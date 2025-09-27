Unidades del Metrobús se impactan cerca de la estación Xola; reportan 12 lesionados

Las malas condiciones provocadas por la lluvia y el tránsito propiciaron que una de las unidades derrapara y no alcanzara a frenar; hasta el momento los reportes oficiales dan cuenta de 12 personas lesionadas.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Dos unidades del Sistema de Transporte Público Metrobús chocaron entre sí luego de que el conductor de que una de ellas (de la Línea 2) perdió el control y terminó impactándose con la otra cerca de la estación Xola, sobre el Eje 4 Sur, colonia Narvarte, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad México.

El reporte del Metrobús indicó que "los hechos ocurrieron sobre avenida Eje 4 Sur dirección Tacubaya. El informe preliminar señala, que debido a la precipitación pluvial y al congestionamiento vial, el autobús 3308 se detuvo en la salida del bajo puente de Av. Xola cuando el autobús 373, se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambas unidades".

De acuerdo con testimonios de los pasajeros, la unidad 373 se impactó con la parte trasera del autobús 3308 al no poder frenar debido a lo mojado que se encontraba el pavimento ocasionado por la intensa lluvia registrada esta tarde.

La unidad 373 quedó con el parabrisas estrellado casi en su totalidad. Los conductores de las unidades dieron aviso al Centro de Control del Metrobús, desde donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar la situación y determinar la condición de los lesionados.

Según la información oficial ninguna de las personas lesionadas fue reportada como grave. Sólo dos personas, una madre con su bebé de un año, tuvieron que ser trasladadas a un hospital para su valoración y atención médica.

La ayuda fue brindada por parte del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que estuvieron acompañados por paramédicos de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez.