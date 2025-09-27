Artista crea una obra en un campo de EU en homenaje a las mujeres indígenas de México

La obra en honor a la mujer indígena mexicana incluye una dedicatoria del artista: "Para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros aliados. Viva México".

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El artista estadounidense Stan Herd creó una monumental obra en un campo de cultivo de Estados Unidos (EU) para rendir homenaje a la mujer indígena mexicana, la cual está inspirada en un símbolo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló mediante un comunicado que la pieza de arte se titula “Young Woman of Mexico” ("Mujer Joven de México" en español) y fue creada como parte de la iniciativa de la rosa blanca, la cual busca crear conciencia sobre los derechos de las minorías indígenas en todo el mundo.

Este impresionante mural aéreo, conocido como crop art, fue inaugurado en Lawrence, Kansas, el 17 de septiembre, en el marco de los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México; en la ceremonia estuvo presente la Cónsul mexicana en Kansas City, Soileh Padilla Mayer.

La monumental obra creada por el artista Stan Herd para homenajear a la mujer indígena mexicana mide un acre (área equivalente a cuatro mil 047 metros cuadrados), además de que utiliza técnicas de agricultura orgánica y materiales naturales.

Para crear el impresionante mural se requirieron nueve meses para su diseño y planeación, mientras la ejecución del proyecto tomó un total de 40 días.

Cabe mencionar que la obra está inspirada en la imagen oficial del Gobierno de México que acompaña a la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Stan Herd es un artista originario de Kansas que es reconocido internacionalmente como pionero de este tipo de arte en campos de cultivo. Es creador de obras similares en más de 13 ciudades de Estados Unidos, así como en otros países como Australia, Brasil, Cuba, China y próximamente Perú.

La obra monumental en homenaje a las mujeres indígenas mexicanas incluye una dedicatoria en inglés del artista que se traduce como: "Para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros aliados. Viva México".