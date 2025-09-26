Trump ataca de nuevo: farmacéuticos, 100%; camiones pesados, 25%; muebles, 30%

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 7:59 pm

Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos

Los nuevos aranceles de Trump entrarían en vigor el primero de octubre.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que impondrá un arancel de 100 por ciento a productos farmacéuticos y otro arancel de 25 por ciento a camiones pesados.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos", señaló en su plataforma Truth Social.

El Presidente también anunció que Estados Unidos impondría un arancel del 50 por ciento a las importaciones de gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos relacionados, junto con un arancel del 30 por ciento a los muebles importados.

En el mismo mensaje, el mandatario  indicó que por la expresión "está construyendo", entenderá "inicio de obras y/o en construcción", agregando que "no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado.

Poco antes, Trump usó la misma red social para anunciar un gravamen del 25 por ciento a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país. El magnate justificó decisión asegurando que se trata de una medida para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros.

En el mismo mensaje dijo que empresas como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks estarán protegidas de la avalancha de interrupciones externas.

