VIDEOS ¬ Netanyahu sube a la tribuna de la ONU, y una mayoría de países lo deja solo

Netanyahu sube a la tribuna de la ONU, y una mayoría de países lo deja solo

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 8:57 am

Netanyahu en la ONU

Numerosas las delegaciones abandonaron la sala de la Asamblea General de la ONU en señal de protesta por la ofensiva militar israelí sobre Gaza.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu negó este viernes desde la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Israel esté cometiendo en Gaza un genocidio, como sostienen cada vez más países, organizaciones de derechos humanos, activistas y relatores de la propia ONU.

"Les quiero plantear una pregunta simple y lógica. ¿Un país que comete genocidio le diría a la población civil a la que supuestamente está intentando destruir que se apartara?", preguntó, en referencia a los mensajes que el Ejército israelí ha estado enviando a la población palestina para que proceda a evacuar Gaza antes de la última ofensiva.

Netanyahu fue el primer orador en subir a la tribuna este viernes para la última sesión del debate general en la Asamblea y cuando ha subido al estrado han sido numerosas las delegaciones las que han abandonado la sala en señal de protesta por la ofensiva militar israelí sobre Gaza.

Al tratarse de la última jornada de la semana ministerial, son pocos ya los jefes de Estado y de Gobierno que aún siguen en Nueva York y asisten a las intervenciones desde la tribuna de la ONU.

Durante su discurso, el mandatario resaltó el conflicto con Irán, en el que Estados Unidos intervino para destruir el programa nuclear de dicha nación. El Primer Ministro que los enemigos de Israel son enemigos de todo el mundo: “Nos odian a todos por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a sus fanatismos”.

Netanyahu también a los líderes mundiales que han reconocido al Estado palestino de enviar un mensaje antisemita. La ofensiva israelí ya ha matado a 65 mil 549 personas en Gaza.

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La culpa es de Quetzalcóatl

"Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
