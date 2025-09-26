Juan Ramón De la Fuente pide no criminalizar a migrantes ante el pleno de la ONU

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, firmó que la carrera armamentista, las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos son el combustible que alimenta las llamas de la guerra y la violencia.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Juan Ramón de la Fuente defendió a las y los migrantes, y refrendó el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su participación ayer en el debate de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

“Rechazamos en particular la criminalización de las personas que, por alguna causa, han tenido la necesidad de dejar sus hogares y se ven en necesidad de migrar, sea para buscar refugio o para escapar de condiciones de injusticia o de pobreza”, expresó el Canciller.

Como parte de esta visita de trabajo, De la Fuente intervino en el debate de la Asamblea General y participará en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral; también mantendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países.

“Que no quede duda alguna: México no dejará de velar por la atención y protección de las y los mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país y quienes merecen todo nuestro apoyo y toda la asistencia que requieran”, añadió.

📸 Hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente, en su intervención en el Debate General de la 80 Asamblea General de la @ONU_es, destacó lo siguiente: ✅ México defenderá y dará toda la protección a las y los migrantes mexicanos. ✅ La soberanía es irrenunciable. ✅ La Cuarta… pic.twitter.com/pJSxyvGzRy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 26, 2025

"El tiempo histórico que estamos viviendo en México bajo el liderazgo de nuestra primera Presidenta está enraizado en una visión que hemos llamado humanismo mexicano", inició De la Fuente.

"Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. La justicia está siendo transformada, y hoy una persona indígena preside la Suprema Corte de Justicia de nuestra Nación. Tenemos el programa de reforestación más grande del mundo, con mil millones de árboles plantados", subrayó el Canciller.

Aseguró que el pilar rector de dicho proyecto es una visión de justicia, el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas y un desarrollo social inclusivo sin discriminación.

Recordó que la propia ONU ha reconocido que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias a una política de justicia laboral y programas sociales. "Se está reduciendo la desigualdad. Se está construyendo la paz y conteniendo la violencia. La justicia ha alcanzado a los pueblos indígenas", apuntó el mexicano.

"Esta nueva forma de hacer política ha dado voz y agencia a quienes históricamente fueron marginados y olvidados: mujeres, niñas, pueblos indígenas y personas de ascendencia africana, juventudes, personas LGBT+ y personas mayores. Y los resultados hablan por sí mismos", sostuvo.

El Canciller insistió que la pobreza es uno de los desafíos que persisten en el mundo. "Hay países que gastan más en el servicio de su deuda que en inversiones en salud y educación para sus pueblos, y el gasto en armamento se ha triplicado, creciendo tres veces más rápido que la economía global, sólo por mencionar algunos ejemplos", compartió.

"El diagnóstico siempre ha sido claro: la carrera armamentista, la inmoral concentración de la riqueza, las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos son el combustible que alimenta las llamas de la guerra y la violencia. México no ha olvidado las lecciones de la historia. Hace 80 años participamos en la fundación de las Naciones Unidas, convencidos de la obligación moral que tenemos como Nación de contribuir a evitar el flagelo de las guerras", señaló Juan Ramón de la Fuente.

Explicó que no es coincidencia que muchos de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas se reflejen en los principios constitucionales de la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores consideró que es necesario defender el derecho internacional junto con los derechos humanos. "Si realmente queremos evitar la proliferación de conflictos que afectan la vida y la dignidad de las personas, debemos respetar el derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ya sea en Medio Oriente, en Europa, en África, en América Latina o en cualquier otra parte del mundo", reiteró.

"La guerra está cobrando un costo intolerable y amenaza con detonar una escalada aún mayor de conflictos que podría resultar profundamente destructiva para el mundo entero. Las guerras en Gaza, en Ucrania y en todos los demás lugares donde ocurren deben terminar ya", afirmó.