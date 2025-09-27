Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

Donald Trump enfrenta presiones internacionales ante las nuevas amenazas de Benjamín Netanyahu de anexionar más territorios palestinos; para unos, las intenciones de Israel significarían el cruce de "líneas rojas".

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania.

“No permitiré que Israel se anexe el territorio palestino de Cisjordania. Ya fue suficiente”, sostuvo el Presidente, y añadió que bloqueará cualquier medida al respecto.

Trump contestó preguntas de la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca referentes las recientes declaraciones del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su Gobierno emprendería la anexión de territorios en vista del creciente apoyo para reconocer la formación de un Estado palestino.

“No permitiré que Israel se anexe Cisjordania. No va a suceder”, dijo el mandatario estadounidense al referirse que ya había conversado previamente con Netanyahu, con quien sostendrá una reunión el próximo lunes. El Presidente también afirmó que un acuerdo sobre Gaza estaba "bastante cerca".

"Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre Gaza, y tal vez incluso la paz", declaró Trump.

El anunció del Primer Ministro israelí ha generado preocupación en otros países, particularmente de las naciones y gobiernos árabes que habitan en la región. De igual forma, la Administración de Trump se enfrenta al creciente rechazo por el anuncio de estas medidas.

Los Emiratos Árabes Unidos han advertido que cualquier movimiento israelí para anexarse sería una “línea roja”.

"Creo que el Presidente de Estados Unidos comprende muy bien los riesgos y peligros de la anexión en Cisjordania", declaró a la prensa el Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan.

Por otro lado, Reino Unido y Alemania se pronunciaron contra la anexión, mientras que el Secretario General de la ONU, António Guterres, declaró el pasado lunes que sería "moral, legal y políticamente intolerable".

El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, quien ha sostenido públicamente sus diferencias con Hamás, denunció en un discurso virtual el genocidio que desde hace casi dos años perpetra Tel Aviv en el enclave palestino y prometió que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza finalizada la guerra.

Abbas agradeció a los países que han reconocido la necesidad de formar un Estado palestino para detener la guerra en una ola de declaraciones que comenzó con Canadá, Australia, el Reino Unido y Portugal el domingo, seguidas por Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, San Marino, Andorra y Dinamarca.

En su alocución, Abbas dijo que la situación que sufre el pueblo palestino “no se puede caracterizar como una mera agresión, sino que se trata de un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, lo cual se ha constatado, se ha registrado y quedará grabado en la conciencia común”.

El líder de la ANP aseguró que están listos para asumir la responsabilidad de gobernar el enclave palestino y sostuvo que Hamás "no tendrá ningún papel en el gobierno” al manifestar su oposición a las operaciones militares que emprendió Hamás el pasado siete de octubre de 2023.

Abbas no pudo asistir de manera presencial a la 80 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York pues el Gobierno de Trump le negó la visa para ingresar a su país.