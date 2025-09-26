México reportó 37 homicidios el 25 de septiembre, la cifra diaria más baja en 7 años

12 entidades no reportaron ningún homicidio ayer. En contraste, Guanajuato fue el estado que sobresalió en el informe, con seis crímenes registrados el jueves.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El jueves 25 de septiembre fue el día con menos homicidios registrados desde diciembre de 2018, lo que incluye el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con 37 víctimas contabilizadas en el territorio nacional, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos del Gobierno Federal.

El informe difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanía (SSPC) indica que ayer la cifra de homicidios fue la más baja en los últimos siete años, lo que rompe marca la previa de 38 casos en un día ocurrida en julio de este año.

De acuerdo con los datos, 12 entidades no tuvieron ningún homicidio ayer. Estas son: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quinana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En contraste, Guanajuato fue el estado que tuvo más homicidios, con seis crímenes, el doble de lo que reportaron Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Estado de México y Chihuahua, que registraron tres victimas cada uno.

Este informe preliminar se integra con datos proporcionados por las fiscalías de las 32 entidades federativas y tiene como propósito brindar información para fines tácticos y estratégicos.

La cifra es consistente con la tendencia a la baja de homicidios en el país. En agosto pasado se alcanzó el promedio diario más bajo del sexenio con 52.7 asesinatos al día, mientras que el mes más violento hasta ahora ha sido noviembre, con un promedio de 74.4 homicidios cada día.

De enero a mayo de 2025, siete estados concentraron el 51.6 por ciento de los homicidios a nivel nacional: