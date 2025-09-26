EN VIVO ¬ A 11 años de Ayotzinapa, miles salen a las calles para exigir justicia

Desde el Ángel de la Independencia, miles de personas partieron rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia a las autoridades por la desaparición de 43 normalistas ocurrida en 2014, en Ayotzinapa, Guerrero, a manos del Estado.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Bajo un cielo nublado y con el eco de consignas como "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!", miles de personas se congregaron este viernes en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CdMx), punto donde dio inicio la megamarcha nacional por los 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

La movilización busca mantener viva la exigencia de verdad y justicia en un caso que sigue sin resolverse, marcado por irregularidades, encubrimientos y la participación de fuerzas de seguridad estatales.

Convocada por padres, madres y familiares de los normalistas, junto con organizaciones sociales, estudiantes y colectivos de derechos humanos, la marcha partió alrededor de las 16:00 horas del icónico monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma. El recorrido culminará en el Zócalo capitalino, donde vallas fueron instaladas por el Gobierno para proteger Palacio Nacional ante cualquier posible acto de vandalismo.

Mediante autobuses, madres y padres de los estudiantes desaparecidos arribaron a la capital mexicana, mientras que otros contingentes utilizaron la red del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro para trasladarse al punto de encuentro y unirse a la marcha pese a las inclemencias del tiempo.

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que trabajadores del Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaria acompañarán la movilización para garantizar que ésta se desarrolle "en un ambiente de diálogo y de manera pacífica, evitando incidentes que afecten a la ciudadanía".

El Grupo de Diálogo y Convivencia de la @SeGobCDMX acompañará la marcha conmemorativa por los 11 años de la lamentable desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ✅ Nuestro equipo trabaja para garantizar que la manifestación se desarrolle en un ambiente de diálogo y de… pic.twitter.com/RoSYKUR7Dx — César Cravioto (@craviotocesar) September 26, 2025

Inicia la marcha de estudiantes de Ayotzinapa. A 11 años de la desaparición de los normalistas. Responsables de la desaparición: Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, Osorio Chong. El PRI de Alitp.

RT👇 pic.twitter.com/1EqzmYcHVw — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) September 26, 2025

16:45 Contingentes inician la marcha

Pese a que la movilización estaba planeada para comenzar a las 16:00 horas, fue alrededor de las 16:45 cuando los contingentes partieron del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Al frente de la marcha están las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014. Con carteles de sus hijos y enfundados en impermeables, marchan a paso firme y con solemnidad para honrar la memoria de los 43.

En redes sociales, usuarias y usuarios han compartido videos y fotografías de la movilización.

En la marcha también participa personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como parte de un operativo de acompañamiento y monitoreo para vigilar que ésta se desarrolle sin ningún tipo de agresiones por parte de las autoridades.

#ÚltimaHora | #CDMX Comienza la marcha por el 11° aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa. Parte del Ángel de la Independencia, avanza por #Reforma, sigue por Av. Juárez y culmina en el #Zócalo capitalino. pic.twitter.com/bdKK9VqRAE — SPR Informa (@SPRInforma) September 26, 2025