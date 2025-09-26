VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

En las últimas horas, "Lady Patadas" y "Lady Metro" se hicieron virales en redes sociales debido a que agredieron, en dos hechos distintos, a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron agredidos en dos hechos distintos en la Ciudad de México. El caso más reciente ocurrió este jueves en calles de la Alcaldía Benito Juárez, cuando una mujer insultó y aventó una patada a un oficial, luego de que intentara ingresar sin éxito a la casa de su expareja, quien alertó a las autoridades. La agresora fue apodada en las redes sociales como "Lady Patadas".

"Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando, a través de la frecuencia de radio, se solicitó la presencia de una patrulla en la calle Altamira, de la colonia Miravalle, en la Alcaldía Benito Juárez, debido a un reporte de una persona agresiva en la zona", explicó la SSC en un comunicado.

Al llegar, hicieron contacto con un ciudadano quien refirió que su expareja sentimental llegó a su domicilio, quería ingresar a la fuerza y, al negarle el paso, comenzó a insultarlo y a azotar la puerta.

📹 Una feminista nombrada #LadyPatadas fue captada en la colonia Miravalle (Benito Juárez, CDMX) agrediendo a un policía —insultos y patadas — tras negarse a ser trasladada tras presunto problema con su pareja. Fue detenida y presentada ante un juez cívico. pic.twitter.com/JCt4EjFgQh — Anonymous Hispano (@anonopshispano) September 26, 2025

Un oficial trató de calmar a la mujer, sin embargo, se tornó aun más agresiva y siguió con los gritos y los insultos, hasta que, en un momento en el que el uniformado pedía apoyo a través de la frecuencia de radio, la persona lo pateó.

En un video compartido en redes sociales, se puede apreciar a la mujer de cabello corto profiriendo insultos contra el policía: "¿A dónde, we? ¿Me estás amenazando? Conmigo no te pases de pedo" y "te lo dije: cuando venga una unidad de género, vemos qué pedo".

Con la llegada de otra unidad policial, la ciudadana fue detenida y presentada ante el Juez Cívico quien elaboró la boleta de remisión correspondiente.

En tanto, personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC ya brindan acompañamiento al oficial para que presenten su denuncia formal ante las autoridades competentes.

#TarjetaInformativa | Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se observa a una mujer que agrede físicamente a un policía, la #SSC informa: Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando, a través de la frecuencia de radio, se solicitó la presencia de… pic.twitter.com/TKdeDiJuwi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 25, 2025

Mujer agrede a policía en estación Zócalo del metro

Previo al hecho de violencia en la Alcaldía Benito Juárez, otra agresión contra un policía de la SSC se registró en el Metro de la Ciudad de México.

"En la tarde de ayer, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que realizan trabajos de seguridad y vigilancia en la estación Zócalo - Tenochtitlán, de la Línea 2, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, fueron agredidos física y verbalmente por una usuaria que iba acompañada por un menor de edad", explicó este jueves la Secretaría.

De acuerdo con las autoridades, una mujer reclamaba que había muchos usuarios en el sitio y no podía caminar rápidamente. "Al pedirle que continuara su avance para no afectar el tránsito de las demás personas, la usuaria lanzó golpes e insultos hacia los policías bancarios", aseguró la institución.

Momentos después llegó un hombre que trató de mediar entre la usuaria y los policías; sin embargo la mujer continuó con las agresiones a los uniformados, hasta que finalmente, luego de unos minutos, todos se retiraron del lugar, mientras que los policías siguieron con sus labores en las instalaciones.

#ULTIMAHORA Mujer cachetea y patea a un policía del Metro Ciudad de México🇲🇽 @MetroCDMX ❌ La agresora es pareja sentimental del Trabajador del #MetroCDMX (Jefe de estación de Línea 2), el cual presume ser cercano al Director @AdrianRubalcava , comentan qué NO es la primera… pic.twitter.com/e1M3EyBqVo — Fan MetroViral (@MetroViralMx) September 25, 2025

"Cabe señalar que personal de la Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos; Derechos Humanos y Asuntos Internos, darán acompañamiento jurídico al policía agredido, para la presentación de su denuncia ante las autoridades correspondientes", finalizó la SSC.