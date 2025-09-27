Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 8:50 pm

Francisco Garduño, excomisionado INM, se disculpó con los deudos de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Francisco Garduño Yáñez era el encargado del INM al momento del incendio que se cobró la vida de 40 personas. Hoy, un ordenamiento judicial lo obligó a disculparse con los deudos de las víctimas. 

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), se disculpó públicamente con los deudos de las víctimas de un incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes de diversas nacionalidades provenientes de Centro y Sudamérica.

"A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y a su familia", dijo Garduño en el Museo de la Ciudad de México.

En este recinto, el excomisionado dio lectura de los nombres de las 40 víctimas mortales al disculparse frente a familiares de las víctimas mortales y de los sobrevivientes.

"Me encuentro en acto de recuperación de la memoria, reconociendo la dignidad de las víctimas, para garantizar la reparación del daño y evitar que se repitan los hechos contra migrantes en su paso por México", dijo Garduño tras una orden judicial que lo obligó a ofrecer dicha disculpa.

Este acto derivó de un ordenamiento jurídico que obligó a Garduño Yañez a disculparse con las víctimas y los sobrevivientes en el marco de las labores que realiza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La disculpa de Garduño Yáñez fue ordenada por un Juez como condición para que el exfuncionario pueda llevar en libertad su proceso judicial. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Se trata de una condición impuesta por el Juez Víctor Manlio Hernández Calderón, como parte de la causa penal 237/2023. Es, además, un requisito para conceder una suspensión condicional y que Garduño Yáñez pueda llevar su proceso penal en libertad.

Las organizaciones convocantes a este acto de honra y memoria para las víctimas advirtieron que "la disculpa pública no debe interpretarse como exoneración del daño, sino como un primer paso para el proceso de reparación del daño".

"Es un acto de profundo respeto, sincero y transparente para que no vuelva a repetirse. Se debió garantizar la seguridad de las personas y existieron violaciones de derechos humanos de las víctimas", agregó Garduño Yáñez.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Fundación para la Justicia (FJEDD), entre otras, asistieron al Museo de la Ciudad de México acompañados por los deudos de las víctimas y algunos de los sobrevivientes de la tragedia.

El 27 de marzo de 2023 se desató una protesta en el centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que devino en un incendió que se cobró la vida de 40 personas migrantes provenientes de Guatemala, Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Las condiciones en que se encontraban recluidos los migrantes eran deplorables. Con poco espacio, agua y alimentos; los migrantes se amotinaron para demandar a las autoridades migratorias un trato más justo. Lamentablemente, la exigencia se salió de control y se suscitó el incendio con las mortales consecuencias referidas.

