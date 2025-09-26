Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 9:47 pm

Simel García Peña.

Silem García Peña, miembro de La Luz del Mundo, habría participado en la realización de eventos de la congregación en la que se cometieron delitos como explotación infantil.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Interpol emitió una ficha de búsqueda para localizar a Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, y excandidato a Diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitiera una orden a aprehensión en su contra por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil en el caso de la red criminal que encabezaba Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz Del Mundo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, García Peña habría facilitado recursos logísticos y humanos para eventos masivos organizados por La Luz del Mundo, donde se cometieron delitos graves.

En días recientes se ha reportado que el exregidor se encuentra en Xalapa, Veracruz, en compañía de su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, quien ahora es regidora municipal. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el paradero del político.

La Interpol emitió una ficha de búsqueda para localizar Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, y excandidato a Diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitiera una orden a aprehensión en su contra por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. Foto: Interpol

Documentos judiciales indican que los cargos contra García Peña fueron formalizados el pasado 23 de septiembre de 2025 por la Jueza Loretta Preska.

Ese mismo día, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, se declaró no culpable de los cargos en su contra por abuso y tráfico sexual de menores, extorsión, crimen organizado y delitos financieros, durante su comparecencia con Preska.

De acuerdo con información difundida por medios, Joaquín García se presentó a su audiencia vistiendo el traje beige clásico que portan los reos de prisiones estadounidenses, llegó esposado de los pies y lucía más canoso que en su última aparición pública.

Nassón Joaquín García enfrenta nuevo proceso

Actualmente, el autonombrado "Apóstol de Jesucristo" está preso en la cárcel de Chino, California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión tras ser declarado culpable por el abuso sexual de tres menores de edad y dos mujeres adultas.

La Fiscalía de Estados Unidos acusó a Naasón Joaquín García de operar una red criminal al amparo de La Luz del Mundo, a través de la cual abusó sexualmente de menores de edad y mujeres durante varios años, con la complicidad de sus familiares y otros líderes de la iglesia.

Por lo anterior, el líder religioso es acusado por al menos seis delitos, los cuales incluyen:

  • Conspiración para operar una red de crimen organizado.
  • Conspiración para cometer tráfico sexual.
  • Trata sexual mediante el uso de fuerza, fraude y coacción.
  • Inducir a personas a viajar para participar en actividades sexuales ilegales.
  • Conspiración para explotar sexualmente a menores.
  • Explotación infantil.

