GRÁFICOS ¬ Gobierno revela entramado legaloide de Salinas Pliego para no pagar al SAT

Sugeyry Romina Gándara

26/09/2025 - 11:58 am

Artículos relacionados

La Procuradora Fiscal expuso que Ricardo Salinas Pliego usó amparos, declaraciones indebidas y recursos legales para evadir impuestos por dos décadas.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, exhibió esta mañana un entramado legal y empresarial de Ricardo Salinas para no pagar impuestos. La estrategia que este empresario ha utilizado durante al menos dos décadas incluye una madeja de recursos de amparo, esconder ganancias, declaraciones indebidas o infladas, interpretar a su conveniencia la Ley, utilizar el Poder Judicial para postergar pagos de obligaciones, entre otras herramientas extralegales.

“Estos casos muestran un patrón de abuso: empresas del mismo grupo usaron pérdidas de manera indebida o inflada para pagar menos impuestos. En la mayoría de los juicios se ha determinado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la razón, se ha dado desde primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo han sido muy agresivas”, afirmó durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Historia de impuestos no pagados por Grupo Salinas. Imagen: Captura de pantalla

Galeano expuso la historia de los impuestos no pagados por el grupo empresarial y detalló cómo se calcula la deuda, qué figuras fiscales se aplicaban en su momento y por qué dejaron de hacerlo.

Recordó que desde 1982 existía la figura de consolidación fiscal, un mecanismo legal diseñado para que los grupos empresariales presentaran sus impuestos como si fueran una sola entidad. El propósito inicial era fortalecer a las compañías mexicanas, darles liquidez y hacerlas más competitivas a nivel internacional, al diferir el pago de impuestos para incentivar la inversión y la generación de empleos.

Sin embargo, con el tiempo se cometieron abusos. Las empresas declaraban pérdidas mayores a las reales para disminuir sus contribuciones, diferían impuestos durante años sin cubrirlos y alteraban su contabilidad para reducir aún más sus obligaciones, lo que provocó un grave daño a la recaudación y un trato desigual frente a otros contribuyentes.

Entre 2000 y 2012 aumentaron las críticas por el uso de este régimen, y en 2008 se consideró que el diferimiento excesivo se había convertido en un problema grave. En 2014, la consolidación fiscal fue eliminada y sustituida por el régimen opcional para grupos, más estricto y con mayores controles.

La Procuradora señaló que, en el caso de Grupo Salinas, los principales adeudos provienen de la declaración de pérdidas indebidas en la compraventa de acciones, al no calcular correctamente el costo promedio de cada una, como establece la Ley. También se detectaron movimientos contables entre empresas del mismo grupo para aparentar pérdidas y pagar menos impuestos, así como fusiones y divisiones diseñadas para generar pérdidas fiscales artificiales.

En el ejercicio fiscal de 2010, destacó, se declararon pérdidas indebidas derivadas de la compra de una aerolínea. En 2012, se reportaron pérdidas que no correspondían a operaciones reales, sino que provenían de otras empresas en crisis, inflando así las cifras para reducir impuestos.

Historia de impuestos no pagados por Grupo Salinas. Imagen: Captura de pantalla

La funcionaria citó el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe monopolios, prácticas monopólicas, estancos, condonaciones y exenciones de impuestos en los términos que fijen las leyes.

Galeano también explicó que de los nueve adeudos que se litigan actualmente en la Corte, el monto actualizado ya es de 48 mil 382 millones de pesos y que hasta ahora ya dos instancias le dieron la razón al SAT y falta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La procuradora detalló los casos, como el reportar pérdidas enormes, simular ventas, compra de acciones, separación de empresas, entre otras.

260925_Procuraduría_Fiscal_de_la_Federación_Histor_250926_093027

Finalmente, en concreto sobre una negociación, dijo ocurren en casos excepcionales y cualquiera puede acceder a ellos y las reducciones son en multas y recargos, pero el contribuyente tiene que acercarse de buena voluntad para hacer su pago.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta prohibición se incorporó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e insistió que los cobros a Salinas son para hacer cumplir la Ley.

“Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política. No es un asunto político, es un asunto de cumplimiento de la Ley”, dijo.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La culpa es de Quetzalcóatl

"Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

2

GRÁFICOS ¬ Gobierno revela entramado legaloide de Salinas Pliego para no pagar al SAT

3

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salina Pliego.
4

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salinas Pliego

Netanyahu en la ONU
5

VIDEOS ¬ Netanyahu sube a la tribuna de la ONU, y una mayoría de países lo deja solo

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
6

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

La mujer ecuatoriana fue agredida por un agente del ICE luego de la detención de su esposo.
8

VIDEOS ¬ Agente del ICE agrede a mujer ecuatoriana que suplicaba por esposo migrante

9

Adán Augusto, a un paso del infierno

10

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

Simel García Peña.
11

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

12

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

13

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
14

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

15

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

GRÁFICOS ¬ Gobierno revela entramado legaloide de Salinas Pliego para no pagar al SAT

La mujer ecuatoriana fue agredida por un agente del ICE luego de la detención de su esposo.
2

VIDEOS ¬ Agente del ICE agrede a mujer ecuatoriana que suplicaba por esposo migrante

3

Sheinbaum reitera su compromiso de "verdad y justicia" con familias de Ayotzinapa

Netanyahu en la ONU
4

VIDEOS ¬ Netanyahu sube a la tribuna de la ONU, y una mayoría de países lo deja solo

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salina Pliego.
5

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salinas Pliego

¿Qué hacer el último fin de semana de septiembre?
6

La Ciudad de México tendrá un fin de semana con una elotiza, Moulin Rouge y música

7

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

8

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
9

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

10

James Comey, exdirector del FBI, es acusado por obstrucción y falso testimonio

Simel García Peña.
11

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

12

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados