Salinas Pliego propone a CSP "mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío"

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 7:26 pm

Salina Pliego

Las declaraciones de Salinas se emiten luego de que por la mañana, la Presidenta contestara a ataques del magnate, quien la llamó una "gobiernícola".

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El magnate Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, propuso este jueves a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una mesa para negociar el pago de su deuda con el fisco, luego de que la mandataria hiciera una serie de cuestionamientos sobre sus beneficios con el Fobaproa y la adquisición de TV Azteca, ADN 40 y Mexicana de Aviación.

"Perder tiempo en ataques personales no fortalece a México. Lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable. Por eso, le propongo Presidenta que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la Ley", escribió Salinas en X, antes Twitter esta tarde.

El empresario reconoció que Sheinbaum y él tienen "profundos desacuerdos", y que eso no va a cambiar, pero afirmó que en una democracia es válido tener diferencias.

"Hoy, después de que me volviera a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de contar todas las veces que me han mencionado y me he dado cuenta de que, desde Palacio Nacional, este Gobierno y el anterior, le han dedicado muchísimo tiempo a atacarme y calumniarme en lugar de dedicarse a gobernar y dar los resultados para los cuales fueron elegidos", expresó.

Salina Pliego apuntó que esas menciones no resuelven nada ni construye la confianza "que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país".

Aseguró que lo que está en juego no es un pleito entre dos personas, sino la confianza de millones de mexicanos "que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro".

Grupo Salinas arremete contra Sheinbaum

Previo al mensaje del magnate, Grupo Salinas respondió a la serie de cuestionamientos que Sheinbaum Pardo le hizo al empresario acerca de cómo se benefició con el Fobaproa.

"Hoy, como ya es costumbre, nos vemos obligados a responder a la persecución política y ofensiva autoritaria que desde el oficialismo mantienen en contra de nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y nuestras empresas. Como el buen acto circense que es, en la conferencia matutina del Gobierno de México un par de pseudoperiodistas, subsidiados y tripulados por Jesús Ramírez Cuevas, sembraron preguntas dolosas y por encargo", acusó el conglomerado empresarial a través de un comunicado compartido en X, antes Twitter.

Las declaraciones del grupo empresarial se emiten luego de que por la mañana, durante su conferencia de prensa, la Presidenta contestara a los ataques previos de Salinas Pliego, quien la llamó una "gobiernícola".

"¿Por qué no se investiga cómo compró TV Azteca? ¿Cuánto fue beneficiado por el Fobaproa? Es pregunta. Son preguntas. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Sólo son preguntas, para que también se conozca", recomendó la mandataria.

En su mensaje, Grupo Salinas aseguró que la titular del Ejecutivo Federal busca distraer de lo que "verdaderamente importa y afecta al país". En su comunicado, mencionó el caso del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, cuyo secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido y está siendo investigado por liderar el cártel de "La Barredora".

Asimismo, destacó las reformas a la Ley de Amparo que actualmente se discuten en el Congreso, a las que calificó de autoritarias y regresivas.

"La adquisición de TV Azteca se hizo mediante un proceso abierto y transparente de subasta pública, mismo que ganamos al presentar la mejor oferta y no existe ninguna deuda por esa transacción. Por cierto, aunque les cueste reconocerlo, la concesión está en orden y vigente hasta 2042", explicó Grupo Salinas.

Sobre el Fobaproa, indicó que siempre han sido críticos "de esa gran estafa" y, además, que es "absolutamente falso" que Salinas haya sido beneficiados por él. "Hablando de estafas, sólo para dimensionar, la deuda que nos dejó López Obrador a todos los mexicanos equivale a casi siete FOBAPROAS", aseguró el grupo.

"En relación al asunto del Canal 40, TV Azteca asumió legítimamente el control de éste con estricto apego a la ley y con base en resoluciones definitivas y unánimemente emitidas por diversos tribunales. Finalmente, con relación a las acciones de Mexicana, lo que adquirimos fueron acciones de un par de subsidiarias de la compañía, en una transacción legítima y en términos de Ley", añadió Grupo Salinas.

"Sabemos que incomodamos al poder y en Grupo Salinas no nos vamos a callar, no nos vamos a rendir y no lograrán doblarnos. Sería recomendable que el Gobierno Federal cesara sus campañas de acoso y persecución política en nuestra contra. Ningún ciudadano o empresa debería ser atacada desde la impunidad del poder público", finalizó.

