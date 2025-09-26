GenteAsí ¬ Mujeres golpean a policías de CdMx y desatan críticas contra el feminismo

Mujeres que golpean a policías. El debate sobre el feminismo o la igualdad de género vuelve a encenderse.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo) .- Dos mujeres golpearon a policías de la Ciudad de México en hechos diferentes y las críticas, como generalmente sucede en casos así, se fueron contra el feminismo o la igualdad de género.

El primer caso ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y lo que vimos fue, sí, a una mujer pateando a un policía. Ella asegura que él la golpeó antes y por ello exige la presencia de una patrulla de la "unidad de género", es decir, las patrullas violetas, unidades policiales especializadas en atender casos de violencia contra las mujeres. El policía que vemos en el video llegó ahí tras un reporte por agresividad de esta mujer hacia su expareja.

En el segundo caso, una mujer cachetea y lanza patadas a un policía en la estación Zócalo del Metro, también en la Ciudad de México. Esta mujer dice que la gente la empujó a ella y a su hijo, y que el policía no protegió al menor. Y por eso reaccionó de esa manera.

Vamos a analizar estos casos por partes. En México, la policía ha sido percibida como un cuerpo represor, violento, y corrupto, especialmente contra grupos vulnerables como las mujeres, personas jóvenes empobrecidas, racializadas y de la población LGBTIQ+.

Esta percepción ha creado una gran desconfianza y rechazo de la ciudadanía hacia la policía, lo cual ha ido derivando en que no se les tenga respeto. Y no me refiero a un respeto porque son la autoridad, sino al respeto a la dignidad que como personas y personas trabajadores tienen las y los policías.

Ahora, es fundamental reconocer que la violencia contra las mujeres existe, independientemente de estos dos casos. Tomar estos ejemplos para totalizar o generalizar, es más bien estar en búsqueda de un pretexto para seguir agrediendo a otras mujeres o para justificar cuando nos da flojera ponernos a pensar qué es el machismo y sus consecuencias.

Por ejemplo, este comentario: “A mujeres agresivas así, también deberían de calmarlas de la misma manera, por eso abusan( no estoy a favor de la violencia hacia la mujer) en estos casos creo que si debería de ver igualdad de genero" (sic).

A ver, José Luis, recurres a la igualdad de género como justificación para que mujeres agresivas sean reprimidas con la misma violencia. O sea, para ti Ramón, la igualdad de género ¿es que si a un hombre lo golpean, a una mujer también? ¿La igualdad de género, Andrés, no es más bien que todas las personas, independientemente de su género, tengan garantizados sus derechos y no sufran ningún tipo de violencia?

Ahora, volviendo a estos casos específicos, quizá vemos la instrumentalización de los derechos de las mujeres. Instrumentalización, palabra dominguera que les traigo, úsenla con responsabilidad. Instrumentalizar, o sea utilizar algo o a alguien como instrumento para conseguir un fin. Y quizá eso es lo que está sucediendo.

Miles de mujeres han luchado, incluso con sus vidas, para que a las mujeres no nos violenten, para no ser discriminadas y agredidas por el hecho de ser mujeres. Y han logrado que el Estado haya creado leyes que digan algo tan básico como: hey, ya basta, no mates mujeres.

Las agresiones físicas y verbales de estas mujeres contra los policías no se pueden justificar simplemente porque son mujeres. Tampoco tendrían que utilizar el tema de género, como lo escuchamos de una de ellas.

Los derechos de las mujeres y las medidas de protección deben ser herramientas para garantizar seguridad, justicia y dignidad, no instrumentos para reproducir violencia. Pero siempre hay gente así, que confunde derechos con permisos especiales. Y que creen que las luchas feministas les expidieron un “vale por una patada gratis”.