A 11 años de Ayotzinapa, miles salen a las calles para exigir justicia al Gobierno

Desde el Ángel de la Independencia, miles de personas partieron rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia a las autoridades por la desaparición de 43 normalistas ocurrida en 2014, en Ayotzinapa, Guerrero, a manos del Estado.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Bajo un cielo nublado y con el eco de consignas como "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!", miles de personas se congregaron este viernes en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CdMx), punto donde dio inicio la megamarcha nacional por los 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

La movilización busca mantener viva la exigencia de verdad y justicia en un caso que sigue sin resolverse, marcado por irregularidades, encubrimientos y la participación de fuerzas de seguridad estatales.

Convocada por padres, madres y familiares de los normalistas, junto con organizaciones sociales, estudiantes y colectivos de derechos humanos, la marcha partió alrededor de las 16:00 horas del icónico monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma. El recorrido culminará en el Zócalo capitalino, donde vallas fueron instaladas por el Gobierno para proteger Palacio Nacional ante cualquier posible acto de vandalismo.

Mediante autobuses, madres y padres de los estudiantes desaparecidos arribaron a la capital mexicana, mientras que otros contingentes utilizaron la red del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro para trasladarse al punto de encuentro y unirse a la marcha pese a las inclemencias del tiempo.

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que trabajadores del Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaria acompañarán la movilización para garantizar que ésta se desarrolle "en un ambiente de diálogo y de manera pacífica, evitando incidentes que afecten a la ciudadanía".

El Grupo de Diálogo y Convivencia de la @SeGobCDMX acompañará la marcha conmemorativa por los 11 años de la lamentable desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ✅ Nuestro equipo trabaja para garantizar que la manifestación se desarrolle en un ambiente de diálogo y de… pic.twitter.com/RoSYKUR7Dx — César Cravioto (@craviotocesar) September 26, 2025

Inicia la marcha de estudiantes de Ayotzinapa. A 11 años de la desaparición de los normalistas. Responsables de la desaparición: Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, Osorio Chong. El PRI de Alitp.

RT👇 pic.twitter.com/1EqzmYcHVw — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) September 26, 2025

16:45 Contingentes inician la marcha

Pese a que la movilización estaba planeada para comenzar a las 16:00 horas, fue alrededor de las 16:45 cuando los contingentes partieron del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Al frente de la marcha están las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014. Con carteles de sus hijos y enfundados en impermeables, marchan a paso firme y con solemnidad para honrar la memoria de los 43.

En redes sociales, usuarias y usuarios han compartido videos y fotografías de la movilización.

En la marcha también participa personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como parte de un operativo de acompañamiento y monitoreo para vigilar que ésta se desarrolle sin ningún tipo de agresiones por parte de las autoridades.

#ÚltimaHora | #CDMX Comienza la marcha por el 11° aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa. Parte del Ángel de la Independencia, avanza por #Reforma, sigue por Av. Juárez y culmina en el #Zócalo capitalino. pic.twitter.com/bdKK9VqRAE — SPR Informa (@SPRInforma) September 26, 2025

Personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México #CDHCM inicia operativo de acompañamiento y monitoreo a marcha #Ayotzinapa, a 11 años de la desaparición de los normalistas. Madres, padres, estudiantes y organizaciones salen del Ángel rumbo al Zócalo. pic.twitter.com/zMIl01djOn — CDHCM (@CDHCMX) September 26, 2025

17:30 Realizan pase de lista de los 43 normalistas

Al arribo de los contingentes al Antimonumento construido en memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ubicado en Paseo de la Reforma, casi frente al edificio de la Lotería Nacional, se llevó a cabo un pase de lista con los nombres de todos los normalistas desaparecidos.

Luis Ángel Abarca Carrillo, Adán Abraham de la Cruz, Jorge Álvarez Nava, Felipe Arnulfo Rosas, Benjamín Ausencio Bautista, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Saúl Bruno García... cada uno de los nombres fue pronunciado en presencia de sus madres y padres, ante lo cual las y los presentes respondieron: "¡Presentación con vida!".

#Ayotzinapa11Años Contingentes encabezados por madres y padres #Ayotzinapa arribaron al Antimonumento +43, donde realizaron pase de lista en memoria de normalistas. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México #CDHCM acompaña el desarrollo de marcha hacia el Zócalo. pic.twitter.com/B7ueEnFYT3 — CDHCM (@CDHCMX) September 27, 2025

18:00 Contingente propalestino se une a la marcha

Entre los contingentes que se integraron a la movilización por los 11 años de Ayotzinapa, hubo uno conformado por activistas propalestinos que aprovecharon la ocasión para manifestarse en contra del genocidio perpetrado en Gaza por el ejército israelí.

Con ayuda de banderas de Palestina y pancartas, decenas de personas lanzaron consignas en contra de Benjamín Netanyahu, a la vez que exigieron al Gobierno de México el romper relaciones con Israel.

18:15 Llegan manifestantes al Zócalo

Tras casi una hora y media de recorrido, la marcha encabezada por las madres y los padres de los normalistas desaparecidos llegó al Zócalo de la Ciudad de México, donde denunciaron, en un mitin sin templetes, los obstáculos que puso el Gobierno federal y de la capital para impedir que la marcha llegara a su punto final.

“Rechazamos estas acciones del Gobierno de la CdMx y también del Gobierno federal porque hay una voluntad de llegar aquí. Por eso compañeras y compañeros a pesar estas acciones estaremos aquí las veces que sea necesario para mantener esta lucha por la libertad por la libre expresión. Por los 43 estudiantes por justicia y por verdad”, señalaron.

Asimismo, adelantaron que, a pesar de que tras 11 años sus pasos se hacen lentos, no permitirán otra verdad histórica y exigieron la entrega de los documentos que tiene el Ejército sobre el caso.

Bloque negro hace destrozos

La manifestación con motivo de los 11 años de Ayotzinapa no estuvo exenta de disturbios, ya que integrantes del llamado "bloque negro" realizaron actos vandálicos en algunos negocios, además de que lanzaron petardos contra elementos de seguridad y edificios del Centro Histórico.