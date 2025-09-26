Trump contra el mundo: ataca a la ONU, a opositores, universidades, gobernadores…

Trump ha abierto un frente tras otro en las últimas semanas: contra la ONU y el exdirector del FBI, contra instituciones del propio Gobierno y gobernadores; contra la izquierda y sus opositores, contra universidades y medios de comunicación; lo ha hecho hasta contra la Fed.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca con furia y sin descanso. El magnate republicano acaba de cumplir 8 meses en el cargo desde su retorno a Washington, pero, así como en su primer mandato, no ha dejado frente sin abrir, algo que se ha intensificado en las últimas semanas, prácticamente en una "guerra contra el mundo": desde la ONU hasta la oposición, pasando por universidades, gobernadores, instituciones de Gobierno, opositores, críticos, medios de comunicación, e incluso contra la ciencia.

Una de sus últimas peleas ha sido con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta misma semana, el Presidente Trump ha exigido una investigación luego de su participación en la Asamblea General, donde acusó un "triple sabotaje" contra su visita a las instalaciones. El republicano asegura que la escalera mecánica en la que subiría fue apagada adrede, luego se quejó de un fallo en el teleprompter en pleno discurso y luego problemas de audio en la sala principal.

"¡Ayer [martes] tuvo lugar una VERDADERA VERGÜENZA! ¡No uno, ni dos, sino tres sucesos muy siniestros!", declaró Trump el miércoles en una publicación en su red social, Truth Social. "Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso". El audio, denunció, estaba completamente apagado. La ONU ordenó una investigación sobre los incidentes, aunque aclaró que en el caso de la escalera y del telepromter, hubo responsabilidad de los funcionarios de la delegación de Estados Unidos (EU).

Pero ya durante la sesión Trump llevó su guerra contra el mundo a la ONU, alardeando de su propia historia y criticando a la organización misma por su ineficacia, en un discurso de casi una hora, intentó presentarse como el único líder capaz de resolver los problemas del mundo. En el mismo discurso, Trump aseguró que él ha sido muy bueno controlando la migración masiva y acusó al resto de los líderes mundiales: "Sus países se están yendo al infierno".

El Gobierno de Trump se lanza contra exdirector del FBI

El Presidente estadounidense ha aplaudido la imputación de varios delitos al exdirector del FBI, James Comey, y aunque ha evitado hablar de una "lista" de potenciales casos, sí ha dado por hecho que "habrá más" imputaciones al margen de la conocida el jueves.

Un Gran Jurado –con fiscales nombrados específicamente por Trump– ha señalado a Comey por falso testimonio y obstrucción a la Justicia en relación a una comparecencia en el Senado en la que informó de las investigaciones abiertas por una supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, las primeras a las que se presentó el magnate neoyorkino.

"Fue un momento histórico en la campaña de represalias de Trump, que puso de manifiesto la implacabilidad de sus esfuerzos por utilizar el sistema de justicia penal para vengarse de quienes cree que lo han perseguido. Y no hay indicios de que sus impulsos por vengarse hayan terminado", afirma el diario The New York Times.

Comey, un antiguo adversario de Trump, es ahora el primer alto funcionario del Gobierno en enfrentar cargos federales en uno de los mayores agravios de Trump, conocido como el “Rusiagate“. El anuncio ocurrió pocos días después de que el Presidente exigiera públicamente a su Departamento de Justicia que actuara “inmediatamente” para iniciar procesos contra Comey y otros rivales políticos.

Los cargos ocurren tras la destitución por parte de Trump del Fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, quien, según fuentes, había expresado internamente sus dudas sobre la presentación de casos contra Comey, así como de la Fiscal general de Nueva York, Letitia James. Trump procedió inmediatamente a designar a Lindsey Halligan, asesora de la Casa Blanca y exabogada defensora suya, para dirigir la oficina, a pesar de que no tiene experiencia previa en la fiscalía.

Los cargos contra Comey son la escalada más dramática hasta el momento en lo que los críticos han descrito como una campaña de represalia por parte de Trump para usar los poderes del Gobierno federal para vengarse de aquellos que, según él, le han hecho daño.

Trump se lanza contra "la izquierda radical"

El asesinato de Charlie Kirk, uno de los principales influencers de ultraderecha en EU y un aliado importante de Trump, desató en el Gobierno federal una ola de retórica en contra de la "izquierda radical", a la cual señala del tiroteo contra el comentarista ultraconservador y de otros ataques, como el sucedido en Dallas contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Charlie Kirk fue asesinado por un monstruo radicalizado. Lo asesinaron porque habló a favor de la libertad y la justicia", declaró el republicano durante el funeral de Estado ofrecido a Kirk, quien se refirió al activista como un mártir, a la vez que, aseguró, el ataque en su contra también fue un ataque contra toda la nación estadounidense.

El jueves, Trump atribuyó directamente a la "izquierda radical" y a la retórica demócrata el mortal tiroteo ocurrido en una oficina del ICE en Texas, donde un francotirador mató a un detenido y dejó heridos a dos más. Asimismo, advirtió que, a raíz de este tipo de acciones, la derecha podría reaccionar de forma violenta, por lo que, dijo, no debe provocársele.

"Retórica de la izquierda radical. La izquierda radical está causando el problema. Están fuera de control, dicen cosas, y son gente realmente tonta [...] veo a algunas de estas personas... tienen un coeficiente intelectual muy bajo", fueron las palabras emitidas por el republicano.

Ya el lunes, el inquilino de la Casa Blanca designó como "organización terrorista nacional" a "Antifa", abreviatura con la que se alude frecuentemente al movimiento antifascista pese a que no tiene estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, afirmando que "exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos".

"Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal", reza la orden firmada por el Presidente estadounidense. Los críticos consideran que es un artilugio de la administración de Trump para poder llevar adelante una campaña de represión contra movimientos liberales y opositores, incluso aunque no estén relacionados con actividades ilegales o extremas.

Trump asedia a medios de comunicación y hasta comediantes

Trump también ha aprovechado los días y semanas posteriores al asesinato de Kirk para mostrar su lado más autoritario, en este caso con respecto también a los medios de comunicación e incluso comediantes. El caso más destacado de los últimos días fue el del presentador de televisión Jimmy Kimmel, quien fue suspendido durante unos días por la cadena ABC y días después reinstalado esta semana tras la oleada de críticas contra la Casa Blanca y contra "The Donald" en particular.

La cadena había eliminado a Kimmel “indefinidamente” la semana pasada después de que un alto regulador de Trump y muchos conservadores dijeran que describió incorrectamente la política del hombre acusado de disparar a Charlie Kirk, un activista de ultraderecha.

ABC retiró el programa horas después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, dijera en un podcast que los comentarios de Kimmel eran parte de un “esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense” y que la agencia “iba a tener soluciones que podemos considerar”.

Una campaña de censura desde el poder

Pero la ofensiva de censura no se limitó a Kimmel. “En los seis días transcurridos desde que Kirk fue asesinado a tiros en Utah, Trump y sus principales funcionarios han prometido una ofensiva contra la izquierda política, indicando que perseguirán a grupos liberales como la Open Society Foundations de George Soros y la Fundación Ford; revocarán visas a personas que parezcan estar ‘celebrando’ la muerte de Kirk; iniciarán investigaciones federales sobre discursos de odio; y designarán a ciertos grupos como terroristas nacionales”, dice The New York Times.

El Times precisamente fue uno de los que sufrió la furia de Trump: la semana pasada el diario fue demandado por el mandatario por miles de millones de dólares. La acusación, que pedía 15 mil millones de dólares por "daños y perjuicios", fue desechada por un Juez. Trump tiene un mes para volver a presentarla con mejores argumentos jurídicos.

A su vez, el Vicepresidente de EU, JD Vance, pidió a la gente de todo el país que “busque venganza contra aquellos que han criticado a Kirk, y pidan a sus empleadores que los despidan”. Esta campaña de denuncia ya llevó a que innumerables personas de diversos sectores sociales (maestros, personal médico y miembros de las fuerzas armadas) fueran despedidas de sus trabajos o suspendidos.

La Fiscal General de Estados Unidos dijo un día antes que “atacará, absolutamente”, a los manifestantes que participaran en “discursos de odio” y dijo que tenía autoridad para investigar a las empresas que se negaran a imprimir carteles de vigilia conmemorativa para el activista conservador Charlie Kirk, una noción abiertamente en conflicto con las decisiones que ha tomado la Corte Suprema sobre las libertades relacionadas con la Primera Enmienda.

A ello se suman las campañas de Trump contra las grandes universidades estadounidenses, como Harvard y Columbia, entre otras. Precisamente Columbia, así como Brown, y la Universidad de Pensilvania han llegado a acuerdos con la Casa Blanca. Han acordado pagar millones de dólares para que el Gobierno federal les restituya los fondos de investigación y frenar investigaciones en su contra. Harvard, en cambio y para sorpresa de muchos, ha sido combativa, aunque también ha intentado negociar con la administración.

El Presidente de EU ha llevado a tribunales su intención de restringir la entrada de estudiantes extranjeros. Además, en el aspecto laboral, Trump firmó hace unos días una orden ejecutiva para imponer una tarifa de 100 mil dólares a las visas H-1B, que están pensados para mano de obra extranjera altamente cualificada en sectores especializados, y evitar así el "abuso" que, según las autoridades estadounidenses, se estaba cometiendo hasta ahora contra los trabajadores de EU.

Para la administración Trump, las empresas de sectores como el tecnológico habrían estado aprovechándose de este programa de visados para contratar a extranjeros sin las correspondientes capacidades ni cualificación, provocando que trabajadores estadounidenses fueran "despedidos" y sus salarios tendieran a caer.

Trump contra gobernadores, la Fed…

Trump también ha lanzado una ofensiva contra ciudades y entidades de EU gobernadas por demócratas o abiertos opositores a su Gobierno. Su intención es desplegar a la Guardia Nacional en el territorio con el pretexto de la inseguridad y el crimen, pero que le sirve como arma de presión contra aquellos que alzan la voz en contra de las decisiones de esta administración.

Hasta ahora han surgido sobre todo dos gobernadores que se han enfrentado retóricamente con Trump, ambos demócratas: el Gobernador de California, Gavin Newsom, quien además se posicionado en defensa de los migrantes ante las políticas radicales del mandatario, sobre todo en Los Ángeles; y J.B. Pritzker, el Gobernador de Illinois, quien se ha opuesto con ferocidad al envío de tropas a Chicago.

Ambos han surgido no solamente como contracara de Trump, sino también se han posicionado como figuras nacionales que se perfilan para competir por la nominación del Partido demócrata rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, cuando Trump ya no podrá optar por una segunda reelección.

Además, está la Alcaldesa de la capital estadounidense, Muriel Bowser, quien ha tenido que lidiar con la Guardia Nacional que ha desplegado Trump en Washington D.C., y quien tiene menos poder que un Gobernador convencional: ha tenido que aceptar la declaración de emergencia en seguridad en su ciudad, pero ha combatido discretamente los esfuerzos del republicano para dominar el gobierno capitalino.

Por otro lado, Trump también ha abierto un frente con la Reserva Federal de los EU (conocida como la Fed, es el Banco Central estadounidense). El republicano ha cuestionado duramente a Jerome Powell, el presidente de la Fed, por no bajar las tasas de forma más acelerada.

Asimismo, Trump intentó tumbar a Lisa Cook como gobernadora de la Fed, una decisión que por ahora ha sido frenada en los tribunales. El caso será discutido en la Corte Suprema, de mayoría ultraconservadora, en un caso que la propia Fed advierte que, de cumplirse, será un clavo en el ataúd de la independencia del Banco Central estadounidense.

El Presidente contra la ciencia

Trump afirmó este lunes que existe un vínculo entre el autismo y el paracetamol, uno de los medicamentos más usados y seguros en EU y el mundo para tratar el dolor, sin ofrecer ninguna prueba ni estudio médico, en una afirmación que comparte su Secretario de Salud, el reconocido antivacunas Robert Kennedy Jr., y que rechaza la abrumadora mayoría de expertos y científicos.

"El acetaminofeno puede asociarse con un riesgo muy elevado de autismo. Recomendamos firmemente que las mujeres limiten su uso durante el embarazo a menos que sea necesario desde el punto de vista médico, como una fiebre muy alta", dijo Trump desde la Casa Blanca, donde había anticipado que daría a conocer "un avance" sobre autismo.

"Si está embarazada, no tomen Tylenol", pidió el Presidente estadounidense a sus ciudadanos. Se trata de la marca más popular de paracetamol con el activo acetaminofeno que se comercializa en EU. "No lo tomen. No pasa nada. Quizá se sientan un poco incómodas, quizá no sea tan fácil, pero no lo tomen. Y tampoco se lo den al bebé una vez nacido, indicó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró luego que es mentira que administrar paracetamol (Tylenol) o vacunas a las mujeres embarazadas pueda provocar autismo en recién nacidos. "Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes", sostuvo el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.