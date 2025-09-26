VIDEOS ¬ Netanyahu sube a la tribuna de la ONU, y una mayoría de países lo deja solo

Numerosas las delegaciones abandonaron la sala de la Asamblea General de la ONU en señal de protesta por la ofensiva militar israelí sobre Gaza.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu negó este viernes desde la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Israel esté cometiendo en Gaza un genocidio, como sostienen cada vez más países, organizaciones de derechos humanos, activistas y relatores de la propia ONU.

"Les quiero plantear una pregunta simple y lógica. ¿Un país que comete genocidio le diría a la población civil a la que supuestamente está intentando destruir que se apartara?", preguntó, en referencia a los mensajes que el Ejército israelí ha estado enviando a la población palestina para que proceda a evacuar Gaza antes de la última ofensiva.

🔴 Los líderes abandonan la sala cuando Netanyahu comienza su discurso. Otros también le abuchean. El mundo rechaza al sionismo radical. pic.twitter.com/r0yYC6sCZt — Noa Gresiva (@NoaGresiva) September 26, 2025

Netanyahu fue el primer orador en subir a la tribuna este viernes para la última sesión del debate general en la Asamblea y cuando ha subido al estrado han sido numerosas las delegaciones las que han abandonado la sala en señal de protesta por la ofensiva militar israelí sobre Gaza.

Al tratarse de la última jornada de la semana ministerial, son pocos ya los jefes de Estado y de Gobierno que aún siguen en Nueva York y asisten a las intervenciones desde la tribuna de la ONU.

New yorkers stand up for gaza,

Stop the genocide!!!@UN @ONU_es pic.twitter.com/ubmic1QKh8 — Morena New York comité 1 (@morena_ny1) September 26, 2025

Durante su discurso, el mandatario resaltó el conflicto con Irán, en el que Estados Unidos intervino para destruir el programa nuclear de dicha nación. El Primer Ministro que los enemigos de Israel son enemigos de todo el mundo: “Nos odian a todos por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a sus fanatismos”.

Netanyahu también a los líderes mundiales que han reconocido al Estado palestino de enviar un mensaje antisemita. La ofensiva israelí ya ha matado a 65 mil 549 personas en Gaza.