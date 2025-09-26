Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

El propio Naasón Joaquín García formó parte de estos grupos en su infancia.Fotografías de esa época así lo muestran. “Hay fotos de Naasón Joaquín generando esas prácticas, eso desbordó en una banda interna que lideraba Naasón Joaquín, que la han manejado en lo oscuro, que la apodaban 'la banda del pañal’, declaró Sharim Guzmán, sobreviviente de la Luz del Mundo.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Una denuncia anónima alertó a las autoridades de Michoacán de un campo de adiestramiento clandestino en Vista Hermosa, en los límites con Jalisco. Al atender el llamado de los vecinos, las autoridades detuvieron a 38 personas, que para su sorpresa no se identificaron como miembros de algún cartel de la droga sino como feligreses de la Luz del Mundo, particularmente dijeron ser integrantes del grupo Jahzer, una corporación paramilitar cuya principal función es cuidar a la cúpula de esta iglesia evangélica, cuyo máximo apóstol, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores.

Al grupo que estaba en adiestramiento se le decomisó una pistola, 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación. También se encontró en el lugar un "Himnario", con los salmos y cantos utilizados en la iglesia liderada por el pederasta Naasón Joaquín García, quien enfrenta una condena de 16 años y 8 meses de prisión en EU por abusar de tres menores de edad y dos mujeres adultas, y quien ahora enfrenta otro proceso federal en Nueva York por otra serie de abusos que alcanzan a sus padres, el fallecido Samuel Joaquín Flores y Eva García, quien también fue detenida.

En Vista Hermosa, agentes de la #GuardiaCivil, #EjércitoMexicano, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y Policía Municipal, detuvieron a 38 personas -una de nacionalidad norteamericana-, en portación de una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo táctico, entre otros. pic.twitter.com/Bbd1zDbKKH — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 24, 2025

Sharim Guzmán, sobreviviente de la Luz del Mundo, explicó a SinEmbargo, la guardia de Jahzer, no es el único grupo paramilitar que existe o ha existido en esta congregación. En su momento, platicó, con Samuel Joaquín se llamaba la Guardia de Jericó, debido a que así se llama la calle en donde vivía el padre de Naasón Joaquín. “Empezaron cuidando su puerta y así fueron evolucionando hasta tener estas prácticas paramilitares donde se involucraron miembros que eran o exmilitares, militares activos, gente que forma parte de las fiscalías, gente que forma parte de las policías estatales y que con el adiestramiento que ellos han tenido a través del gobierno”.

Para él todo tiene origen desde la misma fundación de la Luz del Mundo a manos de Aarón Joaquín González, cuyo nombre real era Eusebio Joaquín González, quien formó parte del Ejército Constitucionalista alrededor de 1915. “Eusebio Joaquín. Era un militar que desertó del Ejército para hacerse pastor. En esa ideología va formada La Luz del Mundo en esas dos corrientes. En ese adiestramiento que él tuvo como militar y la cuestión religiosa que se unen en un control”.

Su hijo Samuel Joaquín Flores continuó con la tradición con su grupo Jericó y a la llegada de Naasón Joaquín como máximo apóstol se rehace el grupo y se asignan nuevos jefes, entre ellos un general militar que. “O sea, de Jericó pasó al nombre de Jahzer, que eran los nombres que ellos le asignan, pero no solamente está estos grupos, también está la guardia de la colonia Betel, que es la otra sede de La Luz del Mundo en Jalisco, en Guadalajara. Existen otros grupos alternos como El Pentatlón o Los lobos que han sido más públicos que son los que protegen de alguna manera a las colonias”.

De hecho, indicó que el propio Naasón Joaquín García formó parte de estos grupos en su infancia. “Hay fotos de Naasón en estos grupos desfilando, ellos hacen su propio desfile del 16 de septiembre en la Hermosa provincia con sus propios grupos. Ellos viven en una vida alterna a la realidad. Mientras en Guadalajara en el centro de la ciudad hay un desfile con las instituciones educativas, los gobiernos municipales de seguridad, lo que es un desfile del 16 de septiembre, en Hermosa Provincia están haciendo su propio desfile y ahí en ese mismo desfile estos grupos delincuenciales, porque eso son, hacen sus demostraciones de cómo ellos adoctrinan y generan esta cuestión táctica”.

“Hay fotos de Naasón Joaquín generando esas prácticas, eso desbordó en una banda interna que lideraba Naasón Joaquín, que la han manejado en lo oscuro, que la apodaban’ la banda del pañal’, que era una banda la cual dirigían Naasón Joaquín entre sus amigos y que esos amigos pues son hoy son los guaruras de Naasón Joaquín. ¿Y qué pasa? Esos mismos niños se formaron en estos grupos de “pentatlón”, de la colonia, de ser vagos, de generar diferentes acciones, terminan en una banda de protección de un territorio que era Hermosa Provincia, pero ya cuando llega Naasón él se rodea de sus propios amigos. Algunos de ellos son ministros, otros son sólo guaruras, algunos son guaruras y ministros”, apuntó.

Sharim Guzmán explicó que uno de los detenidos esta semana es Ángel Aragón, quien genera estos proyectos de adiestramiento y que era el encargado de la guardia de Jahzer en la casa apostólica en Hermosa Provincia. “Él en sus redes sociales se ostenta como coordinador de personal del templo sede de Hermosa Provincia. Es uno de los detenidos. Es una persona que tuvo un entrenamiento en las fuerzas aéreas mexicanas”.

Explicó además que estas agrupaciones están relacionadas a todo tipo de crímenes como golpear y secuestrar a personas. “Ellos recibían instrucciones de golpear, de levantar, de hacer lo que tenían que hacer, inclusive hoy en día el vocero de La Luz del Mundo y ministro de culto y político que es Silem García Peña está prófugo, la justicia americana lo está buscando porque él participó y conspiró para secuestrar a una persona y que estos ciertos grupos pues también colaboran con ellos. Entonces, no es algo ajeno. Sí es algo que uno miraba y que inconscientemente justificaban porque ellos dicen ‘están para protegernos’, pero pues para protegerse está la policía, está está la fiscalía”.

Guzmán indicó además que hay denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía del estado de California donde se afirma que los propios guaruras escoltaban a Naasón Joaquín a los hoteles para cuando eran las víctimas abusadas, algunos otros eran facilitadores. “Esta ala es una ala criminal, física, vamos a llamarla en el sentido de delincuentes directos, de personas adiestradas para generar un perjuicio directo a tu persona. Y pues existen otras alas que forman esta red de complicidad y esta red de crimen, como son el lavado de dinero, la trata con fines para explotación laboral y explotación sexual, el trasiego de dinero en efectivo de otros países a México”, apuntó.

No obstante, Sharim Guzmán apuntó que tras la detención de este grupo lo más alarmante son los motivos que esgrimen. “Se estaban preparando para el día final. Se estaban preparando para el Apocalipsis”.

“Yo como exmiembro en un conocimiento real de la vida dentro de estos lugares, pues te puedo decir que sí es una mentalidad, porque hoy en día La Luz del Mundo se ha manejado en que todo lo que está sucediendo, los delitos que cometieron el apóstol, su mamá, su sobrino, el vocero, infinidad de personas, pues ha llegado ese gran momento que algún día anunció Eusebio Joaquín. La persecución religiosa. Entonces, ellos tienen que estar preparados de diferentes maneras para inhibir esta persecución religiosa. Y hay algo bien importante ahí. Estas personas en esa ideología y en ese control que están ejerciendo sobre ellos desde la cúpula, pues están dispuestos a todo”, puntualizó.