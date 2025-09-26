VIDEO ¬ Profepa revisa salud de osa negra en zoológico de NL tras abandono evidente

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 1:17 pm

Profepa y autoridades estatales revisan el estado de salud de una osa negra en el Zoológico La Pastora; evaluarán si sigue en tratamiento o si se aplicarán otras medidas.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer ayer que realizarán una inspección en el Zoológico La Pastora, en Nuevo León, para evaluar el estado de salud de una osa negra que permanece bajo resguardo. El procedimiento se llevó a cabo después de que circularan imágenes en redes sociales que mostraron al ejemplar en condiciones críticas, con lesiones cutáneas y dificultades para moverse.

Por medio de un comunicado, las autoridades explicaron que la revisión busca determinar si el animal puede continuar en el zoológico bajo tratamiento médico o si será necesario aplicar otras medidas, incluida la eutanasia. El dictamen, señalaron, se hará bajo criterios de bienestar animal, respeto a la vida silvestre y con base en informes técnicos elaborados por especialistas.

“Su estado de salud es delicado, se está revisando su expediente clínico y mañana contaremos con la información que nos provean médicos veterinarios especialistas sobre los pasos a seguir para asegurar una atención adecuada y digna para el ejemplar, que está bajo custodia y responsabilidad de esta UMA desde hace 30 meses", destacaron las autoridades.

Por su parte, el Zoológico explicó que la osa llegó a sus instalaciones en febrero de 2023, cuando fue rescatada en el rancho “María Luisa”, ubicado en el municipio de Mina, Nuevo León, tras una denuncia ciudadana. Durante el rescate, detalló, el ejemplar presentó enfermedades graves e irreversibles como infección bacteriana, problemas renales, hepáticos y en las patas.

“Durante el recorrido se revisaron procesos de atención médica, alimentación y bienestar animal, reforzando el compromiso compartido con la conservación y la protección de especies silvestres. Compartimos la preocupación de todos y estaremos informando los avances de los estudios médicos que se realicen al ejemplar”, destacó el zoológico.

Sin embargo, en redes sociales circularon imágenes de la activista, Cristina Marmolejo, quien divulgó un video en el que se observa una osa bebé con sarna, heridas abiertas, llagas, desnutrición y en graves condiciones en un zoológico de Nuevo León. Las imágenes conmocionaron a los cibernautas debido a que, pese a sus condiciones, se le observa en un una zona insalubre, rodeada de moscas y sin cuidados básicos.

Ante la polémica, Profepa informó que abrió una investigación formal para deslindar responsabilidades. El organismo detalló que la revisión incluye la verificación de expedientes clínicos, instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) y reportes médicos previos, con el fin de determinar si existieron irregularidades en la atención brindada.

En contraste, Mariana Rodríguez, titular de la oficina “Amar a Nuevo León”, explicó que el animal ingresó con anemia, leptospirosis, insuficiencia renal y dermatitis, por lo que su recuperación total nunca fue posible.

Asimismo, subrayó que la osa ha recibido supervisión médica continua y tratamientos para mitigar los efectos de sus padecimientos, aunque reconoció que enfrenta complicaciones irreversibles.

“Nada más la Profepa puede tomar la decisión si se duerme o si continúa con su tratamiento y mientras eso pasa, pues La Pastora le está brindando los cuidados”, mencionó.

Hasta ahora, Profepa no ha dado a conocer el resultado final de la inspección realizada en el zoológico. Se espera que en los próximos días el organismo presente un informe con el diagnóstico de especialistas y con las medidas que se aplicarán para garantizar el bienestar del ejemplar y determinar su futuro.

