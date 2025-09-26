James Comey, exdirector del FBI, es acusado por obstrucción y falso testimonio

El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado días después de que Trump exigiera a su Departamento de Justicia actuar "ahora" para procesar a sus enemigos.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 25 de septiembre (LaOpinión).- El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, ha sido acusado por un gran jurado de los delitos de hacer una declaración falsa y de obstrucción de procedimiento, relacionados con su testimonio ante el Comité Judicial del Senado en 2020, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Los cargos alegados en este caso representan una violación de la confianza pública a un nivel extraordinario”, dijo la Fiscal federal interina Lindsey Halligan del Distrito Este de Virginia.

Comey, un antiguo adversario del Presidente, es ahora el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos federales en uno de los mayores agravios de Trump: la investigación de 2016 sobre si su primera campaña presidencial coludió con Rusia, que se conoció como el “Rusiagate“.

El anuncio ocurre pocos días después de que el Presidente Donald Trump exigiera públicamente a su Departamento de Justicia que actuara “inmediatamente” para iniciar procesos contra Comey y otros rivales políticos.

🚨MAJOR BREAKING: James Comey has been indicted by a federal grand jury on two counts, giving false statements and obstruction of justice. This isn’t justice. It’s political revenge. Law and order is dead in America. pic.twitter.com/UcIAFKoPd1 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 25, 2025

Los cargos ocurren tras la destitución por parte de Trump del Fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, quien, según fuentes, había expresado internamente sus dudas sobre la presentación de casos contra Comey, así como de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras su nombramiento como fiscal general.

Trump procedió inmediatamente a designar a Lindsey Halligan, asesora de la Casa Blanca y exabogada defensora suya, para dirigir la oficina, a pesar de que no tiene experiencia previa en la fiscalía.

La Fiscal general Pam Bondi dijo en una publicación en X: “Nadie está por encima de la Ley”.

“La acusación formal de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense", escribió Bondi. "Seguiremos de cerca los hechos en este caso", concluyó Bondi.

🚨MAJOR BREAKING: A courageous James Comey delivers a powerful statement after being indicted: "We've known for years that there are costs to standing up to Donald Trump…We will not live on our knees…Fear is the tool of a tyrant. I'm not afraid…I'm innocent." AMEN! pic.twitter.com/jEpytoX83G — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 26, 2025

Los cargos contra Comey son la escalada más dramática hasta el momento en lo que los críticos han descrito como una campaña de represalia por parte de Trump para usar los poderes del Gobierno federal para vengarse de aquellos que, según él, le han hecho daño.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.