La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 2:57 pm

Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos

La actriz venezolana Angie Miller fue detenida en Tlalnepantla, Estado de México, por su presunta participación en el asesinato de B-King y Regio Clown.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La actriz y modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida Angie Miller, fue detenida este viernes por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México (Edomex) en relación con la muerte de los artistas colombianos B-King y Jorge Luis Herrera, alias "DJ Regio Clown".

La mujer de 29 años es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la del Estado de México por su posible participación en el doble homicidio de los músicos colombianos, luego de que sus cuerpos fueran hallados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Edomex.

De acuerdo con los reportes, la creadora de contenido fue aprehendida el pasado 23 de septiembre y, según el Registro Nacional de Detenciones, permanece bajo custodia en las instalaciones del Ministerio Público en Tlalnepantla.

Foto: Especial

En las últimas horas circuló la versión de su desaparición, debido a que la la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México había emitido previamente una ficha solicitando apoyo ciudadano para localizar a la actriz, indicando que fue vista por última vez el mismo 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, al sur de la capital.

El misterio de su paradero de si paradero terminó cuando se dio a conocer la ficha de detención en la que se señala su aprención auqel día en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y del área metropolitana.

Según medios locales, la mujer había sido citada por el Ministerio Público de la Ciudad de México para rendir testimonio en el caso, pero no se presentó antes de ser detenida, lo que generó especulaciones sobre su paradero previo a la captura.

Foto: Especial

Desde su captura, las investigaciones sobre el doble homicidio han sido lideradas por la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, convirtiéndose en un asunto de Estado para las autoridades de México y Colombia.

La también creadora de contenido aparece en un video publicado en la cuenta de Instagram de Regio Clown junto a B-King, previo al evento “Sin Censura. Independence Day”, que se realizó el 14 de septiembre. El material data del 12 de septiembre y muestra a los artistas en actividades previas a su presentación.

La última actividad que Miller compartió en sus redes sociales fue este martes, mediante historias en Instagram en las que mostró momentos íntimos con B-King.

 

En los videos se les observa abrazados sobre una cama y conversando mientras él permanecía recostado sobre sus piernas; en uno de ellos, ella lo besa en la boca. Aunque no hay información oficial al respecto, todo indica que Angie Miller era la pareja actual del cantante colombiano.

Previo a estos hechos, la actriz y modelo venezolana se había pronunciado en redes sociales sobre la ausencia de los dos colombianos y mostró una relación cercana con B-King, con quien compartió publicaciones y momentos difundidos en plataformas digitales.

En una de sus publicaciones, escribió: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”, mensaje que desató numerosas críticas entre los usuarios y que reflejó su indignación por lo ocurrido.

