David "El Chombo" Solórzano, líder de Los Zetas, es condenado a 12 años de prisión

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- David Solórzano Ortiz, alías "El Chombo", quien fue líder de Los Zetas en el sureste de México y Centroamérica, fue sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

"En abril de 2016, se le cumplimentó orden de aprehensión a esta persona, dejándola a disposición de la autoridad judicial en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número Uno, 'Altiplano', en Almoloya de Juárez, Estado de México", explicó la FGR en un comunicado.

La sentencia se logró tras la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México.

De acuerdo con la institución, a Solórzano Ortiz se le vinculó "con una organización criminal cuya actividad principal era el narcotráfico", con centro de operaciones en Guatemala, y los estados de Chiapas y Tabasco.

#FGR en el Estado de México, obtuvo más de 12 años de prisión para David “S”, por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. En 2016, se le cumplimentó orden de aprehensión. Se le vinculó con una organización criminal cuya actividad principal era… pic.twitter.com/Ce9HFm3Sla — FGR México (@FGRMexico) September 25, 2025

"Por lo anterior, tras diversos procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México con sede en Toluca, sentencia condenatoria de 12 años seis meses de prisión en su contra", destacó la Fiscalía.

El líder criminal también deberá pagar una multa de 157 mil 698 pesos con 80 centavos.

¿Quiénes fueron Los Zetas?

El cártel de Los Zetas fue uno de los grupos criminales más sanguinarios en el país. Su historia comenzó a finales de los años noventa, cuando Arturo Guzmán Decena, un teniente entrenado por fuerzas especiales de Israel y Estados Unidos, quien desertó del Ejército mexicano para unirse al Cártel del Golfo, según señala Insight Crime.

Con él, al menos 30 miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y otras unidades castrenses formaron un brazo armado que pronto se distinguió por su brutalidad, poder de fuego y tácticas de guerra urbana.

Durante la década de 2000, Los Zetas expandieron su influencia por gran parte de México e incluso cruzaron fronteras hacia Guatemala. Su economía criminal no sólo se basaba en el tráfico de cocaína, sino también en extorsión, secuestro, trata de personas y control territorial mediante el terror.

-Con información de La Opinión.