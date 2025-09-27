Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

La detención de tres presuntas secuestradoras en Tabasco es resultado de las acciones implementadas por autoridades como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron este viernes a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda dedicada al secuestro y la extorsión.

Las mujeres, identificadas como Antonia “N”, Luz del Carmen y/o María del Carmen “N”, y Guadalupe “N”, fueron arrestadas tras ser señaladas como responsables de la privación de la libertad de un comerciante en febrero de este año.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que dicha detención es resultado de las acciones implementadas por distintas dependencias de seguridad, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que este viernes se logró la detención de tres presuntas secuestradoras como resultado de cateos simultáneos realizados en domicilios de los municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Nacajuca.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, las mujeres son señaladas como presuntas responsables de participar en el secuestro de un comerciante, quien fue privado de la libertad cuando se dirigía a su negocio, hecho ocurrido en febrero del 2025 en Cárdenas.

En dicha ocasión, familiares de la víctima recibieron una llamada a través de WhatsApp en la que presuntos criminales les exigieron el pago de un rescate para liberar al hombre.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la #Extorsión, detienen a tres mujeres en #Tabasco. https://t.co/CymABiFRxg pic.twitter.com/sudA8kdTaQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 26, 2025

Tras recibir la denuncia por el secuestro del comerciante, autoridades llevaron a cabo labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar los domicilios de las supuestas responsables de este delito.

La SSPC detalló que en el operativo que derivó en el arresto de las tres presuntas secuestradoras participaron elementos de efectivos de la dependencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco.