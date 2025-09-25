Jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato es asesinado en la carretera San Felipe

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 4:16 pm

Un ataque armado en la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo dejó muerto al Jefe regional de la FGE, un herido y un fuerte despliegue de seguridad.

Guanajuato, 25 de septiembre (Zona Franca).- La mañana de este jueves se registró un violento ataque armado sobre la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo, que dejó un vehículo incendiado, una persona lesionada y la muerte de Juan Alberto Camarillo Zavala, Jefe regional de la Fiscalía General del Estado deGuanajuato (FGE), Delegación D.

El hecho ocurrió entre las comunidades de La Estancia y Capillas, cuando se desató una persecución armada que culminó con la ejecución del funcionario. El cuerpo de Camarillo Zavala quedó a un costado de la carretera, mientras que un automóvil terminó incendiado en la entrada de La Estancia.

Extraoficialmente se informó que otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Además, en la escena se localizó un vehículo tipo March, color blanco, abandonado cerca de las granjas Bachoco, en la comunidad de Rancho Nuevo, que podría estar relacionado con los hechos.

Tras el ataque, se desplegó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad, entre ellas la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Guardia Nacional, Policía Ministerial, Policía Municipal y servicios de emergencia, que mantienen resguardo en la zona.

Juan Alberto, originario de San Felipe, contaba con más de 25 años de servicio en la Fiscalía y estaba encargado de la coordinación en los municipios de San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.

La Fiscalía General del Estado condenó el asesinato de Juan Alberto “N”, Jefe de Unidad de Tramitación Común, quien fue privado de la libertad y posteriormente asesinado mientras se dirigía a cumplir con sus funciones.

La institución señaló que el ataque fue premeditado y dirigido en su contra. Juan Alberto era considerado un servidor público ejemplar, comprometido con su labor, cuya muerte representa no sólo una pérdida irreparable para la Fiscalía, sino también una afrenta directa contra el Estado y la legalidad.

“La fuerza del Estado se hará sentir, porque no habrá impunidad. Cada ataque contra un servidor público en cumplimiento de su deber será respondido con la aplicación plena y enérgica de la Ley”, expresó la FGE en un comunicado.

Las autoridades informaron que ya se realizan actos de investigación en coordinación con corporaciones estatales y federales, con el objetivo de identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la ciudadanía de garantizar el Estado de Derecho y honrar la memoria de quienes han perdido la vida en la defensa de la justicia.

San Felipe colaborará en investigaciones

El Gobierno Municipal de San Felipe informó que colaborará con autoridades estatales y federales en las investigaciones del ataque armado ocurrido esta mañana sobre la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo.

La Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad indicó que se implementó un operativo en la zona, además de brindar apoyo en el levantamiento de indicios y labores de resguardo.

El municipio reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con la Fiscalía y demás corporaciones para esclarecer el hecho, y expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de la víctima.

