

El empresario señaló que, bajo su mando, Banamex seguirá apostando por convertirse en el banco líder de México, "poniendo en el centro al cliente en todo lo que hacemos".

Cuestionado sobre si en el futuro aumentaría su participación accionaria, Chico Pardo descartó esa posibilidad. "No estoy pensando en incrementar mi posición. Yo considero esta como una inversión de muy largo plazo, eso quiere decir que me voy a morir con ella", indicó. También es accionista en la empresa mexicana ASUR (Aeropuertos del Sureste).

Asimismo, contó detalles sobre su decisión de adquirir una cuarta parte de Banamex. "Las oportunidades pasan y suceden. La oportunidad de Banamex me ilusionó, dije: ‘Órale, ¿por qué no? Y entre más conocí más me entusiasmé, me enamoré del proyecto. El hecho de que digamos que Banamex regresa a manos mexicanas da orgullo, esa es una de las motivaciones que veo, me considero un emprendedor", destacó.

Sheinbaum celebra que Banamex vuelva a manos mexicanas

Por su parte, esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vio con buenos ojos el hecho de que el 25 por ciento de Banamex haya sido adquirido por Fernando Chico Pardo, al calificar como una "buena noticia" el que la institución bancaria regrese a un empresario mexicano.

"Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento, y yo considero que es una muy buena, una buena noticia", declaró la mandataria federal en su conferencia matutina.

Al hablar sobre el tema, Sheinbaum afirmó que fue informada sobre dicha transacción antes de que ésta fuera oficialmente anunciada, como ocurrió la tarde de ayer, cuando Citigroup lanzó un comunicado para dar a conocer que adquirirá aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias en circulación de Banamex.

"Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa: el día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día", mencionó la titular del Ejecutivo federal, quien se refirió al empresario mexicano como "un hombre de buena reputación".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fiesta

"Así velamos las cenizas de Antonio Calera en La Bota, o, mejor dicho, su sueño. Y no...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
2

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
3

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

4

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
5

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

6

ENTREVISTA ¬ ¿Qué son los incels? Sociólogo analiza su furia y celibato involuntario

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
7

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

Salina Pliego
8

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

9

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

Javier Milei había prometido “dolarizar” Argentina. No lo tiene. El tipo de cambio es fijo y le cuesta al banco central mantener la moneda estable.
10

Milei endeuda Argentina con 20 mil millones de dólares más... y no resuelve el fondo

“Tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país”, dijo NYT el 31 de agosto de 2016. Y no sólo fueron burlas. Eran amenazas y humillaciones.
11

Las humillaciones de Trump a México pagan... a Videgaray: ya es socio de los Kushner

Valle de Bravo
12

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

13

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, afirmó que invirtió por la confianza que tiene en el Gobierno de Sheinbaum.
14

La confianza en el Gobierno de Sheinbaum me animó a comprar Banamex, dice Chico Pardo

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, amenazó a Sheinbaum con demandarla tanto en México como en EU.
15

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Salina Pliego
1

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, afirmó que invirtió por la confianza que tiene en el Gobierno de Sheinbaum.
2

La confianza en el Gobierno de Sheinbaum me animó a comprar Banamex, dice Chico Pardo

Familia llora muerte de mexicano bajo custodia del ICE.
3

Familia de Ismael Ayala llora su muerte, ocurrida bajo custodia del ICE en California

4

ENTREVISTA ¬ ¿Qué son los incels? Sociólogo analiza su furia y celibato involuntario

La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.
5

PC emite alertas Amarilla y Naranja por lluvias fuertes en 13 alcaldías de la CdMx

Javier Milei había prometido “dolarizar” Argentina. No lo tiene. El tipo de cambio es fijo y le cuesta al banco central mantener la moneda estable.
6

Milei endeuda Argentina con 20 mil millones de dólares más... y no resuelve el fondo

Cártel de Loz Zetas
7

David "El Chombo" Solórzano, líder de Los Zetas, es condenado a 12 años de prisión

8

Jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato es asesinado en la carretera San Felipe

Después de ser cuestionado sobre el tiroteo ocurrido en Dallas contra una oficina del ICE, el Presidente Donald Trump culpó a la "izquierda radical" del hecho.
9

Trump culpa a la "izquierda radical" del tiroteo contra la oficina del ICE en Dallas

Con el objetivo de estimular la economía mexicana, el Banxico anunció una disminución de 25 puntos base a la tasa de interés interbancaria en un día.
10

Banxico recorta tasa de interés a 7.50% y alcanza su nivel más bajo en últimos 3 años

EU ordena investigar la fundación de George Soros.
11

El Departamento de Justicia de EU pidió investigar a Fundación de Soros, reporta NYT

A un día de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, manifestantes encapuchados derribaron la puerta del Campo Militar 1.
12

Encapuchados tiran puerta y queman camión en Campo Militar 1 en protesta por los 43