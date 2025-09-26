La UNAM no está rebasada por actos de violencia: Rector; se afinarán protocolos, dice

El Rector Lomelí descartó que la UNAM esté rebasada ante casos recientes de violencia en distintas escuelas de la institución, y afirmó que se revisarán los protocolos; no descartó que haya revisiones, una posición que en el pasado fue rechazada por la comunidad universitaria.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, descartó este viernes que la institución esté rebasada por casos de violencia recientes, como el asesinato de un alumno a manos de otro, el suicidio de un joven universitario en el Metro y una riña en otro plantel, todo en el espacio de apenas unos días.

"Estos actos nos duelen, pero afortunadamente la gran mayoría de los jóvenes están estudiando y están preocupados por su futuro, como lo demuestran los que están hoy aquí", dijo Lomelí a los medios al asistir a la Cámara de Diputados para la Inauguración del Modelo Parlamentario Universitario de la UNAM.

Cuestionado sobre si las autoridades de la UNAM están “rebasadas” por estos acontecimientos, respondió: "Yo creo que no, sobre todo si vemos que hay otros países del mundo con problemas similares. Aquí los estamos enfrentando, se están atendiendo y, por supuesto, siempre habrá que corregir lo que se tenga que corregir, pero en modo alguno podría decir yo que estamos rebasados, sobre todo si vemos cuántos millones de estudiantes tenemos en las aulas".

Lomelí aseguró que se revisará el protocolo de las escuelas que pertenecen a la UNAM. "Yo diría que ayer se vio en la FES Acatlán una participación rápida, y así debe ser, precisamente que, ante la más mínima agresión o afectación a la seguridad, se actúe de inmediato", dijo.

"Entonces, habrá que revisarlos, por supuesto, habrá que afinar los protocolos y ya se está, además, en una mesa de diálogo con los alumnos y los padres del CCH Sur para poder instrumentar medidas adicionales", añadió.

Pero el Rector no descartó que volvieran las revisiones a los alumnos al ingresar a las instalaciones, una medida que en el pasado causó polémica y rechazo entre la comunidad de la UNAM. "Es una medida que en el pasado fue muy controvertida, había grupos que se oponían a ello, pero creo que hoy estamos todos sensibilizados sobre la importancia de que esto se haga así", señaló.

Cuestionado sobre el origen de este tipo de incidentes, dijo que “no es solo la juventud universitaria, es la juventud en general. Venimos saliendo de una pandemia. Además, por desgracia, muchas veces las redes sociales contribuyen a difundir cierto tipo de mensajes. "Entonces, lo que tenemos que hacer las universidades y en general las instituciones de educación superior, es dar alternativas a los estudiantes para que no se dejen arrastrar por este tipo de mensajes", completó.

La UNAM, conmocionada ante ataque

Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, murió el lunes luego de ser atacado con un arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado. Un trabajador del plantel también resultó herido tras intentar detener al agresor. Tras no poder huir con éxito, el atacante se dirigió a uno de los edificios con tres pisos y se lanzó desde el último nivel.

El alumno atacante fue trasladado, bajo custodia policial, a un hospital para recibir atención médica tras sufrir fracturas en ambas piernas. Tras el incidente, las autoridades universitarias "activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma. Asimismo, personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes", indicó la UNAM en un comunicado.

El agresor, llamado Lex Ashton, de 19 años, fue quien asesinó a su compañero Jesús Israel, de 16 años. En redes sociales, había escrito:

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”.

Lex Ashton escribió el mensaje dentro de un grupo de Facebook, donde hombres que se identifican como “incels”, término machista que significa célibes involuntarios, mantienen una conversación misógina en la que atacan a las mujeres, a quienes llaman despectivamente “foids”, por prestar atención a hombres populares y con ciertas características físicas, y a quienes se refieren como “chads”.

Los propios mensajes que circulan sobre el grupo en el que estaba el joven muestran cómo fue azuzado por el resto de los miembros, al tiempo que muestran cómo a partir del asesinato y las agresiones que perpetró el lunes pasado, es visto como una especie de mártir por los demás integrantes de estos foros que se hacen llamar “brocels”, es decir, de brother (hermano) e "incel".

Reportes de prensa sostienen que incluso la madre del joven marcó al 911 para alertar a las autoridades que su hijo se dirigía a la escuela armado. Hasta el momento esto no ha sido confirmado ni desmentido por las autoridades de la capital. La misma información sostiene que la madre del agresor ya había tenido problemas con su hijo por sus comportamientos.

Este viernes, el Rector Lomelí reiteró que la UNAM redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad y también para reforzar la atención psicológica y responder a las necesidades de sus estudiantes, con lo que se quiere evitar que la frustración o la soledad los lleve a equivocar el rumbo.

Los incidentes se acumulan entre universitarios

Este jueves, tres personas fueron detenidas en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, después de protagonizar una riña dentro de las instalaciones, que movilizó al personal de vigilancia del plantel.

Los involucrados iniciaron una confrontación verbal que rápidamente derivó en golpes, lo que obligó a la intervención de los cuerpos de seguridad internos. Tras la contención del problema, los tres participantes fueron asegurados y trasladados hacia el área de estacionamiento contigua a la facultad.

Posteriormente, las autoridades del plantel entregaron a los detenidos a elementos de la policía, quienes los trasladaron ante el Ministerio Público en Naucalpan, Estado de México, para determinar su situación jurídica. Con ello, se cumplió el protocolo de actuación establecido para este tipo de casos dentro de la universidad.

Al respecto, la FES Acatlán aclaró que durante la riña no se utilizó ningún tipo de arma y que ninguno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad. La institución destacó que la situación fue controlada de manera inmediata por el personal de vigilancia.

El mismo lunes, de forma independiente del ataque en el CCH Sur, un joven de la Facultad de Arquitectura de la UNAM se quitó la vida en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La escuela confirmó el deceso de Jorge González Rafael, alumno del taller Juan O'Gorman.

Compañeros de González reportaron que, antes de quitarse la vida, el joven escribió un mensaje en un grupo exclusivo de alumnos de la Facultad donde pidió: "No estén tristes por mi ausencia, solo disfruten lo que les dejé". Luego, señaló: "Me quedan pocas horas de vida y quisiera decirles a todos algo: vivan, vivan y luchen, sigan luchando por ustedes, yo perdí mis peleas internas, pero ustedes deben seguir".

Uno de los principales reclamos de los universitarios, además de las exigencias de seguridad en los distintos planteles, es la atención en la salud mental. Los estudiantes han marchado en distintos días de la semana con pancartas en las que se podía leer "No me quiero morir en CCH Sur" y "¿Cuántas vidas más a manos de la violencia?".

"Sobre todo, hay que reforzar en su sentido más amplio la atención a la salud mental", dijo Lomelí este viernes.