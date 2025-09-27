La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 8:33 pm

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó de la colusión de elementos de esta dependencia en el secuestro; "no toleraremos la corrupción y sancionaremos conforme a la ley", indicó. 

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx informó que elementos de la dependencia, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, ejecutaron las ordenes de aprehensión en contra de estos sujetos pertenecientes a una célula delictiva por el delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro exprés agravado.

La Secretaría informó que fueron siete hombres y una mujer los que "aprehendidos mediante acciones coordinadas en la Alcaldía Cuauhtémoc, Alcaldía Iztapalapa y Ecatepec, Estado de México". 

"De acuerdo con la denuncia y resultado de las indagatorias, se supo que en el evento participaron tres policías de la SSC-CdMx, que actuaban en coordinación con otros sujetos, integrantes de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a los delitos de extorsión y secuestro", señaló la institución.

Las autoridades detallaron que los elementos que participaron en estos actos "abordaron a la víctima a una patrulla para privarla de la libertad y posteriormente la pasaron a un automóvil color rojo en el que la mantuvieron retenida, para luego trasladarla a otro vehículo color blanco".

Se indicó que "los probables responsables hicieron contacto con un conocido del afectado quien realizó depósitos bancarios a diferentes cuentas y, luego de varias horas de negociación, la víctima fue dejada en libertad".

Los elementos de la SSC-CdMx coludidos fueron identificados a través del análisis de las cámaras de videovigilancia y el trabajo de inteligencia. Con ello se logró la detención de los tripulantes de la patrulla, los conductores de los vehículos particulares, así como a los titulares de las cuentas bancarias.

"Fue así como en un despliegue operativo coordinado en la Alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos cuatro posibles responsables, entre ellos dos pertenecientes a la SSC-CdMx, a quienes se les aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo", indicó la dependencia. 

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, publicó en su cuenta de X los resultados de este operativo. En su publicación señaló que "se identificó a esta célula delictiva presuntamente dedicada a los delitos de extorsión y secuestro, en la cual colaboraban tres policías de esta Secretaría".

El funcionario encargado de la seguridad en la CdMx concluyó diciendo que "en la SSC no toleraremos la corrupción; cualquier acto contrario a nuestros valores y principios será castigado y sancionado conforme a la ley", en clara alusión a los elementos policiacos que participaron de estos hechos. 

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
Uno de los inmuebles implicados en estos hechos fue cateado por elementos de seguridad. Foto: X @PabloVazC

