#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Pedro Mellado Rodríguez

26/09/2025 - 9:31 pm

Artículos relacionados

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN, pues en las cuatro entidades que gobierna el albiazul el partido naranja no tendría posibilidades de ganar algún distrito electoral federal por Mayoría Relativa. Por lo tanto, parece inevitable el surgimiento formal del McPAN.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, fue terminante al expresar que su partido no irá en alianza con el Partido Revolucionario Institucional en los comicios para diputados federales del domingo 6 de junio del 2027 y que busca, sin prisas pero sin pausas, una nueva coalición electoral pero ahora con el partido Movimiento Ciudadano, que en los pasados comicios del domingo 2 de junio del 2024 obtuvo una votación muy similar a la del viejo PRI.

La diferencia es que mientras el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas va en plena picada hacia el abismo, Movimiento Ciudadano se ha convertido en una opción interesante para un segmento del electorado. Incluso, la más reciente encuesta publicadas por la consultora Enkoll, el lunes 1 de septiembre del 2025, ubicó a PRI y MC empatados con un 7 por ciento de respaldo popular.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advierte que no es momento para pensar en alianzas electorales, en tanto que el Senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, perfilado como potencial candidato a la gubernatura de Nuevo León en 2027, asegura que no necesitan una alianza para retener el Poder Ejecutivo de esa entidad en la que gobierna el naranja Samuel Alejandro García Sepúlveda. Los dos emecistas fueron citados este viernes 26 de septiembre del 2025 por el periódico Reforma.

Sin embargo, el desdén de Álvarez Máynez y la renuencia de Colosio Riojas no están respaldados por las estadísticas, que muestran, luego de la elección federal más reciente, realizada el domingo 2 de junio del 2024, que el partido naranja y sí necesitaría el respaldo del PAN para consolidarse como la tercera fuerza electoral del país.

La experiencia del 2024 nos muestra que con base en los resultados obtenidos en los comicios de diputados federales, Movimiento Ciudadano quedó como cuarta fuerza electoral de la República, después de Morena, PAN y PRI. Y algo que todavía debería ser más preocupante para los naranja: de los 300 distritos electorales de Mayoría Relativa sólo lograron ganar uno; mientras que el PAN, por su cuenta sumó 3 y la coalición PAN-PRI-PRD se llevó otros 39 legisladores de Mayoría Relativa. Pero todos, muy lejos de Morena y de la coalición con Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

 

El Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano gobiernan casi la misma cantidad de población, aunque los albizules administran cuatro entidades federativas y los naranja sólo dos. Y curiosamente, también tienen influencia política en proporciones similares de potenciales votantes.

Sin embargo, a ninguno de los dos partidos les fue bien en la pasada contienda presidencial pues de las cinco entidades que tenía el PAN (perdió Yucatán en el 2024) la candidata de la coalición encabezada por el albiazul sólo ganó en una y perdió en cuatro. Mientras que en las dos entidades gobernadas por MC triunfo Claudia Sheinbaum Pardo.

En la disputa de las senadurías de Mayoría Relativa en las 32 entidades del país, el PAN ganó en Querétaro y Aguscalientes y Movimiento Ciudadano apenas rescató una de segundo lugar en Nuevo León.

Crisis en Nuevo León

Si el partido Movimiento Ciudadano quisiera jugar su suerte solo, sin alianzas en Nuevo León está condenado a la derrota. Al menos esos reflejan los resultados de los últimos comicios federales, pues de 14 diputaciones de Mayoría Relativa no ganó ninguna. Siete se las llevó la coalición encabezada por el PAN y las otras siete la alianza electoral encazada por Morena.

Incluso en la Segunda Circunscripción Electoral, a la que pertenece Nuevo León, interada por siete entidades, Movimiento Ciudadano no ganó ninguna diputación de Mayoría Relativa.

Pero lo más grave para Movimiento Ciudadano, que necesitaria con urgencia una alianza con el PAN, es que la zona metropolitana de Monterrey fue derrotaro y no ganó tampoco ninguna diputación federal. Un desastre total en los comicios federales de junio del 2024.

Jalisco, igual

La otra entidad que gobierna Movimiento Ciudadano, en la cual necesita urgentemente una alianza con el PAN es Jalisco. En los comicios de diputados federales de junio del 2024, la coalición morenista ganó 14 distritos por el principio de Mayoría Relativa y sumó uno más de manera individual. La coalición panista logró cuatro triunfos y Movimiento Ciudadano sólo uno, de veinte posibles.

Esa victoria en Jalisco, fue la única de Mayoría Relativa que Movimiento Ciudadano logró en la Primera Circunscripción a la que pertenecen otros siete estados. Pero al igual como le sucedió en la principal zona metropolitana de Nuevo León, Movimiento Ciudadano fue derrotado en los 12 distritos federales de Mayoría Relativa que tienen cabecera en la zona metropolitana de Guadalajara.

Sí, a Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN, pues en las cuatro entidades que gobierna el albiazul el partido naranja no tendría posibilidades de ganar algún distrito electoral federal por Mayoría Relativa. Por lo tanto, parece inevitable el surgimiento formal del McPAN.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La culpa es de Quetzalcóatl

"Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
2

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

3

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
4

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos
5

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
6

La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Adán Augusto acusa de campaña conservadora reportaje de Televisa.
7

Nueva tormenta sobre Adán Augusto. La Presidenta le pide aclarar. Él acusa “campaña”

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
8

Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

9

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
10

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
11

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

12

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

A menos de un año de que comience el certamen más importante de la FIFA a nivel de selección, la Copa del Mundo 2026, se revelaron las mascotas oficiales.
13

VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

Valle de Bravo
14

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Francisco Garduño, excomisionado INM, se disculpó con los deudos de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
15

Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Dos unidades del Metrobús chocaron entre sí luego de que el conductor de una unidad de la Línea 2 del impactara con otro camión cerca de la estación Xola.
1

Unidades del Metrobús se impactan cerca de la estación Xola; reportan 12 lesionados

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
2

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Francisco Garduño, excomisionado INM, se disculpó con los deudos de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
3

Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
4

La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
5

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
6

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

El INEGI informó el avance registrado en las exportaciones nacionales en agosto pasado que alcanzaron un incremento de 7.4 por ciento con respecto al 2024.
7

Exportaciones de México suben 7.4% en agosto: Inegi; aranceles de Trump no merman

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
8

Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

Rafie Ollah Shouhed, un migrante de origen iraní, todavía tiene problemas para respirar, después de ser brutalmente agredido por agentes del ICE.
9

Migrante iraní demanda al ICE por millones tras arresto que lo mandó al hospital

Leonardo Lomeli, rector de la UNAM, aseguró que la institución no está rebasada ante recientes hechos de violencia.
10

La UNAM no está rebasada por actos de violencia: Rector; se afinarán protocolos, dice

Miles marchan en la CdMx a 11 años de Ayotzinapa
11

A 11 años de Ayotzinapa, miles salen a las calles para exigir justicia al Gobierno

Foto: Especial
12

#GenteAsí ¬ Mujeres golpean a policías de CdMx y desatan críticas contra el feminismo