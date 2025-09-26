VIDEOS ¬ Agente del ICE agrede a mujer ecuatoriana que suplicaba por esposo migrante

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 11:17 am

La mujer ecuatoriana fue agredida por un agente del ICE luego de la detención de su esposo.

El incidente violento ocurrió en un edificio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, uno de centros donde el ICE suele detener a migrantes que se presentan a sus audiencias de asilo. La mujer se refugió con sus dos hijos pequeños en la oficina de un legislador local. Su esposo fue finalmente detenido por "La migra".

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han vuelto a colocarse en el centro de la polémica por su violenta actuación: ahora, han agredido a una mujer ecuatoriana que suplicaba por su esposo, también migrante, quien fue detenido por estos oficiales en Nueva York, cuando la familia asistía a su audiencia en busca de asilo en Estados Unidos (EU).

Las imágenes son indignantes. En uno de los tantos pasillos del edificio del número 26 de la Federal Plaza en Manhattan, donde se ubican las cortes federales migratorias, se ha vuelto común en los últimos meses ver a agentes del ICE rumiando, a la espera de migrantes como Rubén y Mónica, ecuatorianos que llegaron a EU en marzo de 2024 luego de ser amenazados de muerte por pandillas en su propio país.

Los agentes del ICE, que suelen asistir a estas audiencias para detener a los migrantes y llevarlos a prisión, bajo el mandato del Presidente Donald Trump y su radical agenda migrante, suelen asistir vestidos de civil, sin identificación, con lentes oscuros y con el rostro cubierto.

Así fue como detuvieron a Rubén luego de su audiencia de asilo este jueves. El Juez le había dado una nueva fecha para su siguiente audiencia, irrisoriamente lejana: mayo de 2026. Los hijos y su esposa vieron cómo era detenido, al salir de las cortes, por estos agentes encapuchados del ICE.

Entonces, Mónica Moreta-Galarza, su esposa, en su desesperación, suplicó a uno de los agentes: "Por favor, lléveme a mí también entonces". Sus hijos pequeños se mostraban horrorizados por lo que estaba ocurriendo. Entonces, el agente respondió, en español también: "No me toque a mí, señora". "Adiós, adiós", decía con sorna. La mujer insistía, llorando.

Entonces, el agente del ICE la sometió con los dos brazos y la tumbó al suelo. Los niños lloraban también, sin saber qué hacer. "Cuando salimos le dijeron que no se podía mover. A mí me aplastaron, me hicieron golpear la cabeza contra el piso, los del ICE cayeron sobre mí, me arrastraron, a mis hijos los arrastraron", contó a los medios luego del incidente.

Diversos medios y reporteros pudieron grabar el momento de la agresión del agente del ICE contra Mónica. La mujer contó a los medios que huyeron de Ecuador luego de que una pandilla los amenazara de muerte por el cobro de piso. "Allá [en Ecuador] también nos pegaron. No pensé que al venir a Estados Unidos me pasaría lo mismo", dijo. Y detalló el terror de ver a su pareja detenida por agentes de migración. "Si mi esposo llega allá [a Ecuador] a él lo van a matar".

Nueva York vs. el ICE

Luego de la agresión, la mujer y sus hijos se refugiaron en la oficina del asambleísta neoyorkino Daniel Goldman. "Mónica y sus dos hijos pequeños huyeron a mi oficina en busca de seguridad después de que ella fue atacada por este agente del ICE en un acto atroz de fuerza excesiva. Esta es una conducta inaceptable por parte de este agente de ICE", dijo el congresista local.

Además, Goldman exigió a la Secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, "tomar las medidas disciplinarias apropiadas e implementar medidas para evitar que esto vuelva a suceder".

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, estuvo presente en el hecho. El funcionario es una de las voces más críticas contra ICE. "Hoy volví al número 26 de Federal Plaza (con el Senador estatal Gustavo Rivera), donde un agente de ICE arrojó violentamente a esta mujer desconsolada al suelo delante de sus hijos. Ella no lo había tocado. No representaba ninguna amenaza. Tuvo que ser trasladada al hospital", relató.

Lander le dijo después a la cadena CNN que los agentes del ICE, algunos de los cuales llevaban el rostro cubierto, no se identificaron, no presentaron una orden judicial ni dieron ninguna justificación legal para detener a Rubén.

El ICE ha sido empoderado por Trump desde su retorno a la Casa Blanca.
El ICE ha sido empoderado por Trump desde su retorno a la Casa Blanca. Foto: ICE

Sobre el hecho el candidato demócrata a Alcalde de Nueva York, y favorito en las encuestas, Zohran Mamdani, dijo que se trató de un "comportamiento repugnante de este agente". "El hecho de que el Alcalde [Eric] Adams le haya dado una alfombra roja a ICE es una mancha en nuestra ciudad", subrayó.

En julio, Trump amenazó a Mamdani, quien se espera que gane las elecciones en la ciudad de Nueva York en noviembre. El Presidente amagó con detener al originario de Uganda si, una vez que llegue a la Alcaldía, no colabora con los trabajos del ICE. El candidato demócrata afirmó que no acepta la "intimidación" ni el "ataque a la democracia" del republicano.

En Nueva York, así como en California y otras ciudades, la política de ICE de esperar a los migrantes afuera de las cortes ha sido recibida con duras críticas y con acciones de la comunidad, incluidos los curas católicos, que se han organizado para acompañar a las familias migrantes a sus audiencias. La presencia de los ministros religiosos ha desalentado las detenciones en casos puntuales.

Ecuador responde a la agresión

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador expresó su "rechazo enfático" ante el acto de violencia física, perpetrado por el agente del ICE en contra de la ciudadana ecuatoriana Mónica Moreta-Galarza, mientras su esposo era detenido por agentes migratorios al salir de su audiencia de asilo en una corte de Manhattan.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha solicitado oficialmente información sobre el caso de la señora Moreta y de su esposo, así como sobre el accionar del agente de ICE, a través del Consulado General del Ecuador en la Nueva York y por medio de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, a fin de que se investigue y se den explicaciones sobre este caso de violencia física en contra de la compatriota. La señora Moreta estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad y también tienen un caso de asilo en proceso", indicó en un comunicado.

El Gobierno del Ecuador, a través de su Embajada en Washington D.C. y el Consulado General en Nueva York, está tomando contacto con la ciudadana ecuatoriana a quien brindará asistencia, y dará seguimiento al caso hasta que sea esclarecido, completó.

ICE: Todo el poder

El ICE ha sido empoderado por Trump desde el retorno del magnate a la Casa Blanca en enero. Su radical agenda antimigrante ha propiciado escenas de terror en las calles de las ciudades, suburbios, granjas e incluso fábricas a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump y el artífice de las políticas antimigrantes desde su primer mandato, como por ejemplo encerrar en jaulas a las personas que cruzaban la frontera, hasta la creación del "Alligator Alcatraz", estableció según reportes una meta de dos mil detenciones a diario. Otros reportes indican que Tom Homan, el Zar de la frontera del Gobierno de Trump, estableció una cuota de 7 mil detenciones diarias. Ambos lo han negado.

Lo que es cierto es que un análisis de finales de agosto de los nuevos datos del censo, publicado por el Pew Research Center, una entidad independiente, reveló que, entre enero y junio, la población nacida en el extranjero en Estados Unidos, tanto residentes legales como indocumentados, disminuyó en casi 1.5 millones. En junio, el país albergaba a 51.9 millones de inmigrantes, una cifra inferior a los 53.3 millones registrados seis meses antes.

El Pew Research dice que alrededor de seis millones de inmigrantes sin estatus legal completo contaban con alguna protección contra la deportación en 2023, frente a los 2.7 millones de 2021. En 2007, cuando la población total de inmigrantes no autorizados alcanzó su máximo anterior (12.2 millones), alrededor de 500 mil contaban con alguna protección contra la deportación.

Más allá de las cifras, las evidencias son contundentes. Redadas masivas en California contra trabajadores y jornaleros. Ingresos del ICE en granjas y hasta en fábricas de automóviles, y, sobre todo, miedo entre la población migrante, incluso aquella que ha logrado el asilo y que posee una green card, que es la tarjeta de residencia permanente. Y es que incluso los reportes muestran que los agentes del ICE han detenido a personas latinas aunque tengan la residencia legal.

Hace unos días, un ejemplo mostró la tácticas a las que recurre "La migra": agentes del ICE usaron como "carnada" a una niña de 5 años autista para obligar a su padre a salir de su hogar y poder detenerlo.

