Apagón se registra en la Península de Yucatán; CFE trabaja para restablecer servicio

El apagón en varias zonas de la Península de Yucatán fue causado por una falla en una línea de transmisión, la cual fue atendida por personal especializado de la CFE.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que pudo detectar la falla que ocasionó el apagón en la Península de Yucatán este viernes, por lo que técnicos trabajan para restablecer el servicio.

Minutos después de las 14:00 horas, usuarios reportaron la suspensión en el suministro de energía eléctrica que afectó a distintas zonas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.