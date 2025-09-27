ENTREVISTA ¬ Recuperé la paz de moverme en mi país, dice chef mexicano que dejó EU

En entrevista con "Los Periodistas", el chef Mario Carrera asegura que recuperó la paz y la libertad que había perdido en suelo estadounidense.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Mario Carrera es un chef mexicano que vivió por más de tres décadas en Estados Unidos y decidió regresar a su natal Miahuatlán, Oaxaca, para recuperar la tranquilidad que perdió ante la presión constante de las redadas migratorias.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el chef dijo que decidió volver a México junto con su esposa para volver a tener paz.

"Recuperé la libertad y la paz de poderme mover en mi país libremente, de poder andar por las calles y poder estar en paz, con una tranquilidad enorme".

Mario Carrera llegó a Estados Unidos en 1990, con apenas 19 años, tras haber trabajado en restaurantes de Ciudad de México. En Florida, el chef se abrió paso en la gastronomía italiana y fue allí donde conoció a María Martínez, una mujer argentina con quien contrajo matrimonio.

Ante la persecución que vive la comunidad migrante en Estados Unidos, a principios de agosto, Mario y su esposa empacaron sus cosas y partieron rumbo a México.

"Estoy viendo donde pongo el proyecto. Mi esposa y yo estamos viendo donde poder invertir. Tal vez empiece por mi pueblo, tengo idea de poner una cocina bien bonita para poder llevar un plato caliente a los hospitales, a los ancianos y a los huérfanos en Miahuatlán. Estamos armando el proyecto muy emocionados".

Mario detalló que planea abrir una cocina propia en Miahuatlán. Asegura que no tiene ninguna intención de regresar a Estados Unidos.

"No solamente en Estados Unidos se puede salir adelante, en México y Latinoamérica se puede salir adelante. Yo veo a las personas en mi pueblo que andan vendiendo sus tamales, cualquier cosa vende la gente, le lucha y lo más importante, viven en paz".