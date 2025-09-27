La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó de la colusión de elementos de esta dependencia en el secuestro; "no toleraremos la corrupción y sancionaremos conforme a la ley", indicó.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx informó que elementos de la dependencia, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, ejecutaron las ordenes de aprehensión en contra de estos sujetos pertenecientes a una célula delictiva por el delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro exprés agravado.

La Secretaría informó que fueron siete hombres y una mujer los que "aprehendidos mediante acciones coordinadas en la Alcaldía Cuauhtémoc, Alcaldía Iztapalapa y Ecatepec, Estado de México".

"De acuerdo con la denuncia y resultado de las indagatorias, se supo que en el evento participaron tres policías de la SSC-CdMx, que actuaban en coordinación con otros sujetos, integrantes de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a los delitos de extorsión y secuestro", señaló la institución.

Las autoridades detallaron que los elementos que participaron en estos actos "abordaron a la víctima a una patrulla para privarla de la libertad y posteriormente la pasaron a un automóvil color rojo en el que la mantuvieron retenida, para luego trasladarla a otro vehículo color blanco".

Se indicó que "los probables responsables hicieron contacto con un conocido del afectado quien realizó depósitos bancarios a diferentes cuentas y, luego de varias horas de negociación, la víctima fue dejada en libertad".

Los elementos de la SSC-CdMx coludidos fueron identificados a través del análisis de las cámaras de videovigilancia y el trabajo de inteligencia. Con ello se logró la detención de los tripulantes de la patrulla, los conductores de los vehículos particulares, así como a los titulares de las cuentas bancarias.

"Fue así como en un despliegue operativo coordinado en la Alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos cuatro posibles responsables, entre ellos dos pertenecientes a la SSC-CdMx, a quienes se les aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo", indicó la dependencia.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, publicó en su cuenta de X los resultados de este operativo. En su publicación señaló que "se identificó a esta célula delictiva presuntamente dedicada a los delitos de extorsión y secuestro, en la cual colaboraban tres policías de esta Secretaría".

El funcionario encargado de la seguridad en la CdMx concluyó diciendo que "en la SSC no toleraremos la corrupción; cualquier acto contrario a nuestros valores y principios será castigado y sancionado conforme a la ley", en clara alusión a los elementos policiacos que participaron de estos hechos.