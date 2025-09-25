PC emite alertas Amarilla y Naranja por lluvias fuertes en 13 alcaldías de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 5:26 pm

La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.

Protección Civil activó este jueves las alertas Naranja y Amarilla por lluvias fuertes en 13 alcaldías de la Ciudad de México y emitió recomendaciones preventivas.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó  las alertas Naranja y Amarilla por las lluvias fuertes previstas para esta tarde y noche en la Ciudad de México.

De acuerdo con el boletín oficial, la Alerta Naranja se aplicó en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, y Venustiano Carranza. En estas zonas, se prevén lluvias intensas con acumulaciones que van de 30 a 49 milímetros, así como caída de granizo, principalmente entre las 15:00 y las 23:00 horas.

En tanto, la Alerta Amarilla se emitió en la demarcación Gustavo A. Madero, en la cual se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros durante el mismo lapso.

“Esta tarde se esperan lluvias fuertes, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo; cielo nublado y ambiente cálido. Los vientos serán variables, de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a 50 km/h", destacaron las autoridades capitalinas.

La SGIRPC señaló que estas condiciones climáticas se deben a la interacción de sistemas atmosféricos que han favorecido la formación de nubes de tormenta en la capital. Asimismo, explicó que las precipitaciones pueden presentarse de manera súbita y con fuerte intensidad, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos e inundaciones en vialidades principales.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los habitantes portar paraguas o impermeables, además de utilizar el agua pluvial para riego de plantas y limpieza.

También solicitaron mantener libres de basura las coladeras, no arrojar objetos que puedan obstruirlas y evitar verter grasas en el drenaje, a fin de reducir el riesgo de acumulaciones de agua.

De igual forma, la dependencia exhortó a retirar de azoteas, balcones y patios objetos que puedan ser arrastrados por la corriente o desprenderse con el viento. Además de resguardar macetas, láminas u otros elementos que representen peligro al caer.

Otro de los llamados fue alejarse de muros, espectaculares, postes eléctricos y árboles, ya que la acumulación de agua debilita estructuras y aumenta la posibilidad de colapsos. Asimismo, las autoridades subrayaron el riesgo de electrocución al permanecer cerca de cables de energía expuestos por la caída de postes.

Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.

Por ahora, recomendaron mantenerse informados a través de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; así como de su sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

