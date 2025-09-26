Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo hablan? Todo indica que quieren uno dócil, que no marche en las calles, no litigue en tribunales y no critique a las autoridades. Para el oficialismo, el pueblo que merece su respeto es el que asiente en silencio. El otro, el que defiende sus derechos, resulta incómodo".

Leopoldo Maldonado

26/09/2025 - 12:01 am

Pleno de la SCJN. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

En la larga lista de reformas que hoy se discuten en México, pocas resultan tan delicadas como las que tocan la Ley de Amparo. No se trata de un asunto reservado a juristas ni de cambios menores. Lo que está en juego es una de las últimas puertas que la ciudadanía conserva para defenderse de los abusos del poder.

Uno de los aspectos más preocupantes de la iniciativa es el intento de diluir la figura del interés legítimo, ese mecanismo que permite a personas, comunidades y organizaciones cuestionar normas y actos de autoridad aunque no sean víctimas directas. Como recuerda Santiago Aguirre en su texto “Ley de Amparo: interés legítimo diluido” (El juego de la Suprema Corte, Nexos, 22/09/2025), gracias a esta figura se han logrado avances fundamentales. Cabe recordar que esa figura fue esencial para revertir parcialmente la omisión legislativa en publicidad oficial; reconocer el derecho a la verdad en la masacre de San Fernando; detener la vigilancia masiva sin orden judicial, o garantizar derechos de comunidades indígenas, de la diversidad sexual, mujeres, migrantes y víctimas de violencia.

Al inicio, la judicatura recibió con recelo esta figura, pero la presión social y el potencial de sus resultados la fueron consolidando. Sin el interés legítimo, muchos de esos logros nunca habrían existido. Los tribunales, mediante una Ley de Amparo hecha a la medida del PRI-Gobierno en los años 30, habrían cerrado la puerta alegando que los promoventes “carecían de un interés personal y directo”. México se habría quedado sin precedentes que hoy permiten exigir no discriminación, transparencia, justicia y rendición de cuentas.

La ofensiva contra el único juicio de protección de derechos no termina ahí. La iniciativa también busca acotar los efectos generales de la suspensión y ampliar las causales para negarla. Esto significa que las medidas cautelares de los jueces sólo protegerían al quejoso, sin extenderse a la sociedad, e incluso podrían prohibirse bajo ciertos supuestos. El resultado es que aunque una norma viole derechos de manera generalizada, el amparo —con suspensión restringida— dejaría de servir para detenerla de inmediato en beneficio de toda la colectividad afectada.

Los beneficios de la suspensión con efectos generales son muchos. Un ejemplo es que en 2017, múltiples tribunales concedieron suspensiones que frenaron temporalmente la aplicación de la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, que profundizaba la militarización de la seguridad. Sin esas medidas cautelares, los derechos habrían quedado a merced de leyes inconstitucionales durante meses o años.

El discurso oficial sostiene que los amparos “obstruyen” al gobierno. Es el viejo recurso de culpar a la ciudadanía y victimizar al poder. Como si el problema fueran los derechos y no la discrecionalidad con que se puede llegar a gobernar.

Lo grave es que este intento de desmantelar el interés legítimo y limitar la suspensión se inscribe en una tendencia más amplia que apunta a reducir espacios de crítica, debilitar herramientas de defensa ciudadana y restar eficacia a los jueces. Es la misma lógica que ha tolerado el acoso judicial contra periodistas, la captura del Poder Judicial, las leyes de vigilancia masiva y el bloqueo de la transparencia. De aprobarse, México quedaría sin defensas efectivas y más expuesto a la arbitrariedad. 

El amparo nació para proteger a las personas frente al abuso de poder. Debilitarlo en nombre de la “eficiencia” equivale a empujar al país hacia la indefensión y confirma la deriva autoritaria que atravesamos. Triste momento para la democracia mexicana, que hoy enfrenta el riesgo de un autoritarismo legalizado, uno con contrapesos a modo del poder central-presidencial y con derechos acotados por la “razón de Estado”.

Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra “pueblo”. Pero ¿de qué pueblo hablan? Todo indica que quieren uno dócil, que no marche en las calles, no litigue en tribunales y no critique a las autoridades. Para el oficialismo, el pueblo que merece su respeto es el que asiente en silencio. El otro, el que defiende sus derechos, resulta incómodo. 

Leopoldo Maldonado

Leopoldo Maldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fiesta

"Así velamos las cenizas de Antonio Calera en La Bota, o, mejor dicho, su sueño. Y no...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

2

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
3

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

4

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

Salina Pliego
5

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

6

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
8

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

9

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
10

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

Simel García Peña.
11

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
12

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos
13

Trump ataca de nuevo: farmacéuticos, 100%; camiones pesados, 25%; muebles, 30%

14

ENTREVISTA ¬ ¿Qué son los incels? Sociólogo analiza su furia y celibato involuntario

15

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
2

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

3

James Comey, exdirector del FBI, es acusado por obstrucción y falso testimonio

Simel García Peña.
4

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

5

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
6

#PuntosYComas ¬ PAN y MC, en el límite mínimo de afiliados para mantener registro

7

Morena prevé recortar los gastos del Poder Judicial, INE y Tribunal Electoral en 2026

Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos
8

Trump ataca de nuevo: farmacéuticos, 100%; camiones pesados, 25%; muebles, 30%

Salina Pliego
9

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, afirmó que invirtió por la confianza que tiene en el Gobierno de Sheinbaum.
10

La confianza en el Gobierno de Sheinbaum me animó a comprar Banamex, dice Chico Pardo

Familia llora muerte de mexicano bajo custodia del ICE.
11

Familia de Ismael Ayala llora su muerte, ocurrida bajo custodia del ICE en California

12

ENTREVISTA ¬ ¿Qué son los incels? Sociólogo analiza su furia y celibato involuntario